Izvēlējās Dievu, nevis meiteni. Paulīniešu tēvs Jānis no Skaistkalnes

Izvaicāts par ikdienu klosterī, garīdznieks stāsta, ka mūkiem atšķirībā no priesteriem ir stingrāka dzīves kārtība. Pašlaik Skaistkalnē ir klostermāja, kurā dzīvo divi tēvi – Jānis un poļu tautības tēvs Staņislavs. “Mums, mūkiem, ir trīs svētsolījumi, ko saliekam Dievam, – paklausība, šķīstība un nabadzība. Priesteriem arī ir paklausība un šķīstība, bet viņi nesaliek nabadzības svētsolījumu. Nabadzība nenozīmē, ka man ir vienas cauras zeķes, tā balstās uz to, ka it kā tev ir kaut kas, bet, ja ej uz citu vietu, tev viss ir jāatstāj. Dzīvē jau tā gluži nav, jo, ja ir personīgais telefons vai dators, parasti to neatstāj, bet, ja aizsūta uz kādu aizjūras teritoriju vai Āfriku, var būt, ka jāsāk viss no nulles. Lielākais izaicinājums mūkiem ir atrauties no pasaules. Ne velti senie klosteri tika būvēti augstā kalnā vai skaistā ielejā, lai cilvēkam palīdzētu uzpildīt savu dvēseles trauku ar Dieva klātbūtni. Kad ej pie cilvēkiem, tu viņiem nodod šo garīgumu. Ja tev iekšā nekā nebūs, tu arī neko nevarēsi dot citiem.”

Jānis stāsta, ka sākumā, kad paulīnieši ieradušies Skaistkalnē, 2001. gadā, mūku dzīve bijusi ļoti pieticīga, lai neteiktu – nabadzīga. “Sākumā nebija viegli, mūs uzskatīja par kaut kādiem baltiem kraukļiem vai baložiem, baidījās, jo nekad nebija redzējuši mūkus baltos tērpos jeb habitā.” Pirmajā vakarā kartupeļus vārījuši tējkannā, jo nav bijis pat katliņa. Tomēr ar laiku vietējie mūkus iepazinuši, arī ziedojumu trauks pildījies, kas ļāvis paveikt vairāk lietu. Tēvs Jānis atceras arī kādu zīmīgu gadījumu: kad kādā reizē nav pieticis līdzekļu pat rēķinu apmaksai, brīnumainā kārtā ziedojumu kastītē atraduši precīzi tik lielu summu, kā vajadzējis. Līdzīgas lietas piedzīvotas vēl vairākkārt.