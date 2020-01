Baltijas zinātnieces aicina pieteikties ikgadējai programmai 'Sievietēm zinātnē'

27. janvārī, Baltijas valstīs atklāta pieteikšanās prestižajai "L`ORÉAL Baltic" programmai "Sievietēm zinātnē" – septiņas Baltijas zinātnieces katra saņems 6000 eiro balvu par savu ieguldījumu zinātnē. Papildus tam viena dalībniece no katras valsts tiks nominēta prestižajai, starptautiski atzītajai "L' Oréal-UNESCO For Women in Science International Rising Talents" programmai, informē "L`ORÉAL Poland and Baltic HUB" pārstāvji.

"Zinātnē ir nepieciešams aizvien vairāk jaunu pētnieku un spējīgu līderu, tādēļ jāattīsta programmas, kas veicina zinātnieku profesionālo pilnveidošanos, un palīdz sasniegt jaunus mērķus, radot pievienoto vērtību gan zinātnei, gan sabiedrībai kopumā," uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Baltijas zinātnieces aicina pieteikties "Sievietēm zinātnē" programmai no 2020. gada 27. janvāra līdz 6. martam, aizpildot pieteikuma anketu projekta "Sievietēm zinātnē" (For Women In Science) mājaslapā.

Par pētījuma veikšanu dzīvības, vides zinātņu, fizikas un inženierzinātnes jomā Latvijā tiks piešķirta viena balva zinātniecei ar doktora grādu līdz 40 gadiem, bet divas balvas saņems doktorantes līdz 33 gadu vecumam. Visus pieteikumus izvērtēs žūrijas komisija, kuras priekšsēdētājs ir akadēmiķis Ivars Kalviņš.

Kopš 2005. gada, kad "L' ORÉAL Baltic" programma tika ieviesta Latvijā, atzinību par savu ieguldījumu zinātnes jomā ir saņēmušas 45 zinātnieces no Latvijas, bet kopš 2016. gada, kad programma tika paplašināta visā Baltijas reģionā, par darbu zinātnes jomā ir apbalvotas četras zinātnieces no Lietuvas un četras no Igaunijas.

Pērn trīs Latvijas zinātnieces katra saņēma 6 000 eiro vērto naudas balvu – Mg.sc.ing. Jana Vecstaudža par pētījumu materiālu zinātnes jomā, Mg.sc.ing. Laura Dembovska par darbu inženierzinātnēs un Dr.pharm. Marina Makrecka-Kūka par pētījumu farmācijas jomā. Arī portāls ''Delfi'' aicināja zinātnieces uz sarunu, kuru vari lasīt šeit.

Programma "Sievietēm zinātnē" tiek īstenota sadarbībā ar trīs Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Programmas goda patronese ir Vaira Vīķe-Freiberga.

Šī ir vienīgā šāda veida atbalsta programma zinātniecēm Baltijas valstīs. Programma veicina Baltijas zinātnieču profesionālo attīstību, palīdzot sasniegt jaunus mērķus un vairot pienesumu gan zinātnei, gan sabiedrībai.

Starptautiskās programma "Sievietēm zinātnē" aizsākta 1998. gadā. Kopš tā laika "L`ORÉAL" un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir apņēmušās veicināt sieviešu skaitu, kuras darbojas zinātniskajā pētniecībā. Tādēļ pēdējo 22 gadu laikā programma "Sievietēm zinātnē" godina zinātnieces viņu galvenajos karjeras posmos, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, kā arī veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā.