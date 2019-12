Daudziem šķiet – vilkt var jebko. Etiķetes eksperte par uzvedību svētkos

Šis svētku laiks, kas īpaši bagāts dažādām svinībām un pasākumiem, gribot negribot prasa vēl vairāk piedomāt pie mūsu uzvedības un tēla, kas atstās iespaidu uz apkārtējiem. Un nav šaubu, ka etiķetes ziņā kļūdas nevēlas pieļaut neviens, jo tās mēdz maksāt pat ļoti dārgi. Tāpēc "Viņa" uz sarunu aicinājusi etiķetes eksperti Aiju Strautmani, kas vērš uzmanību uz etiķetes nozīmi un kļūdām, kuras nepieļaut.

Etiķetes eksperte skaidro: "Etiķete ir ļaužu uzvedības kultūra – cilvēka manieres, tērps, ārējais izskats un tas, kā cilvēks sevi pasniedz. Tāpat arī māka pareizi ēst un uzvesties pie galda. Etiķete cilvēkam ir vajadzīga tādēļ, lai mēs viens otram nenodarītu pāri."

Vaicāta, vai mūsu sabiedrība cenšas etiķeti ievērot, viņa stāsta – sabiedrība ir sadalījusies trīs daļās. "Pirmā – cilvēki patiesi cenšas mācīties etiķeti ievērot. Vispirms viņi domā par savu ārējo izskatu, jo tas ir pirmais, ko ievērojam, un tas rada konkrētu iespaidu par konkrētā valkātāja būtību. Tāpat šai sabiedrības daļai svarīgs aspekts ir pareiza uzrunas forma, kas diemžēl mūsu valstī ir diezgan traģiska. Visbeidzot, ikviens vēlas, lai viņu ciena. Bet ir viens priekšnosacījums – lai tevi cienītu, tev vispirms jāciena pašam sevi. Ja tu necieni sevi, neceri, ka tevi cienīs kāds cits."

Otra sabiedrības daļa ir tie, kas vienmēr it kā visu ļoti labi zina, tāpēc atļaujas komentēt etiķetes darbības. Lieki piebilst, ka šāda pārliecība par savām zināšanām nereti ir maldīga, tādējādi kritiskas piezīmes tiek izteiktas par to, no kā cilvēks pilnīgi neko nesaprot. Un trešā sabiedrības daļa ir tā, kas uzskata – tā domā visi. "Visi tā nedomā. Visi nav tie, kas nepasaka "labdien", kas spļauj uz grīdas, kas nemazgājas, neķemmējas un tā tālāk."

Etiķete sākas ģimenē

Šķiet, ir cilvēki, kas uzskata, ka uzvedības kultūra jāievēro vien sabiedriskās vietās, no kā izriet – ģimenes lokā uz to varam pievērt acis. Strautmane atzīst, ka patiesi ir ģimenes, kurās atraugāšanās, zupas strēbšana, pat deguna urbināšana pie galda ir norma. Taču, ja ģimenē dominē šāda nepatīkama uzvedība, tad arī publiskā vietā nekas labs nevar būt.

Atgādinot, ka etiķete ir domāta, lai mēs viens otram nenodarītu pāri, eksperte iesaka: "Etiķeti bērnam vajadzētu mācīt no viena līdz desmit gadiem, kas ir brīnišķīgs vecums, kad bērniem var labi iemācīt, viņus tas interesē, un viņi to atcerēsies visu mūžu. Protams, pieaugot var apgūt tieši lietišķo vai biznesa etiķeti, protokolu, bet tas jau ir kas cits."