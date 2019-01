Pārtika nav atkritumi: kā izvairīties no ēdiena izmešanas svētkos un ikdienā

Andra Briekmane speciāli "VIŅA.lv"

Pārfrāzējot slavenās Ziemassvētku dziesmas tekstu "Pagājušajos Ziemassvētkos es tev iedevu ēdienu, bet jau nākamajā dienā tu to izmeti" (Last Christmas, I gave you some food (oriģinālā: my heart) but the very next day you gave it away), ļoti labi var raksturot Rietumu pasaules svētku trakumu. Veikalu plaukti ir pārpildīti un galdi lūzt, bet tā kā visu sapirkto nav iespējams apēst vai pārdot, tas nonāk atkritumos. Un tā nenotiek tikai svētkos, tāpēc sabiedrība vēl jāizglīto, ka pārtika nav atkritumi, uzskata organizācija "Zaļā brīvība", kas trīs gadu garumā īsteno projektu "Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā ". Diemžēl nesen publicētajā Pārtikas ilgtspējas indeksā Latvija ir tikai 53. vietā, krietni aiz Lietuvas un Igaunijas, un mums vēl ir daudz jāmācās šajā jomā.