Anita (vārds mainīts) allaž ir sekojusi līdzi modes aktualitātēm. "Sevi par modes dāmu nevaru nosaukt, tomēr man patīk smuki saģērbties," viņa atzīst. Sieviete stāsta, ka iepērkas daudzos un dažādos veikalos, tostarp "Zara", "Mango" un "H&M". Citkārt izvēlas arī augstākas klases zīmolu apģērbu, piemēram, "Max Mara". Lielāku uzmanību viņa pievērš tieši aksesuāru izvēlei – apaviem, somām. "Tiem jābūt kvalitatīviem," Anita piebilst. Viņas skapī atrodams raibs apģērbu kokteilis. Pa vidu tam – arī zīmolu viltojumi.

Cik aktuāli ir zīmolu viltojumi Latvijā? Kā atšķirt oriģinālu no viltojuma? Uz šiem jautājumiem meklējam atbildes raksta turpinājumā.



Kas tik nav atrodams viņas garderobē! "Louis Vuitton", "Saint Laurent" somas, "Chanel" zābaki un "Burberry" lakatiņi. Par oriģināliem viņa, visticamāk, samaksātu vairākus tūkstošus, taču Anitai šie aksesuāri izmaksājuši vien dažus simtus eiro. Kāpēc tā? Jo tie ir viltojumi. "Neesmu no tiem cilvēkiem, kas viltotos apģērbus iegādājas ceļojuma laikā Ēģiptē vai Turcijā. Manuprāt, arī viltojumam ir jābūt kvalitatīvam. Citādi nav nemaz jēgas pirkt," viņa stāsta. Lai gan dažviet viltojumi atrodami arī par ļoti zemām cenām, Anita teic, ka iegādājas tos par aptuveni 100 līdz 200 eiro. "Arī viltojumi ļoti atšķiras. Ir kvalitatīvi, ir mazāk kvalitatīvi. Es šīs preces iegādājos tāpēc, ka man tās vizuāli patīk, tomēr man joprojām ir svarīgi, ka tas, ko velku mugurā, ir augstas kvalitātes."

Vaicāju – kāpēc vispār iegādāties zīmolu viltojumus? Anita atklāj, ka dara to pavisam vienkārša iemesla pēc – viņai patīk dizains –, tomēr uzskata, ka cena, kas par to tiek prasīta, ir nesamērīgi augsta. "Man nav žēl par apģērbu atdot pāris simtu eiro, tomēr, runājot par augstās klases zīmolu precēm, tās summas aiziet jau tūkstošos, kas, manuprāt, ir par traku. Tā kā es šīs viltotās preces kombinēju ar citiem kvalitatīviem, tiesa, lētākiem, zīmoliem, neviens no malas nekad nav varējis pateikt, ka man mugurā nav oriģināls. Protams, jādomā reālistiski – es nekad nepirktu "Hermes" somiņas viltojumu, jo skaidrs, ka nevarētu atļauties somu par desmitiem tūkstošu eiro." Viņa stāsta, ka viltojumus iegādājas no kādas attālas paziņas, kura bieži ceļo uz Ķīnu. ""Louis Vuitton" somas viltojumu nēsāju jau piecus gadus, un tā joprojām izskatās kā jauna."