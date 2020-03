Kā atbrīvoties no krāmiem – padomi efektīvai mājokļa sakopšanai

Katru dienu viena lieta – ja esi apaudzis ar mantām, taču nekādi nevari saņemties no tām atbrīvoties, tad process noritēs vieglāk, ja darīsi to pakāpeniski, proti, katru dienu izmetīsi vai kā citādi atbrīvosies no vienas lietas. Gadā tās būs veselas 365 lietas.