3. jūnijs ir diena, kuru kopš ārkārtējās situācijas sākuma gaidījuši daudzi, jo no šīs dienas pilnībā tiek atjaunoti veselības aprūpes pakalpojumi. Lai arī šobrīd nākotne, kuru skar veselības jautājumi, izskatās spožāka nekā līdz šim, jo pacientiem būs iespēja saņemt jebkādu palīdzību, tomēr salīdzinoši ilgā pakalpojumu nepieejamība ir atstājusi ievērojamu robu, kas kādam pacientam bijis liktenīgs un kura aizlāpīšanai būs nepieciešams ilgas darba stundas vairāku mēnešu garumā.

Jau rakstījām, ka piesardzības pasākumi pandēmijas laikā liek šķēršļus pacientu iespējām saņemt nepieciešamo palīdzību, bet, skaidrojot ģimenes ārstu pieejamību ārkārtējās situācijas laikā, nedaudz pieskārāmies tam, kādas sekas radīs pakalpojumu nepieejamība. Jau tolaik speciālisti vērsa uzmanību uz esošās situācijas nopietnību un nelabvēlību, tāpēc kopā ar viņiem skaidrojam galvenos iemeslus, kas kaitējuši pacientu veselībai, un kādas ir to atstātās sekas. Tāpat apskatām, kāpēc pacientiem turpmāk, lai saņemtu veselības aprūpi, jāapbruņojas ar pacietību, un runājam par izaicinājumiem, kas sagaida veselības aprūpes darbiniekus.

Kāpēc pacientu veselības stāvoklis pasliktinās



''Veselības centru apvienības'' poliklīnikas ''Aura'' dienas stacionāra vadītāja Inga Orleāne kā noteicošo iemeslu, kāpēc pacienti ārkārtējās situācijas laikā izvairās doties pie ārsta vai meklēt palīdzību, nosauc bailes. ''Riska grupu pacienti, kuriem pastāv risks slimot ļoti smagi, baidījās inficēties ar Covid-19, tāpēc vairījās apmeklēt ārstus un dažādas iestādes, vairāk ievēroja distancēšanos. Tas bija tas, ko mēs arī vēlējāmies, bet šajā gadījumā distancēšanās attiecās arī uz ārstniecības iestādēm.'' Orleāne norāda, ka pacienti zina – arī ar Covid-19 saslimušie palīdzību meklēs ārstniecības iestādēs, tāpēc izvairījās tās apmeklēt. Līdz ar to daudzi, kuriem bija kādas ieplānotas vizītes, atteicās.

"Veselības centrs 4" (VC4) grupas uzņēmuma klīnikas "Capital Clinic Riga" ģimenes ārste Dr. Dārta Miķelsone gan atzīst, ka, lai arī bailēm inficēties un izvairīšanās no ārstu apmeklējuma ir liela loma, ierobežotā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ir galvenais iemesls, kāpēc pasliktinājās hronisku slimību pacientu veselības stāvoklis. Viņa norāda, ka ''ļoti daudz kas atkarīgs no pacienta un ārsta sadarbības līdz Covid-19 izraisītajiem ierobežojumiem – ja rūpes par veselību bijušas pastāvīgas, un komunikācija ar ārstu uzturēta arī ierobežojumu laikā, veselības stāvoklim vajadzētu palikt stabilam.''

"Capital Clinic Riga" fizioterapeite Sabīne Tilta skaidro – situācijas saasināšanās ne vienmēr saistāma ar jau esošo slimību un pacientiem pašiem nebūtu jāizvērtē, vai esošais simptoms ir satīts ar hroniskā stāvokļa paasināšanos vai jaunas saslimšanas attīstīšanos. ''Hroniskie stāvokļi tiek ielaisti, jo nav pieejams veselības aprūpes pakalpojums, mazāk redzu pacientus, kuri tiešām neapmeklē klīniku, jo baidās no vīrusa.''

Savukārt VC4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds min, ka viens no iemesliem ir izmaiņas ārstniecības iestāžu darba ritmā, kas ietekmēja pacientu pieņemšanas ātrumu. ''Kā piemēru var minēt ilgāku gaidīšanas periodu starp pacientiem pieņemšanas laikā – tas nepieciešams, lai ārsta vai procedūru kabinetā pēc katra pacienta īstenotu epidemioloģiskās drošības pasākumus (pastiprināta telpu un virsmu dezinfekcija, vēdināšana utml.).''

