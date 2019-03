1959. gada 23. februārī Maskavas rajona izpildkomitejas darbaļaudis pieņēma lēmumu “Par Rīgas sieviešu klostera kapelas Maskavas ielā nojaukšanu”. Savā ziņojumā par paredzamo notikumu gaitu pilnvarotais Saharovs Georgijam Karpovam rakstīja, ka “šis lēmums tiks izpildīts un neradīs nekādus ekscesus”.

Ticīgie centās aizstāvēt Nikolaja kapelu. Ņikitam Hruščovam un Klimentam Vorošilovam adresētu vēstuli uzrakstīja Latvijas dzelzceļa remontdarbnīcu vadītājs rīdzinieks Apelis. Tikmēr pilnvarotais Maskavai ziņoja: “Par kapelu no ticīgajiem nav nekādu iesniegumu, izņemot no Rīgas pilsētas katedrāles ipodiakona Apeļa [..], kuru nedrīkst izskatīt kā ticīgo viedokli.” Neraugoties uz protestiem, kapela tika nojaukta. No ļaužu atmiņām zināms, ka pēc Nikolaja kapelas slēgšanas virspriesteris Joanns Žuravskis sacījis: “Dieva sods skars ikvienu, kurš pieļāvis šo netaisnību.” Pēc kāda laika Ministru padomes priekšsēdētājs, kurš pieņēma lēmumu par kapelas nojaukšanu, netālu no Tukuma gāja bojā autokatastrofā.

Latvijas galvaspilsētas centrā esošā pareizticīgo klostera likvidēšana kļuva par prioritāti, un šo uzdevumu visos veidos atbalstīja Maskava. PSRS Augstākās padomes Krievijas Pareizticīgo baznīcas lietu padomes vecākais inspektors Alimovs ziņojis: “LPSR vizītes laikā personīgi apsekoju Rīgas klosteri un tā filiāli Valgundes ciemā. Kopā ar Padomes pilnvaroto biju pieņemšanā pie LPSR Ministru padomes priekšsēdētāja vietas izpildītāja biedra Eduarda Berklava un KP CK Propagandas nodaļas priekšnieka biedra I. Veselova. 1959. gada 10. martā nodevām Padomes un pilnvarotā viedokli par Rīgas sieviešu klostera un tā filiāles slēgšanas lietderību. Tika noskaidrots, ka E. Berklavs un Ivans Veselovs lēmumu par Rīgas pareizticīgo baznīcas klostera likvidāciju uzskata par mūsdienīgu un šo piedāvājumu atbalsta.”