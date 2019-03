Māsa Hanna – vāciete ar Dievu un Latviju sirdī

Tiekamies sniegotā darbdienas rītā Betānijas dominikāņu māsu klosterī Mārupē – Hanna sārtiem vaigiem tikko atgriezusies no rīta dievkalpojuma netālu esošajā baznīcā. Dzeram smaržīgu piparmētru tēju, kas droši vien vasarā izaugusi turpat plašajā dārzā. Māsa Hanna stāsta, ka lielais klostera nams nav slēgts, te notiek gan dažādas nodarbības, gan tiek sniegta palīdzība sievietēm, kuras tikko iznākušas no cietuma vai nokļuvušas citās grūtībās. Tāpat te ir arī studenšu viesnīca ar labiekārtotām istabiņām, lietoto drēbju namiņš, kur ikviens par simbolisku samaksu var saņemt apģērbu, ko atsūtījuši draudžu locekļi no Vācijas un Nīderlandes. Lielajā namā ir arī koka rotājumiem veidota kapela, kur ik svētdienu notiek dievkalpojumi. Šogad plašajā dārzā novākts tik daudz ābolu, ka iznākuši 390 litri gardas sulas, ar ko mieloties ziemā. Arī ābeļdārzs esot Hannas ziņā, un šis darbiņš viņai sagādājot prieku un lepnumu. Nošķirta, ar koda atslēgu slēgta klosterī ir tikai klauzūra – māsu privātās telpas nama otrajā stāvā, kur iekļūt var vien ar īpašu atļauju.

Bērnība Vācijā

Pusaudža gados meitenei radušās citas intereses, un viņa no baznīcas novērsusies. “Tas man bija tumšs laiks, ļoti tumšs. Man viena acs ir nedaudz citāda, tāda kā aziātei. Cilvēki ir ļoti nežēlīgi, un bija tādi, kas man tādēļ ļoti nodarīja pāri. Nonāca pat tik tālu, ka gribēju padarīt sev galu,” atceras Hanna. Domājusi – sak, nolēkšu no tilta un viss beigsies, nebūs vairs moku. “Bet atcerējos, ka es taču esmu kristiete, ka man ir Dievs, kas var palīdzēt. Un palīdzēja, atgriezos no tās tumsas,” stāsta jaunā sieviete.

Te vajadzīga neliela atkāpe, lai pastāstītu par ordeņa rašanos. Betānijas māsu ordenis dibināts 19. gadsimta vidū Francijā. Tas pieder pie Dominikāņu ordeņu grupas. Tolaik franču izcelsmes dominikāņu priesteris Žans Žozefs Latasts (Jean Joseph Lataste) nosūtīts vadīt rekolekcijas Kadiljakas (Bordo, Francija) sieviešu cietumā. Viņam tas šķitis bezcerīgi. Ko gan par Dievu stāstīt slepkavām, zaglēm un netiklēm? Viņš nolēmis pastāstīt par Mariju Magdalēnu – publisku grēcinieci, kura, sastopot Jēzu, kļuva par svēto, jo piedzīvoja Dieva beznosacījuma mīlestību. Ieradies cietumā un sastapis turienes sievietes, uzklausot viņu stāstus, viņš redzēja, ka liela daļa tur nonākušas, sabiedrības liekulības, palīdzības nesniegšanas un apstākļu spiestas, nevis iedzimta ļaunuma dēļ, kā tolaik bija pierasts uzskatīt. Diemžēl 19. gadsimtā sievietei, kas iznākusi no cietuma, nebija nekādu cerību uzsākt normālu dzīvi. Daudzas sievietes bija gatavas izdarīt pašnāvību, lai nevajadzētu atgriezties pasaulē, kur visi viņas nicina. Arī tad, ja kāda no viņām būtu saņēmusi Dieva aicinājumu kļūt par mūķeni, nevienā klosterī viņu neuzņemtu. Tā nu priesteris nolēmis, ka laiks dibināt ordeni, kas būtu atvērts visām sievietēm neatkarīgi no viņu pagātnes, kas uzņemtu ikvienu, kura izteiktu lūgumu, bet no malas neviens nevarētu pateikt, kura kādreiz bijusi cietumniece vai prostitūta, bet kura – turīgas ģimenes atvase. Tā dibināta Betānijas māsu kongregācija – ar atsauci uz Bībelē minēto Betāniju, kur mita Lācars, Marta un Marija (tajā laikā uzskatīja, ka tā bija Marija Magdalēna), kuri savās mājās vairākkārt uzņēma Jēzu. “Tātad vislielākajam grēciniekam ir iespēja kļūt par vislielāko svēto – tas teikts arī Bībelē par Mariju Magdalēnu,” stāsta Hanna. “Māsu pagātne nav tik svarīga, par to daudz nerunāsim, bet svarīgi ir tas, kāds tu tagad esi un kāds būsi.” Interesanti, ka Hanna kā vienu no lietām, kas viņu iespaidoja, min to, ka, sākot biežāk ciemoties un pavadīt laiku pie māsām, neviens ilgu laiku nav prasījis neko par viņas pagātni, par ģimeni, par to, kur strādā vecāki, vai ko tamlīdzīgu – tas nav bijis svarīgi, jo pieņemta tikusi tieši viņa pati, nevis kāds tēls, ko veido apstākļi, stereotipi vai citu uzskati. Hanna saka, ka viņai ļoti patikusi šī attieksme.

