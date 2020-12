Augsti organizētu cilvēku ikrīta ieradumi, kas palīdzēs vairot produktivitāti

Vai esi pamanījusi, kā daži cilvēki šķietami bez lielas piepūles spēj ik rītu pamosties un ir jau paveikuši veselu lērumu dienas laikā paveicamo darbu, vēl pirms paspējuši ierasties birojā? Tikmēr tava diena uzņem apgriezienus vien stundu pēc ierašanās darbā...

Ja arī tu vēlies ik dienu paveikt vairāk un kopumā uzlabot savu produktivitāti, iepazīsties ar turpinājumā uzskaitītajiem augsti organizētu cilvēku ikrīta ieradumiem, kuri ir vienkārši ieviešami ikviena ikdienā.

Pirmie, kas pamostas

Ja vien nedzīvo viena, pamostoties tik vien kā 10 līdz 15 minūtes pirms citiem mājiniekiem, var būt pietiekami, lai jau justu atšķirību, portālā ''Reader's Digest'' paskaidro uzņēmuma ''Supreme Organization'' dibinātāja un vadītāja Džodija Vatsone. Pirmās pamošanās minūtes veltot tikai sev, pirms tiec ierauta mājinieku nepieciešamībās un sarunās, patiešām var būtiski ietekmēt tavu dienas ritmu un enerģiju, ar kādu dienas laikā pieej veicamajiem darbiem.

Tūliņ pēc atmošanās nelūkojas telefona ekrānā

''Es ieteiktu tālruni neturēt guļamistabā, kad dodies pie miera,'' teic Faja Volfa, grāmatas ''New Order: A Decluttering Handbook For Creative Folks (And Everyone Else)'' autore. Tūliņ pēc pamošanās ķerot pēc tālruņa, tu ātri vien vari tikt iesūkta darba e-pastu, ziņu virsrakstu un sociālo mediju paziņojumu ''melnajā caurumā'', kas laupa tava rīta pirmās minūtes, arī enerģiju un garastāvokli. Tā vietā tūliņ pēc pamošanās apsēdies uz gultas malas un vismaz 30 sekundes veic dziļas ieelpas, mudina Volfa. ''Katru rītu izpildot šādu vingrinājumu, esmu laimīgāka, un tā ir lieliska alternatīva tālruņa izmantošanai.''

Ievēro noteiktu uzdevumu secību

Iespējams, tīrot zobus vai dušojoties, tu visas darbības veic noteiktā secībā, un tas notiek neapzināti, pavisam dabiski, jo tas jau kļuvis par tavu ieradumu. ''Tas pats attiecas uz pārējiem ikdienas rutīnas uzdevumiem,'' paskaidro blogere Keisija Osmunda. ''Jo vairāk tu praktizē uzdevumu izpildi, jo mazāk tev būs jādomā par katru nākamo soli. Un tas, kas kādreiz šķita izaicinājums, drīz vien būs neatņemama ikdienas sastāvdaļa.''

Sakārto darāmo darbu sarakstu

Daudzi darbu organizēšanas profesionāļi uzsver, cik svarīgi ir izveidot darāmo darbu sarakstu iepriekšējās dienas vakarā. Savukārt no rīta vēlams sakopot domas un visus darāmos darbus sarakstīt secīgi, atkarībā no to nozīmīguma un grūtības pakāpes. Un tavam darāmo darbu sarakstam būtu jābūt saistītam ar visām tavām ikdienas norisēm. Tāpat, lai tu nepagurtu un izdarītu visu obligāti paveicamo, sāc ar svarīgāko un grūtāko, lai dienas beigās, kad būsi jau pagurusi un prāts vairs nebūs tik modrs, vari pieķerties mazāk svarīgajam, ja, protams, tādu darbu ir.

''Norij krupi''

Ikviens ir dzirdējis teicienu – norīt krupi, kas nozīmē – apvaldīt nepatiku. Un mūsu ikdienā ir gana daudz uzdevumu, kuru izpildi mēdzam novilkt līdz pēdējam, jo tik ļoti negribas tam pieķerties. Organizēti cilvēki ''krupi norij'', ja vien tas ir iespējams, kā pirmo dienas laikā paveicamo uzdevumu, jo tas palīdz visai atlikušajai dienai būt produktīvai, nenovēršot uzmanību no cita svarīgā.

Pirms iziešanas no mājas sakārto dzīvesvietu

''Man patīk atgriezties mājās pie tīra virtuves galda, sakārtota dīvāna un nomazgātiem traukiem,'' stāsta Volfa. ''Šīs ir trīs galvenās zonas manās mājās, kuru sakārtotība man, atgriežoties no darba, liek justies labi un ļauj nekavējoties darīt to, ko es gribu. Piemēram, sēdēt dīvānā un skatīties televizoru, vai gatavot vakariņas, bez vajadzības vēl pirms tam nomazgāt visus nepieciešamos traukus,'' teic viņa. Lai pēc darba atgrieztos sakārtotā vidē, arī tu pirms iziešanas no mājas padomā par to, ko vari savest kārtībā.