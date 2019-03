Aicina ziedot ASV smagi cietušajai 'Talantu fabrikas' dalībniecei Soho

Smagu galvas traumu guvusi ASV mītošā Inga Puhova, kuru pašmāju televīzijas skatītāji atceras kā Soho no šova "Talantu fabrika". Kā liecina portāla "Go Fund Me" informācija, sievietei nepieciešami 300 tūkstoši dolāru, lai segtu medicīniskās un dzīvošanas izmaksas.

Negadījums noticis brīvdienu laikā Mičiganā, kur Inga cietusi sniega motocikla negadījumā, gūstot smagu galvas traumu. Šobrīd sievietes stāvoklis lēnām uzlabojas, bet pilnīga atlabšana noritēs lēnām. Drīzumā plānota pārcelšanās uz rehabilitācijas centru un vēlāk došanās mājup uz Oklahomas štatu. Tiem, kas nezina Ingu, varbūt atceras Soho no Talantu Fabrikas. Inga cieta smagā negadījumā ar sniega moci un guva nopietnu smadzeņu traumu (ar cerams, pārejošām sekām). Šobrīd slimnīcā ASV. Jāpalīdz, cik nav žēl, jo Inga uztur arī slimo omīti Latvijā. https://t.co/wX7HlsOtFK — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) March 14, 2019 Medicīnisko izdevumu sarakstā minēts – ārkārtas nogādāšana ārstniecības iestādē, slimnīcas izmaksas, neirologa konsultācijas, smadzeņu skenēšana un sekošana līdzi progresam, kā arī kognitīvā terapija. Savukārt dzīvošanas izmaksās minēts – rūpes par Ingas diviem suņiem, izdzīvošanas līdzekļi, piemēram, īre un pārtika, kamēr nav iespējams strādāt. Tāpat pieminēta arī Latvijā dzīvojošā vecmāmiņa, par kuru sieviete finansiāli rūpējusies. Inga Puhova jeb Soho Latvijā zināma ar piedalīšanos 2003. gada televīzijas šovā "Talantu fabrika". Savukārt jau aptuveni 10 gadus savu dzīvi viņa saistījusi tieši ar ASV, taču 2010. gada Eirovīzijas nacionālās atlases finālā kā bekvokāliste piedalījusies Laura Reinika dziesmā "Your morning lullaby". Vairāk informāciju meklē un sniedz atbalstu Ingai šeit.