Azarts un brīvības sajūta. Vilku ģimenes hobijs – lidojumi ar gaisa baloniem

Var šķist, ka lidojums ar gaisa balonu ir ekstrēmu sajūtu pilns, taču Vilku ģimenes galva Ģirts atklāj, ka tā nemaz nav. Viņa sieva Inga pievienojas un norāda, ka lido tikai kopā ar vīru, taču stereotips par satraucošiem lidojumiem joprojām pastāv. Hobijs aizsācies, pateicoties Ģirtam, kas kolēģa dēļ pievērsies lidojumiem ar gaisa balonu. Interese pāraugusi vaļaspriekā, vēlāk – sacensību azartā, taču šobrīd pilots izvēlas pacelties gaisā, pateicoties brīvības sajūtai. “Balons ir dzīvesveids,” stāsta Ģirts, kuram neviļus izdevies savam hobijam piesaistīt visu ģimeni.

Sarunā ar "Delfi" Ģirts un Inga ir nosvērti un mierīgi. Par gaisa baloniem un lidojumiem vairāk klāsta Ģirts, savukārt Inga iededzas, stāstot par trim meitām un to, kādēļ šāda veida vaļasprieks būtu noderīgs mūsdienu jaunatnei. Lidojums nav tikai pacelšanās un nosēšanās – tas ir arī fizisks darbs, lai gaisa balonu sagatavotu un pēc tam arī sakārtotu mašīnas piekabē. Savukārt, paceļoties gaisā, balons ir aptuveni 3000 kubikmetrus liels. Jāpiemin, ka 2018. gada 21. novembrī aprit 235 gadi, kopš pirmais cilvēks pacēlās gaisā ar balona palīdzību, un tas noticis Francijā, vēstīts "This day in aviation".

Atklājums pirms 21 gada

Ģirts stāsta, ka viss sācies, kad kolēģis pulcinājis gaisa balona komandu: "Ļoti pierunāja, lai nāku viņam līdzi roku paturēt, jo viņam it kā gribas, bet tomēr bail. Sanāca beigās otrādi, viņu tas "nepaķēra". Divas trīs reizes paskrēja līdzi un tā arī neatrada sevī vēlmi, bet man atkal otrādi – iepatikās." Gaisa balonu pilots šai nodarbei nodevies kopš 1997. gada. "Sākumā tas savā ziņā bija papildu darba pienākums. Šobrīd tas ir pāraudzis hobijā, kurā visa ģimene ir iekšā, ja nelīdz ausīm, tad līdz padusēm noteikti," atklāj Ģirts.

Foto: Privātais arhīvs

Pilots uzsver, ka šī nodarbe ir īstens komandas darbs. Sākumā viņam nācies veikt dažādus uzdevumus, taču kādā brīdī pavīdējusi izaugsmes iespēja: "Kā saku, sastājās zvaigznes, un bija iespēja, vēlme un prasmes iet mācīties par pilotu." Tā Ģirts apguvis iemaņas un atklāj, ka šobrīd Latvijā ir tikai 14 piloti, bet Lietuvā, piemēram, ap trim simtiem. Taujāts par izglītības iespējām, pilots norāda: "Šobrīd Latvijā ar tām skolām ir tā, ka to nav, jo tā ir aviācija. Visa aviācijas nozare ir ļoti stingri reglamentēta. Lai uzturētu skolu, ir nepieciešami dažādi parametri. Ja skolai nav skolēnu, šo parametru uzturēšana ir ļoti dārga." Savukārt fiziskais sporta veids nav tikai vīriešu kaislība – trīs no 14 Latvijas pilotiem ir tieši sievietes.

Lai lidotu ar gaisa balonu, ir jāspēj arī domāt un izprast specifiskas lietas, piemēram, balons lido tikai pa vējam – tā virziens pirms tam ir jānosaka. "Savukārt, lai saprastu, kur vari lidot, ir jāizmēra vēja virziens, jāizvēlas, kur gribi veikt piezemēšanos, pēc tā jāsāk domāt, kur pacelsies, lai tur aizlidotu," stāsta Ģirts. Arī gaisa baloni ir dažādi – mazāki, lielāki, kā arī tiek izdalīti sacensību baloni un tādi, kas var uzņemt pat 30 līdz 40 pasažierus. Vēsturē bijuši arī divstāvīgi gaisa baloni. "Attiecīgi – jo lielāks balons, jo lielāks grozs, tad tam vairāk vietas vajag. Latvijā pierastie – mašīnas piekabe," piebilst pilots.