Cilvēka jaudas trenere Laura Dennler: pēc katras krīzes kļūstam spēcīgāki un gudrāki

"Paliec mājās, paliec cilvēks!" – ar tādu vēstījumu 24. aprīlī startēs tiešsaistes konference, kurā sabiedrībā populāras personības un viedokļu līderi dalīsies savā pieredzē par šībrīža krīzes pārvarēšanu psiholoģiski, fiziski un sadzīviski. Starp lektoriem būs arī Laura Dennler, "Uguns skolas" vadītāja, cilvēka jaudas trenere un biznesa pārrunu stratēģe, sieva un divu bērnu mamma, kura uz dzīvi apmetusies Šveicē. Sarunā ar "Viņa" Laura dalās pārdomās par izmaiņām, kuras viesis šis laiks.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Tūlītēja ārkārtējās situācijas plāna izstrāde



Laura norāda, ka pirmā reakcija uz ārkārtēju situāciju ir atkarīga no tā, kāda tipa cilvēks katrs ir. Viņa uzreiz metusies pie ārkārtējās situācijas plāna izstrādes. Pirmā reakcija bijusi "OK, kas notiks ar ēdienu, ko būtu nepieciešams iegādāties, kas ir vajadzīgs drošības nodrošināšanai un kā rīkoties ar naudu". Tālāk jau sekoja citu ģimenes locekļu aptaujāšana par to, vai viss kārtībā, vai nepieciešama kāda veida palīdzība.

Ārkārtējo situāciju Laura, viņas vīrs un divi dēli saredz kā pamatīgu izaicinājumu, kas ir iemācījis kļūt par stiprāku komandu. Šis laiks liek vairāk rūpēties vienam par otru. Jebkuras "bedres" garastāvoklī viņi uztver par normālām esam. Ja tāda parādās, viņi pie sevis pārdomā, kas varētu likt justies labāk un tad to arī iespēju robežās sagādā. Galvenais esot neļaut šīm "bedrēm" ieilgt.

Visvairāk cieš bērni, kuriem pēkšņi ir liegts spēlēties ar draugiem, apciemot mīļos vecvecākus, kuri ir nopietnā riska grupā. Protams, videozvani arī Lauras ģimenē ir aktuāli, bet, kā viņa norāda, to nevar salīdzināt ar iespēju ar vectēvu uzspēlēt futbolu vai ar vecmāmiņu kārtis.

Ikdienas pārmaiņas



Ievērojamākās izmaiņas ikdienas solī ir tās, ka Laura vairs nedodas komandējumos, kas līdz šim bija tik pierasta lieta. Darbs gan viņai, gan vīram notiek mājās. Attiecīgi bērni, kuriem vienam ir astoņi gadi, bet otram trīs, neapmeklē ne skolu, ne dārziņu. Tieši tas veido lielāko izaicinājumu – savienot darbu ar rūpēm par bērniem. Visgrūtāk esot ar jaunāko ģimenes locekli, kuram pierašana pie jaunajiem dzīves apstākļiem ir ilgāka un ar kuru tomēr grūtāk sarunāt lietas.

Pirmās nedēļas laikā Lauras ģimene saprata, ka ļoti palīdz skaidrs dienas režīms, kurā ir detalizēts laika plānojums, iekļaujot katram svarīgās aktivitātes un nodarbes. Tas liek visiem justies apmierinātiem un nekas netiek izlaists vai aizmirsts. Plānu visi kopīgi izstrādā svētdienas vakarā uz visu nedēļu.

Pēcpusdienās viņi visi kopā obligāti dodas ārā, pie dabas. Ierasto baseinu viņi ir nomainījuši pret tuvumā esošo ezeru. Jau pirms krīzes viņi piekopa aukstās peldes. Visinteresantāk esot vērot, ka tieši bērni kļuvuši cītīgāki šajā jomā un ir kārtīgi norūdījušies.

Pozitīvismu grūtajos laikos radi tikai tu pats



Piemēram, Laura otrajā pandēmijas nedēļā izdzēsa no telefona lietotni "Facebook". Viņa to gan lieto darba konta vajadzībām. Viņai tas palīdz ierobežot ziņu un viedokļu uzņemšanu no cilvēkiem, kuri nereti izplata sazvērestības teorijas, nepārtraukti ir negatīvi un uzbrūkoši citiem. Būtībā Laura pieskata, lai interneta vidē uzņemtā informācija viņai nekaitētu. Ikdienā aktuālas ir tikai oficiālās statistikas mājaslapas, kuras arī viņa apmeklē tikai pāris reizes nedēļā, lai turētu roku uz pulsa.

Viņa pozitīvismu gūst arī no biežas komunikācijas ar konstruktīviem, uz pozitīvu rīcību vērstiem cilvēkiem, kas grūtās situācijās nevis nolaiž rokas un vaimanā, bet gan orientēti uz risinājumiem un ar asu prātu.

Nākotne pēc krīzes



Uz jautājumu, kā viņa redz nākotni pēc krīzes, Laura pasmejas un saka, ka, pirmkārt, viņa redz, ka nākotne būs. Šī nav pirmā nopietnā krīze viņas dzīvē – izjusta gan 2008.gada lielā finanšu krīze, gan personiskajā dzīvē izdzīvota bīstama veselības krīze.

Lauras pārliecība ir tā, ka pēc katras krīzes viņa un viņas ģimenes locekļi kļūst spēcīgāki, spējīgāki, gudrāki, un ir pamats domāt, ka šis scenārijs atkārtosies arī šoreiz. Brīžos, kad virsū nāk neziņa, viņa sev atgādina, ka tā ir iespēja tikt vaļā no liekā, nevajadzīgā, traucējošā, tā vietā attīstot sevi un savu ģimeni.

Citiem Laura ieteiktu sevi maksimāli sargāt no nevajadzīgas, negatīvas un trauksmi radošas informācijas. Kā katras ģimenes, draugu loka, darba kolektīva prioritāti viņa ieteiktu likt iespēju kļūt par spēcīgāku komandu, par labākiem partneriem viens otram. Tāpat Laura iesaka dienas vai nedēļas griezumā katram cilvēkam parūpēties par sevi, atklājot un sagādājot sev to, kas palīdz justies labi. Svarīgākais šajā laikā izturēties ar lielu sapratni pašiem pret sevi un citiem.