Koronavīrusa pandēmija kādam bijusi liktenīga



Cik pacientu, tik seku – to apstiprina arī Orleānes piemēri, skaidrojot, kā bailes doties pie ārsta vai pakalpojumu nepieejamība ietekmējusi pacientu veselību. ''Vienai daļai pacientu radās problēmas ar medikamentiem – tie bija beigušies un nebija iespējas izrakstīt standarta terapiju, vai arī līdzšinējo medikamentu iedarbība bija beigusies, tāpēc bija nepieciešams to mainīt. Piemēram, daļai arteriālās hipertensijas pacientu medikamenti vairs nebija tik efektīvi. Līdz ar to šie pacienti ilgāku laiku dzīvoja ar paaugstinātu asinsspiedienu, līdz beidzot tika izrakstīti jauna medikamentozā terapija.

Tāpat visvairāk cietuši pacienti, kuriem izmeklējumi bijuši novēloti. Piemēram, man ir pacients, kuram diagnosticēju ieilgušu pneimoniju, bet nesapratu, kāpēc viņa organisms tik ļoti slikti uzņem antibakteriālo terapiju. Izrādījās, ka pacientam ir plaušu audzējs. Izmeklējums par plaušu audzēju ir veikts, bet pats pacients šobrīd ir tādā kā pusiestrēgušā stāvoklī, jo ''zaļais koridors'' tik aktīvi nedarbojas.

Vēl bija pacienti ar aizdomām par iespējamo onkoloģiju, kas gaidīja izmeklējumus, bet Covid-19 dēļ izmeklējumi tika atcelti, un pacientiem nācās vēl vismaz divus mēnešu gaidīt un dzīvot ar jautājumu: ''Vai man ir vēzis?'' Tas cilvēku ietekmē psiholoģiski un nenāk arī par labu viņa saslimšanai.

Vēl kādam manam pacientam ir pavisam bēdīgs iznākums – viņš gaidīja plānveida sirds operāciju, bet nesagaidīja un ārkārtējās situācijas laikā nomira. Mirušajam pacientam, protams, bija pamata saslimšana, pati plānveida operācija arī ir bīstama – nav tā, ka šī nāve ir negaidīta un pēkšņa, bet, ja operācija nebūtu atlikta, iespējams, iznākums būtu pavisam citādāks. Un šādi es varētu saukt visas nozares, kurās ir pacienti, kas gaidīja kādas savas problēmas risinājumu, bet šī laika dēļ problēma ir pagarinājusies.''

Orleāne vēl norāda, ka pozitīvā efekta veselības pakalpojumu ierobežojumiem nav, un nevar piekrist tiem, kas saka – seku nav, jo tās redz tie, kas ar pacientiem strādā ikdienā. Viņa gan uzsver, ka, ''iespējams, šo nelāgo gadījumu statistiski nemaz nav tik daudz – varu runāt tikai par savu praksi, bet kādam cilvēkam koronavīrusa pandēmija, ļoti iespējams, bija liktenīga.''

Savukārt Sabīne Tilta norāda, ka fizioterapijā pakalpojumu neesamība vien retos gadījumos var novest pie dzīvībai bīstama stāvokļa, bet var draudēt citi riski. ''Piemēram, ja pacientam, kurš guļ insulta vienībā nebūs fizioterapeita vai māsiņas, kas pacientu groza, veic pasīvas kustības utt., stāvokļa uzlabošanās būs daudz gausāka un tas pacientam draud ar konkrētu invaliditātes grupu. Arī no diska trūces neviens nav nomiris, bet, ilgstoši nesaņemot rehabilitāciju, trūces nospiesto nerva vadīšanu dažkārt nav iespējams atjaunot pilnā mērā, kas rezultējas darba nespējā.''

Dr. Miķelsone min, ka blakus esošajiem hronisku slimību pacientiem būs jauni pacienti, kuru saslimšanas turpmāk tiks ārstētas kā hroniskas. ''Piemērs ir kardiovaskulārās slimības, kas ir otrs lielākais drauds sabiedrības veselībai pēc onkoloģiskām saslimšanām: kardioizmeklējumi bija ļoti ierobežoti, īsu brīdi – pat nepieejami. Līdz ar to savlaicīga diagnozes noteikšana un ārstēšanas uzsākšana – novēlota.''

