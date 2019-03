Jezuīts, kas aizgāja no ordeņa, apprecējās un tagad audzina četrus bērnus





Šis ir stāsts par tiekšanos pēc izglītības, sevis pilnveides un augstākiem mērķiem, kuru dēļ būtu vērts upurēt privāto laimi, kā arī par piedzīvoto vilšanos un spēju saņemt drosmi visu mainīt. Kārlis Freibergs gandrīz 10 gadus pavadījis, izglītojoties ārzemēs, astoņus gadus saistot savu dzīvi ar Dievu un Jezuītu ordeņa brāļa likteni. Tomēr, nesaskatījis kalpošanas iespējas Latvijā, pēc ilgām pārdomām viņš lūdza sevi atbrīvot un uzsāka pavisam jaunu, citādu dzīvi, atgriežoties un strādājot laicīgu darbu Latvijā, pēcāk nodibinot arī ģimeni. Kāpēc cilvēki pamet mūka dzīvi un atgriežas laicīgajā?





Vācija noņem klapes no acīm

Vizītkarte Kārlis Freibergs Studējis datoriku un filozofiju Vācijā, garīgumu Lielbritānijā, teoloģiju un starptautisko biznesu Latvijā Vācijā pievērsies kristietībai, kļuvis par katoli un astoņus gadus bijis jezuīts 2008. gadā aizgājis no Jezuītu ordeņa Strādā par IT speciālistu Precējies, četru bērnu tēvs Kārlis skolas gaitās devies padomijas norieta laikā, mācoties par Latvijas labāko skolu dēvētajā Rīgas 1. vidusskolā (pašlaik ģimnāzija), bet, tiklīdz bijis iespējams, aizbraucis uz Minsteri mācīties latviešu ģimnāzijā. Ja Latvijā izglītības sistēma paģērēja iemācīties grāmatu gudrības, tad Vācijā skolēniem likts vairāk domāt un analizēt informāciju, arī eksāmenos nav aizliegts izmantot grāmatas, jo tiešā veidā no tām neko nošpikot nav bijis iespējams, atceras Kārlis, stāstot, ka šī metode viņam pavērusi jaunu pasauli.

Kārlis atceras, ka jau šo studiju laikā daudz interesantāka par matemātikas grāmatām šķitusi Bībele un filozofiskā literatūra, tomēr līdz tam viņš nav bijis ticīgs, arī baznīcu nav apmeklējis. “Ar studiju biedriem daudz diskutējām, tas bija interesants laiks – studējot Minhenē, nošķirtam no latviešu vides. Tas arī bija brīdis, kad kļuvu par kristieti. Pirms tam šķita, ka kristietība ir pēdējais, kam pievērsīšos, ka tā nav tik progresīva, ka tā ir vecmodīga. Man vairāk bija interese un valdzinājums pēc kaut kā tāla, domas par Austrumiem. Vienubrīd man bija doma, ka pie nosacījuma, ka Dievs vispār ir, jāizmēģina tas, ko viņš šajā brīdī dod. Man tas jautājums bija “degošs”, gribēju saprast! Gribēju zināt, vai varu no visas sirds atdoties tam, ko ar prātu nevar izskaidrot. Pieņemt, ka tas ir ticams, nevis vēstures falsifikācija vai fantāzija.”



Kārlis sācis kontaktēties ar jezuītiem Vācijā, kas viņu iepazīstināja ar Lietuvas jezuītiem. “Aizbraucu uz noviciātu Šauļos, tā vadītājs bija mācījies Austrijā, tāpēc zināja vācu valodu un mēs varējām aprunāties. Biju priecīgs, ka varējām komunicēt. Viņi mani aizsūtīja uz Austriju.”

Solījums uz mūžu...

Pēc studijām Latvijas Universitātē Kārlis nolēmis pievienoties Jezuītu ordenim, kur uzsācis formāciju. “Neko labāku nevarēju vēlēties. Divus gadus biju noviciātā Austrijā. Iepazinu ordeni, tā vēsturi, cilvēkus, vienlaikus bija arī lūgšanas, meditācija vai meditatīvas lūgšanas katru dienu,” stāsta Kārlis, atceroties arī fantastiskās pastaigas kalnos.

Pēc tam viņš devis jezuīta solījumu uz mūžu, jo bija aizrāvies ar ideju izglītoties, ticēt Dievam un palīdzēt cilvēkiem labākajā veidā, kā spēj. Viņš atzīst, ka tolaik, Austrijā, kalnos, viņam jezuītu dzīvesveidā un mācībā paticis pilnīgi viss. “Man nebija šaubu. Pirmie solījumi pēc novicināta jezuītiem ir mūža solījumi. To varētu salīdzināt ar došanos laulībā, bet tādu vienpusēju, no savas puses. Ordenis no savas puses neuzņemas tādas saistības, to dara krietni vēlāk – pēc kādiem desmit gadiem, kad tiek doti svinīgie solījumi.”

Sekojot straujajām pārmaiņām sabiedrībā, jezuīti jau agri ir pielāgojuši un no jauna formulējuši savus darbības principus – kalpot ticībai nozīmē veicināt taisnīgumu, būt dialogā ar kultūrām, reliģijām. Kārlis Freibergs

Taujāts, ko ģimene teikusi par viņa dzīves ceļa izvēlēm, Kārlis stāsta, ka, protams, uztraukusies, bet kopumā atbalstījusi. “Esmu vienīgais bērns. Pie katra satricinājuma vecāki, protams, uztraucās, juta līdzi. Kamēr Rīgā dzīvoju, tiku turēts diezgan ciešā “saitē”, bet, kad aizbraucu uz Minsteri, kļuvu patstāvīgs. Viņi jau pierada, ka esmu prom, bet, protams, pārdzīvoja par visām izmaiņām. Šķita, sāku vienu, pametu to un eju citā virzienā, šķita, ka nekas labs tas nav. Bet ātri pabeidzu nākamās studijas. Kad tētis nomira un mamma palika viena, bija grūtāk. Vairāk vientulības, viņa šeit bija viena, tas nebija viegli. Bet man neko nepārmeta. Mēģināju paskaidrot to. Aicinājumu...” atceras Kārlis.

Lielais ceļš

Kārlis stāsta, ka, esot svešumā, vienmēr ilgojies pēc Latvijas. Foto: DELFI Tad sekojis nākamais posms – filozofijas studijas Minhenē. Kā stāsta Kārlis, lai arī šis bijis ļoti interesants un piepildīts laiks, pamazām sāka mocīt neziņa par to, kādam darbam Latvijā jāgatavojas. Filozofijai sekoja divi gadi praksē Lietuvā, Šauļos, kur viņš kļuvis par noviču mājas vadītāja vietnieku. Jāpaskaidro, ka Lietuva un Latvija Jezuītu ordenim gan tolaik, gan joprojām ir viena province. Pašlaik Rīgā ir izveidota arī jezuītu māja, kurā mīt trīs jezuīti. Tolaik, pirms vairāk nekā desmit gadiem, īstas saiknes ar Latviju nebija. Kārlis apguvis lietuviešu valodu un to sauc par vienu no lielākajiem ieguvumiem. “Uzskatu, ka visiem latviešiem vajadzētu iemācīties lietuviešu valodu un otrādi – lietuviešiem latviešu. Sākumā liekas grūti, bet pēc neilga laika viss ir viegli un var jau brīvi runāt. Tas bija milzu pienesums manai latvietībai.”





Kārlis Freibergs





Foto: DELFI

Jezuītu formācijā Kārļa ceļā sekoja nākamais posms, gatavošanās ordinācijai, kas ir vēl viens studiju laiks. Viņš devies uz Londonu studēt garīgumu (spirituality). Tomēr neziņa par nākotni nepameta, viņš brīžiem juties nomākts, pat depresīvs. Astoņus gadus pavadījis pie jezuītiem, Kārlis izlēma, ka 34 gadi ir pēdējais brīdis, lai vēl savā dzīvē ko mainītu, un nolēmis pamest jezuītus vēl pirms ordinācijas. Pēc studijām atgriezies Lietuvā un iesniedzis vēstuli, lai tiktu atbrīvots no dotā solījuma. “Tas nebija grūti – vēstule uz Romu (kur atrodas galvenā Jezuītu ordeņa mītne – aut.) un viss. Man iedeva pavisam niecīgu naudiņu, ar ko īsti nepietika, lai uzsāktu jaunu dzīvi, un varēju doties prom,” atceras Kārlis. Tā nu brīvs, bet gandrīz bez līdzekļiem viņš devies atpakaļ uz Latviju.



Jāpiebilst, ka šī notikumu virzība nav nemaz tik neparasta – jau noviciātā parasti “atbirst” aptuveni 50 procenti no tiem, kas grib ordenī iestāties, bet visu dzīvi šo ceļu min tikai viena ceturtdaļa no tiem, kas sākuši formāciju, lēš Kārlis. Viņš atgriezies Latvijā tieši ekonomiskās krīzes laikā un, lai nopelnītu iztiku, izmantojis agrāk iegūtās IT zināšanas un sācis veidot mājaslapas. “Starp citu, tas ir smieklīgi, bet sākumā, kad meklēju darbu, man vienā darbā iekārtošanas firmā teica, lai labāk nerakstu savā CV par jezuītiem. Tas neradot labu iespaidu. Bet kāpēc? Tā manā pieredzē ir lielākā vērtība, ja tās dēļ mani negrib, tad nevajag,” savu principiālo attieksmi skaidro Kārlis. Un ierakstījis visu, kā ir. Sekojot citam ieteikumam CV pilnveidošanai, uzsācis un pabeidzis arī MBA studijas.



Laime kuplā ģimenē