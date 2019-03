Pēcāk es sapratu: mūsu panākumi garīgajā dzīvē nav atkarīgi no mums. Grēkojam paši, ar grēkiem un nespēju samierināmies. Varbūt, ja es visu darītu labi, ieslīgtu tīksmē un pašapmierinātībā. Bet Dievam, kā sacīja virsgans, patīkamāks ir samierinājies grēcinieks, nevis lepns svētulis...

Otro reizi pie virsgana braucu, kad mūsu klosteri slēdza. Jau avīzēs rakstīja, ka slēdz, igumene teica, lai pēc iespējas mēģinām atrast sev vietu pilsētā. Virsgans jau bija ļoti vājš, runāja ar grūtībām. Teica – nekur neejiet. Un klosteri neaizvēra.

Pēdējos vārdus viņš man sacīja nāves gultā. Slimība bija briesmīga, viņš jau ilgu laiku nerunāja. Stāvu līdzās, acīs asaras. Bet viņš ar milzu pūlēm un pēdējiem spēkiem, vairs ne balsī, bet ar sēcienu: “Paldies... Dievam... par visu.”

Vēlāk man bija sapnis. It kā atvērti debesu vārdi un no turienes kāds ar rokas mājienu mani aicina. Es pieskrienu un dzirdu balsi, kas man saka: “Atkal atgriezies paradīzē.” No rīta strādāju sakņu dārzā, aizeju pie igumenes pajautāt, kas jāstāda – kartupeļi vai kas cits. Pēkšņi ierodas pastniece ar telegrammu: miris kāds svarīgs cilvēks no garīdznieku pasaules. Domāju, negaidīšu, atvēršu: “Naktī miris virsgans Venjamins.” Gluži kā sapnī – skrēju uz baznīcu, neviens vēl nezina. Stāstīju visiem, paguvām vēl aizlūgt par viņa dvēseli. Bēres bija kā Lieldienas – skumjas, kas mijas ar prieku. Kad nesa zārku, zvanīja lielie zvani. Apglabāja klostera alās, zārks tur tagad stāv, var ar roku pieskarties.