Latvijā dibinātā klostera māsas arī strādā ar cietumniecēm Iļģuciema cietumā, kā arī uzņem savā namā sievietes, kas tikko iznākušas no ieslodzījuma. “Tagad turpinām to pašu ceļu, bet, ja gribi iestāties, nepieciešams iesniegt dažādus dokumentus, īpaši tad, ja darbs skar tikšanos ar bērniem. Tad to cilvēku kārtīgi pārbauda. Jāzina, vai pagātnē nav bijuši kādi noziegumi pret bērniem, kāda vardarbība, un, ja tāda ir, tad šādu cilvēku droši vien neliktu strādāt ar bērniem. Tas nenozīmē, ka šim cilvēkam netiek dota iespēja dzīvot klosterī, ja viņš ir mainījies. Parasti gan arī nezinām viena otras pagātni. Tas ir jāzina vadībai, bet tur tas arī paliek.”

Taujāta par to, vai bieži ir gadījumi, kad māsas, kas dod solījumu, tomēr pamet klosteri un konsekrēto dzīvesveidu, Hanna stāsta, ka zina šādus gadījumus un tas, protams, notiek – ir sievietes, kas pēc kāda laika saprot, ka šāda dzīve nav viņām piemērota, ir tādas, kas sastop mīlestību, bet šie tomēr neesot ļoti bieži gadījumi. Neviens gan ar varu neturot. Hanna atceras arī reizi, kad, domājot par stāšanos klosterī, bijusi ciemos pie māsām un tur viesojusies arī no klostera aizgājusi sieviete. Hanna stāsta, cik ļoti viņu iespaidojušas siltās attiecības, kas saglabājušās, un stāsts par to, ka ordenis palīdzējis šai sievietei uzsākt jaunu dzīvi, samaksājis visas sociālās iemaksas par klosterī pavadīto laiku, kā arī atdevis visu naudu, ko viņa ziedojusi iestājoties. “Mani ļoti iespaidoja redzētais. Spriedu, ja jau pret māsu, kas aizgājusi, šādi izturas, tad tām, kas ir klosterī, noteikti arī nemaz tik slikti neiet.”



