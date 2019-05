Aicina uz sarunu ar speciālistiem par atkarībām mums līdzās

Ar dažāda veida atkarībām savas dzīves laikā ir saskaries teju ikviens. Pat tad, ja pašam ir izdevies izvairīties no šīs slimības, alkoholiķu, smēķētāju, spēlmaņu un no videospēlēm atkarīgo draugu, paziņu un tuvinieku lokā noteikti netrūkst. Kā dzīvot, saskaroties ar atkarību, un vai no tās ir iespējams atbrīvot sev mīļu cilvēku vai sevi pašu? Tie ir daži no jautājumiem, ko ceturtdienas, 9. maija, vakarā pasākuma ciklā "Sarunas spēkam" būs iespējams pārrunāt ar narkoloģi Ilzi Maksimu un psihoterapeitu, psihiatru Artūru Utinānu.

Ja pašam, kādam no tuviniekiem, draugiem vai darba kolēģiem ir problēmas, ko izraisa dažāda veida vielu vai procesu lietošana vai atkarības, tad pazīstama ir gan dusmu un bezspēcības, gan baiļu un līdzcietības sajūta, kuru pavada spēcīga vēlēšanās – kaut es pats vai konkrētais cilvēks saprastu, kādu postu viņa atkarības nodara viņam pašam un ikdienā līdzās esošajiem cilvēkiem.

Atkarību jomā strādājošs speciālists var palīdzēt gūt informāciju par kaitējumu un sekām, mazināt stigmatizāciju, palīdzēt stiprināt motivāciju un piemērot ārstēšanu mērķa sasniegšanai. Sarunu vakarā gaidīti gan tie, kas paši cīnās vai cīnījušies ar atkarībām, gan tie, kas atrodas cīnītājiem līdzās.

Sarunu vakars notiks "Cafe Film Noir", Elizabetes iela 61, Rīga. Tā sākums ir pulksten 18. Plašāka informācija un biļetes uz pasākumu pieejamas šeit.