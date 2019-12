Ja vēlies kā sportists labi nopelnīt, tev jābūt vīrietim. Diemžēl tā ir realitāte ļoti daudzos sporta veidos gan Latvijā, gan pasaulē. Par to, kā ir būt sievietei sportā, kā karjeru un maciņu ietekmē ģimenes pieaugums un kāpēc vīriešu panākumus sportā vairāk izceļ, podkāstā "Ļauj viņai runāt!" apspriedām ar "TTT Rīga" un "Douglas" Baltijas basketbola līgas spēlētājām Aiju Klakocku un Karlīni Pilāberi.

Klakocka nāk no sportistu ģimenes – arī viņas mamma spēlēja basketbolu. Karjera šajā jomā nebija nekāds pārsteigums, un treniņi ir bijuši basketbolistes ikdiena jau no bērnības. Protams, ir bijuši brīži, kad nav gribējies spēlēt un turpināt, bet sportiste atklāj: "Kad tu esi ieguldījis tik daudz darba un stundu, negribas to laist vējā." Arī Pilābere atklāj, ka pievēršanās basketbolam bijusi visai likumsakarīga. Traumas dēļ uz laiku basketbols nolikts malā, bet pēc bērnu piedzimšanas viņa karjeru šajā jomā turpināja.

Taujāta, vai ir saskārusies ar aizspriedumiem par to, ka nevajadzētu spēlēt basketbolu, Klakocka atbild – tā kā ģimenē jau mamma bijusi basketboliste, šī nodarbe nav uzskatīta par kaut ko neparastu. Tiesa, viņa apzinājusies, ka ir nepieciešams iegūt izglītību, jo visu mūžu spēlēt basketbolu tāpat nebūs iespējams. "Ļoti pozitīvi ir tas, ka daudzas jaunās meitenes arī jau manā laikā brauca uz ārzemēm, kur ir daudz vieglāk sportu apvienot ar izglītības iegūšanu. Latvijā, ja tu spēlē tādā līmenī kā mēs pašlaik Eirolīgā, apvienot pilna laika mācības ar basketbolu ir ļoti sarežģīti."

Arī Pilābere piebilst – varbūt sportistes pašas gribētu iegūt augstāko izglītību, bet tas vienkārši nav iespējams. Viņa ir pārliecināta, ka to labāk darīt uzreiz pēc tam, kad pabeigta vidusskola. Pilābere stāsta, ka viņas ģimenē pat nebija domas par to, ka ar basketbolu iespējams pelnīt naudu. "Es spēlēju tāpēc, ka man vienkārši patika, un vasaras izlasē pavadīju tāpēc, ka tas aizrauj. Tās sajūtas, uzvelkot Latvijas kreklu... Tu to dari tāpēc, ka patīk." Tuvinieki galvenokārt satraukušies par to, ko basketbola spēlēšana varētu nodarīt sportistes veselībai. Pilābere norāda, ka šis jautājums ir tas, kas var apraut jebkura sportista karjeru. "Nevienā brīdī nevar paredzēt, kā tas beigsies."

Sarunā sievietes dalās viedoklī par to, kāpēc vīrieši ar sportu var labāk nopelnīt un viņu sasniegumus vairāk novērtē, kā arī atklāj, cik sarežģīti sievietei basketbolistei ir veidot ģimeni, jo tas "nogriež" finansējumu un nekad nevar zināt, vai pēc bērna piedzimšanas būs darbs.