Pienākumi

Tomēr, kā jau teikts iepriekš, viens no galvenajiem māsu uzdevumiem vēsturiski ir darbs ar cietumniecēm. Kongregācijas arī viena ordeņa “ģimenē” varot būt ļoti dažādas, arī atkarībā no tā, ar ko nodarbojas, stāsta māsa Hanna. Arī dominikāņu ordenī ir daudz māsu, kas ir skolotājas, kas ir sociālās darbinieces, palīdz slimajiem, apciemo un palīdz cietumos utt. “Trīs no mūsu četrām māsām strādā Iļģuciema cietumā. Runā ar sievietēm, palīdz viņām, vada nodarbības cietumā. Pie mums, mūsu mājā, sievietes pēc iznākšanas no cietuma var pavadīt pirmo laiku, ja viņām citur nav kur iet. Jo, kad izej no cietuma, vajag darbu, bet, lai dabūtu darbu, vajag dzīvesvietas adresi – tas ir apburtais loks. Ja dabū darbu, vēl jāsakrāj tik daudz, lai maksātu divus mēnešus uz priekšu īri,” stāsta Hanna.

Arī viņa pati vairākas reizes mēnesī vada lūgšanu vakarus cietumā. “Mums ir viena māsa, kam ir dejas terapeita izglītība, un to viņa dara arī cietumā. Tur, protams, nevar notikt īsta dejas terapija, jo grupa ir pārāk mainīga, bet tam ir terapeitisks efekts. Kustība vienmēr palīdz. Ar deju var iemācīties daudz par tuvumu un robežām starp cilvēkiem, ko nevajadzētu pārkāpt. Arī daudz ko par stāju, par gaitu, kas palīdz vēlāk dzīvē un darbā. Tāpat, radot nedaudz prieka, tiek noņemta daļa agresivitātes un frustrācijas. Cietumā vienmēr ir cilvēki, kam ir grūti būt lielās grupās. Viņi to nevar izturēt, īpaši, ja runa ir par narkomāniem.

Ir svarīgi, ka kaut ko var darīt mazās grupās. To dara vēl viena mūsu māsa, kas pēc izglītības ir sociālais pedagogs, un viņa kopā ar sievietēm nodarbojas ar rokdarbiem, veido tematiskas lietas. Piemēram, uz svētkiem, stāstot arī par to nozīmi. Bet doma ir, ka arī tām sievietēm vajag kaut kur iet, kaut kur piedalīties. Es pati divas reizes mēnesī eju un vadu lūgšanu vakarus, kur iekļauta īsta kontemplatīva lūgšana, iepazīšanās, sirds lūgšana – sēdi klusumā, piesaucot Kristus vārdus sevī. Miers un klusums ir vienas no retākajām lietām cietumā, īpaši jau tādēļ, ka tur ir normāli, ka vienā istabā dzīvo vairāki cilvēki – bļauj, klausās mūziku, kāds kaut ko kliedz... Iespēja būt mierā, padomāt, nomierināties, elpot – tas ir ļoti svarīgi. Lūgšanu vakari ir pavisam vienkārši – tā ir vārda liturģija, viens psalms, tad kopīgi lūdzamies par tiem, kas ir dārgi, arī par meitenēm cietumā, par valsti, par visu, kas ir svarīgi. Arī tur iemācās uzticēties grupai, jo pirms tam izrunājamies, par ko lūgsimies, un tā pamazām rodas uzticēšanās, jo nākamajā reizē, protams, jautāju, kā tad iet mazmeitai, par ko iepriekš runājām, un tamlīdzīgi. Tā ir lieta, ko vajadzētu ievērot katram ticīgam cilvēkam, – ka ieraugām apkārt un apkārtējos lietas, par ko vajadzētu lūgties. Būtu pareizi pirms vai pēc lūgšanas mēģināt sniegt arī citu palīdzību, ne tikai lūgšanu,” uzsver Hanna, piebilstot, ka sieviešu uzticēšanos nav viegli iegūt, un arī to, ka tās sievietes, kas ir cietumā, ļoti ātri saprotot, kur var iegūt sev labumu.