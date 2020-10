Četri domāšanas modeļi, kas neļauj būt laimīgam

Cilvēkiem ir interesanta spēja noticēt tam, kas nav patiess, un pēcāk visu savu dzīvi organizēt ap šo kļūdaino pārliecību. Piemēram, tūkstošiem gadu cilvēki domāja, ka pasaule ir plakana. Dzīve ar kļūdainu pārliecību nedaudz līdzinās spēles spēlēšanai ar nepareiziem noteikumiem – tas bieži vien rada lielu neapmierinātību un mokas, vienlaikus ierobežojot tavas spējas gūt panākumus.

Dženisa Vilhauera, psiholoģe, portālā ''Psychology Today'' uzskaita četrus ļoti izplatītus, bet kļūdainus domāšanas modeļus, kuri psiholoģes praksē pēdējo 15 gadu laikā ir izraisījuši lielu distresu daudziem viņas pacientiem.

Es nevaru būt laimīgs, kamēr mana vide un tajā esošie cilvēki nemainās

Lielākā daļa cilvēku pieņem, ka emocijas izraisa konkrēti notikumi un pieredze viņu dzīvē, piemēram:

Mans partneris ar mani izšķīrās – tāpēc esmu nelaimīga;

Es zaudēju darbu – tāpēc esmu nomākta;

Mans priekšnieks bija ļoti rupjš pret mani – tāpēc esmu dusmīga.

Kognitīvās terapijas pamati mums rāda, ka tava vide un/vai tajā esošie cilvēki, neatkarīgi no tā, cik slikti tie varētu šķist, nav tas, kas tev liek būt nelaimīgai. To ietekmē tas, ko tu uzskati par patiesību attiecībā pret to, kas nosaka tavas jūtas pret citiem. Lūk, viens un tas pats notikums, skatoties uz to ar atšķirīgu domāšanu, rada dažādas emocijas:

Mans partneris ar mani izšķīrās. Pārliecība – neviens cits mani nekad nemīlēs, tāpēc es esmu nelaimīga;

Mans partneris ar mani izšķīrās. Pārliecība – viņš bija neveiksminieks, un es priecājos, ka esmu brīva no viņa, līdz ar to jūtos laimīga un atvieglota.

Kļūdainas pārliecības – ārējā vide kontrolē to, kā tu jūties, – rezultātā liela daļa cilvēku pavada daudz laika, cenšoties kontrolēt vidi sev apkārt un tajā esošos cilvēkus, jo uzskata, ka tā jutīsies labāk. Bet mēģinājums kontrolēt ārējo pasauli, kuru tu patiesībā spēj ietekmēt vien minimāli, jau pašā sākumā ir zaudēta cīņa. Ja tu patiešām vēlies kontrolēt savas emocijas, koncentrē savu enerģiju izziņai par to, kā vari pārvaldīt savu domāšanu.