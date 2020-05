Maz ticams, ka pastāvīgi ceļojošie iluzionisti Dace un Enriko Pecolli varēja iedomāties, ka kādā jaukā dienā visa viņu līdzšinējā dzīve pēkšņi apstāsies un viņi būs spiesti pārtraukt darbu un sēdēt mājās gluži kā ieslodzījumā. Taču šī diena pienāca – Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ. Pasaules lokauts pāri skāra pašā viesizrāžu tūres sākumā Amerikā. Līdzīgi kā citi, arī viņi, atgriezušies mājās, ievēroja 14 dienu karantīnu un laimīgi un veseli no tās iznāca.

"Uzmanību! Nikns kurmis!" – šādu plāksnīti pie žoga redz ikviens, kurš tuvojas Daces un Enriko Pecolli mājai. Viesi var apmulst arī par paziņojumu, ka pie vārtiem var novietot tikai "Ferrari" markas automašīnas. Tikai tāpēc, ka neparastai ģimenei ar lielisku humora izjūtu nevar būt parastas mājas.

Šajā mājā pāris pārdzīvoja karantīnu. "Mums bija plānotas 49 izrādes 49 pilsētās, bet mēs nospēlējām tikai 8 izrādes. Ziņa, ka Latvija slēdz robežas un teātri pārtrauc ar mums līgumu saistībā ar nepārvaramu varu, mūs šokēja. Viņi lika mums atgriezt jau izsniegto avansu pilnā apmērā, tāpēc nonācām nepatīkamā stresa situācijā. Tā vietā, lai gūtu labumu no tūrēm, mēs palikām mīnusos. Plus izmaksas, kas saistītas ar ilgo atgriešanos mājās," stāsta Dace.

13 cilvēku komanda bija jāpārved uz Eiropu. Amerikā noliktavā palika deviņas tonnas butaforiju, par kurām katru dienu jāmaksā. Komanda atgriezās mājās ne bez problēmām. "Vienai daļai cilvēku man izdevās dabūt biļetes uz Turciju, lai no turienes lidotu uz Viļņu un pēc tam uz Rīgu," stāsta Dace. Viņa pati kopā ar citu komandas daļu mājup devās, izmantojot citus ceļus: "Man lidostā vispār negribēja dot biļetes. Tad es apgūlos uz grīdas un teicu, ka necelšos, kamēr man neapmainīs biļetes kaut vai līdz Helsinkiem. Sieviete, kas atradās aiz letes, sacīja, ka viņai nav nekādu pienākumu mainīt biļetes. Mēs strīdējāmies apmēram stundu, un, kad viņa saprata, ka es tiešām necelšos, iedeva biļetes uz Helsinkiem. No turienes mēs braucām ar prāmi uz Igauniju, bet tālāk no Igaunijas uz Latviju ar nomātu automašīnu. Mājupceļš ilga veselu nedēļu, un tam iztērējām vairākus tūkstošus. Ierodoties mēs mēģinājām saņemt naudu no valsts par dīkstāvi, bet sākumā mums atteica, jo esam sava mazā uzņēmuma valdes locekļi. Kad mainījās likums un mēs atkal varējām pieprasīt pabalstus, elektroniskā sistēma mūsu pieteikumu vienkārši nepieņēma. Naudas līdzekļi izdzīvošanai atlikuši vien pāris mēnešiem."

Toties Dacei iepatikās dzīve pašizolācijā. Visi, kas atgriezās no Amerikas kopā ar viņu, palika laulāto lielajā mājā, lai neriskētu ar savu ģimenes locekļu veselību. Turklāt piecatā jautrāk. Jau pašā pirmajā dienā tika izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. Katram bija sava teritorija, kā arī grafiks, kad kurš gatavo un mazgā traukus. Vakaros visi pulcējās kopējā telpā un spēlēja galda spēles. Notika arī kino vakari, kuros atbildīgais par filmu izrādīšanu piedāvāja sešas iespējas, bet pārējie balsoja par to, kuru filmu vēlas skatīties tieši tobrīd.

"Pirmās divas dienas mēs bijām izsalkuši, jo ledusskapis bija tukšs un produktus tiešsaistē nebija iespējams pasūtīt – tas prasīja pārāk ilgu laiku. Rezultātā mums nācās lūgt kaimiņus, lai viņi mums pērk pārtiku. Forši, ka karantīnu pavadījām piecatā – mēs viens otru atbalstījām un uzjautrinājām, un tas mums palīdzēja iejusties jaunajā realitātē. Mums bija jautrs un saprotošs kolektīviņš, kas nogludināja pirmo iespaidu, atbraucot mājās. Visi uz mums dusmojās tikai tāpēc, ka atgriezāmies. Es jutos kā noziedzniece, jo sabiedrība pret atbraucējiem izturējās ļoti negatīvi. Kāds rakstīja, ka "šos dīvaiņus vajadzēja atstāt ārpus valsts robežām".

Ābols no ābeles

Daces un Enriko māja – tas ir ne tikai viņu patvērums pēc ilgām viesizrādēm pa visu pasauli, bet arī iespaidīgs triku muzejs. Eksponāti tika vākti daudzus gadus. Viņi gatavojas atvērt šo mājas muzeju arī apmeklētājiem.

Pecolli kolekcionē ne tikai senus trikus, bet arī visu, kas saistīts ar iluzionisma vēsturi. Piemēram, žurnāla "Atpūta" kopijas, kas pagājušā gadsimta sākumā saviem lasītājiem atklāja iluzionistu noslēpumus.

Dace saka, ka māksliniekam ir ļoti svarīgi zināt savas nozares vēsturi. Ar bijušā Rīgas cirka direktora palīdzību viņai izdevās iegūt fantastiskas butaforijas un uzzināt 25 latviešu iluzionistu dzīvesstāstus, sākot ar 19. gadsimtu. Visspilgtākais no tiem ir burvis Jūlijs Skrastiņš no Daugavpils, kurš uzstājās ar pseidonīmu San Martino de Castrozza. Viņš, pēc Daces teiktā, bija cara Nikolaja II iemīļotais burvis. Jūlija butaforijas atrodas redzamā vietā Pecolli mājas muzejā.