Turpmāk jābruņojas ar pacietību



Ja pirms ārkārtējās situācijas daļai pacientu bija skaidri turpmākās ārstēšanas soļi, šobrīd viss ir mainījies, un ir jauni faktori, kurus nepieciešams ņemt vērā. Orleāne norāda, ka galvenokārt pacientiem jārēķinās ar rindām. ''Ir neiztērētās kvotas, no kā izriet, ka varētu pieņemt tos, kas netika pieņemti. Problēma – cik cilvēku dienā ārsts var pieņemt? Ārsti nevarēs dienā pieņemt divreiz vairāk pacientu, nekā tas bija Covid-19 laikā. Visi pacienti tiks pieņemti, bet tas notiks šobrīd vēl neizplānotā laika periodā.

Cilvēkresursi nav tik lieli, lai tagad varētu divkāršot uzņemšanas apjomu. Es tiešām nezinu, kura ārstniecības iestāde to spētu. Cilvēkiem jāsaprot, ka arī tagad viņš savu konsultāciju dabūs pēc pusotra vai diviem mēnešiem. To, protams, ietekmē arī speciālists un izmeklējuma vieta, bet visi ieplānotie procesi tagad ieilgs. Neatliek nekas cits, kā uzņemt pacietību un cerēt, ka maksimāli ātri varēs visu saorganizēt un realizēt.''

Domājot par turpmāko ārstēšanu, pacientiem būtu jārēķinās ar papildu izmaksām, ilgāku rehabilitācijas gaitu un pāris sirmiem matiem uz galvas, teic fizioterapeite Sabīne Tilta, norādot, ka parasti tā sākas vāveres ritenis. ''Pacients ir smagi strādājis, nodzinis sevi, lai pelnītu naudu, ignorējis savu veselības problēmu. Tad sākas rehabilitācija, naudas izdošana un, visticamāk, arī pāris stundu ziedošana no darba dienas, kas prasa došanos pie terapeita, tāpēc bieži sākas emocionāla trauksme par to, ka ikdiena vairs nav tāda, pie kādas bijām raduši.''

''Capital Clinic Riga'' ginekoloģe, dzemdību speciāliste Dr. Ieva Briedīte norāda, ka bez lielākām izmaksām un rehabilitācijas laiku jārēķinās arī ar augstāku komplikāciju risku un ilgāku darba nespēju.

Savukārt Rēvalds pacientiem, kam turpmāk būs jāārstē pasliktinājusies slimība, iesaka būt neatlaidīgiem un interesēties par pakalpojumu pieejamību. ''Nav jābaidās pašiem sazināties ar ārstniecības iestādēm, arī ar vairākām, salīdzināt pakalpojumu un speciālistu pieejamību Nacionālā veselības dienesta apmaksāto medicīnas pakalpojumu pieejamības platformā, kur iespējams redzēt rindu garumu, un izmantot attālināto konsultāciju iespējas.''

Papildu slodze – drauds ārstu veselībai



Neapšaubāmi, pacienti nav vienīgie, kurus turpmāk sagaida izmaiņas veselības aprūpes saņemšanā. Arī speciālistu darbs ievērojami mainīsies, un ne visiem ir skaidrs, kā veselības aprūpē radušos robu normalizēt. Orleāne skaidro, ka kopā ar kolēģiem vēlētos to izdarīt pusgada laikā, bet, uzliekot visu uz papīra, nav zināms, kā realitātē to izdarīt. ''Tas nozīmētu, ka vasarā ārstiem būtu jāstrādā ar palielinātu slodzi, bet tas tomēr ir atvaļinājumu laiks. Tāpat Covid-19 laikā daļa ārstu dublē savu darba laiku – pieņem pacientus poliklīnikā un strādā arī slimnīcās. Ja vasarā ārstiem nebūs iespējas doties atvaļinājumā un būs jāstrādā vēl lielāka slodze, ārstiem pašiem sāksies veselības problēmas.''

