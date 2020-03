Ieva Florence: Dvēselīti mājai piešķir tu pats ar savu darbu

Tiesa, Ieva atzīst, ka arī viņi ir tikai cilvēki ar saviem untumiem un visām no tā izrietošajām sekām, tāpēc jautājumā par tīrības un kārtības uzturēšanu gadās arī pa kādai domstarpībai: “Protams, nākas vienam otru ik pa laikam draudzīgi pabakstīt. Es Oskaram saku: “Beidz, tu taču redzi, ka tur ir netīrs!” Un viņš man pretī saka: “Nē, es neredzu!” Un tad es atkal pretī: “Bet kā tu vari neredzēt?! Tas taču ir acīmredzami!” (smejas) Bet tas viss notiek ar humoru. Par mājas lietām mums nopietnu kašķu nemēdz būt. Katram, protams, ir savi kaitinošie paradumi. Es, piemēram, uztaisu tēju un to regulāri kaut kur aizmirstu pusizdzertu vai pat neizdzertu, kas Oskaram ļoti nepatīk. Oskars savukārt neizspiež trauku sūkli, ko es nu nekādi nespēju saprast.” (smejas)

Un arī lielāki kārtošanas un uzkopšanas darbi parasti tiek darīti kopā: “Kad tīrām māju, tad mums patīk to darīt kopā. Tas ir komandas darbs. Nereti viens saka: “Klau, sakārtojam māju!” Un otrs pretī: “Jā, bet tikai nekārto bez manis! Kārtojam kopā!” Reizēm man uznāk kārtojamais un tīrāmais, kad visu izdaru viena. Oskars tad atnāk mājās un bēdīgs saka: “Bet es ar tevi gribēju! Kāpēc tu mani nepagaidīji?””

Taču, kad visi striķi trūkst vai galīgi nav laika, tad gan palīgā tiek sauktas darba rokas no malas: “Kad tikko ievācāmies, aicinājām “Pedantiskās slotiņas” – divas dāmas, kuras mums palīdzēja visu sakopt. Cilvēki, kuriem ir speciāla tehnika un līdzekļi, visu var izdarīt daudz ātrāk un vieglāk, nekā tas padotos man, noberžot jēlas rokas. Taču ikdienā, protams, savu māju tīrām paši. Un, manuprāt, tas ir tikai labi, jo tādā veidā tu piešķir mājai savu enerģiju. Ar to, ka ieliec savu darbu, tu padari dzīvas šīs telpas. Ir nācies pabūt ļoti skaistās mājās – kā no žurnāla lappusēm, taču tur trūkst... dvēselītes. Un dvēselīti jau piešķir tu pats, beržot savu netīro galdu un šrubējot grīdu!” (smejas)