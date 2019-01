Cīnoties par vienlīdzību, sievietes Indijā izveido 620 kilometrus garu dzīvo ķēdi

Cīnoties par dzimumu līdztiesību, sievietes Indijas štatā Keralā, kas atrodas valsts dienvidos, otrdien, 1. janvārī, bija izveidojušas 620 kilometrus garu cilvēku ķēdi, ziņo britu raidsabiedrība BBC. Tās mērķis bija protestēt pret liegumu sievietēm apmeklēt hinduistu templi. Divas sievietes pat iegāja templī. Šai rīcībai sekoja nemieri, kuru dēļ slēgtas skolas un apturēta sabiedriskā transporta kustība.

Sabarimalas templis vēsturiski vienmēr ir bijis slēgts sievietēm, kas atrodas "menstruāciju vecumā". Tas nozīmē, ka šis hinduistu templis bijis slēgts sievietēm vecumā no 10 līdz 50 gadiem. Pērnā gada septembrī likums tika atcelts, bet kopš tā laika sievietēm, kas devušās uz templi vienmēr notikuši uzbrukumi. "Sieviešu sienu" organizēja štata kreisi noskaņotā valdība. BBC ziņo, ka apmēram pieci miljoni sieviešu no visa štata piedalījās ķēdes veidošanā. Protesta organizētāji bija paredzējuši, ka tajā piedalīsies apmēram trīs miljoni sieviešu.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Demonstrācijas mērķis bija cīnīties ar nevienlīdzību un pretoties labēji noskaņotās opozīcijas centiem atjaunot aizliegumu sievietēm. Viena no protestētājām, Kavita Dāsa, sarunā ar BBC sacīja: "Šis ir lielisks veids, kā pateikt, cik varenas ir sievietes un kā mēs varam dot sev iespēju palīdzēt viena otrai. Protams, es atbalstu to, lai visu vecumu sievietes var iekļūt templī. Es nedomāju, ka tradīcijai vai jebkāda veida atpalicībai vajadzētu apturēt sievietes. Tiem, kas vēlas lūgties, ir jābūt tiesībām to darīt."

Augstākās tiesas lēmums par to, lai sievietes varētu apmeklēt Sabarimalas templi, tika pieņemts pēc iesnieguma, kurā tika norādīts, ka aizliegums ir pretrunā ar dzimumu līdztiesības principiem, tomēr Indijas vadošā partija uzstāj, ka jaunie noteikumi ir uzbrukums hinduistu vērtībām. Jautājums par atļauju sievietēm apmeklēt Sabarimalas templi kļuvis īpaši aktuāls, tuvojoties aprīlī un maijā paredzētajām Indijas vēlēšanām.

Jāteic, ka hinduismā sievietes menstruāciju laikā tiek uzskatītas par netīrām. Tāpēc sievietes menstruāciju laikā nedrīkst piedalīties reliģiskos rituālos. Lielāko daļu tempļu sievietes drīkst apmeklēt jebkurā vecumā, ja vien attiecīgajā brīdī viņām nav mēnešreižu.

Likumam, kas paredz atļauju sievietēm apmeklēt Sabarimalas templi, sekoja mēnešiem ilgi protesti un uzbrukumi sievietēm, kas mēģināja ieiet hinduistu svētnīcā. Pēc tam, kad tika izveidota 620 kilometrus garā cilvēku ķēde, divas sievietes spēra soli tālāk un iegāja templī. Viņu vecums ir 40 un 39 gadi. Arī decembrī divas sievietes mēģināja ieiet templī, bet viņas apturēja protestētāji.

Foto: EPA/Scanpix/LETA. Tempļa attīrīšanas rituāls pēc sieviešu ieiešanas tajā

Par sieviešu klātbūtni templī sajūsmā nebija arī tā vadība, norādot, ka sievietes to piegānījušas. Notikuma dēļ templi slēdza uz divām stundām, lai veiktu attīrīšanas rituālus. Abu sieviešu rīcībai sekoja milzu jauni protesti un nemieri, kuru laikā viens cilvēks pat ir zaudējis dzīvību, 15 ir ievainoti un ap 100 cilvēku ir arestēti. Ir slēgtas Keralas štata skolas un apturēta sabiedriskā transporta darbība.