Arī Tilta atklāj, ka jau šobrīd nākas ņemt virsstundas, lai spētu tikt galā ar pacientu pieplūdumu, bet piemin, ka to ietekmē arī organizatoriskās izmaiņas līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Tāpat darba grafiku garāku padara tas, ka fizioterapeiti šobrīd drīkst strādāt tikai ar vienu pacientu, bet iepriekš bijis iespējams vadīt arī grupu nodarbības.

Rēvalds skaidro, ka veselības aprūpes speciālistiem darbs paaugstinātos drošības apstākļos nozīmē ilgstošu individuālās aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kas rada arī fizisku apgrūtinājumu, piemēram, respiratori mēdz izraisīt alerģisku reakciju, atstāj ilgstošus nospiedumus un noberzumus uz sejas, radot pat izgulējumus. Tāpat atzīst, ka kapacitātes vājais punkts ir ārstniecības personu trūkums, un atsaucība palielinātai darba slodzei ir neviennozīmīga: 'Ddaudzi Latvijā vēl palikušie mediķi ir pārslogoti, strādājot vairākās darba vietās salīdzinoši nelielā atalgojuma dēļ.''

Viņš vēl piebilst, ka grūtības ar pakalpojumu pieejamību rada arī pārcelto darba dienu politika, pagarinot svētku brīvdienas, kur pārceltā darbadiena vairumā gadījumu tomēr kļūst par brīvdienu, kuras laikā pakalpojums nav pieejams.

Šī nav pēdējā veselības krīze, tāpēc no tās jāmācās



Runājot par jebkāda veida krīzi, neviļus rodas jautājums, vai no tās radītajām sekām bija iespējams izvairīties. Orleāne atklāj, ka atbildi nav viegli atrast, jo distancēšanās bija un ir vajadzīga, lai vīruss neizplatītos, tāpēc būtu bijis muļķīgi turpināt darbu kā ierasts. Tomēr min, ka, iespējams, plašākas telekomunikāciju iespējas, kuras var nodrošināt gan poliklīnika, gan pacients, būtu varējušas palīdzēt, jo precīzas diagnozes uzstādīšanai pacients ir jāredz. ''Video tehnoloģijās varētu, piemēram, parādīt, kā izskatās aprunātie izsitumi vai tūkumi u.tml. Varētu arī parādīt, kā mājas apstākļos tiek mērīts asinsspiediens, lai saprastu, vai tas maz tiek darīts pareizi.'' Tāpat viņa aicina pacientus, kas ilgstoši lieto medikamentus, turpmāk veidot rezerves, lai ārkārtējā situācijā būtu drošība – medikamentu pietiks.

Dr. Miķelsone uzsver, ka veselība ir mūsu vērtīgākais resurss, bet diemžēl sabiedrībā – it sevišķi vidējā un vecākā paaudzē – ir ieskaņojies paradums "būt stipriem", tādējādi izvairoties no ārstu apmeklējuma. ''Šī krīze ir pierādījusi veco patiesību, ka par veselību jārūpējas laikus. Covid-19 pandēmija sākās strauji un sagrāva priekšstatu par pastāvīgu un brīvu veselības pakalpojumu pieejamību.''

Dr. Briedīte atklāj, ka grūti teikt, vai šo situāciju varēja pilnībā novērst, un atzīst – ''bez ierobežojumiem situācija būtu veidojusies krietni sarežģītāka. Daudziem hronisko slimību pacientiem arī saslimšana ar Covid-19 būtu bīstamāka.''

Rēvalds norāda, ka globālā Covid-19 pandēmija ir lielākā veselības aprūpes krīze kopš spāņu gripas uzliesmojuma 1918. – 1920. gadā, tomēr tā nebūt nav pēdējā. ''Arī pirms Covid-19 tika novērotas dažādas straujas izplatības vīrusu saslimšanas, kurām vajadzēja kalpot par brīdinājuma signālu. Tāpat pieredze māca, ka arī šī veselība krīze nebūs pēdējā, tāpēc gan globāli, gan valsts līmenī jāņem vērā Covid-19 pandēmijas laikā gūtās mācības: ir jāpaaugstina epidemioloģiskā drošība – valstij jāveido pietiekami aizsarglīdzekļu krājumi, jāīsteno stratēģiski svarīgu medicīnisko materiālu ražošana Latvijā, kā arī jāizveido skaidrs rīcības plāns nākotnē.''