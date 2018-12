Dāvids un Miglāne par komentāriem internetā: kā vispār kaut ko tādu var uzrakstīt?

Nav nekāds noslēpums, ka anonīmi komentētāji internetā neskopojas ar kritiku un indīgām piezīmēm, kas adresētas sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Par to, kā viņi reaģē, saskaroties ar šāda veida kritiku, raidījumā "Starp mums runājot" spriež modes mākslinieks Dāvids un jaunā dziedātāja Adriana Miglāne.

Dāvids stāsta, ka pirms daudziem gadiem reiz painteresējies, kas par viņu tiek rakstīts. "Bija tā, ka lasīju komentārus par sevi un mana pirmā reakcija bija – kļuvu sarkans. Es tik ļoti nosarku, man bija tāds kauns… Bet man nebija kauns par sevi, bet gan par tiem cilvēkiem, kas raksta. Es kā tagad atceros, ka kļuvu sarkans un domāju – ak, kungs, kā vispār kaut ko tādu var uzrakstīt!" Viņš ir neizpratnē par to, kā mūsdienās jaunieši tiek galā ar to, ko par viņiem dažādās interneta vietnēs saka citi.

"Īstenībā no sākuma es ļoti pārdzīvoju. Tiešām," atzīstas Miglāne, "man šķita, es iekritu tādā kā negatīvajā alā, ja tā var teikt. Man šķita – tev negribas lasīt, bet tevi interesē, ko tie cilvēki domā. Tu saproti, ka tas ir slikti, ka to nevajag darīt, bet tu nevari atturēties, tev pilnīgi gribas izlasīt. Un tu saproti to, ka sabojā sev visu dienu, garastāvokli." Viņa atzīst, ka sākumā lasījusi komentārus un domājusi: "Vai, dieniņ! Vai tiešām ir tik slikti? Varbūt es tiešām nekam nederu, un man nekas nesanāk? Varbūt nevajag to darīt?"

Dziedātāja komentāros pausto ļoti pārdzīvojusi. Kāda draudzene esot pārmetusi to, ka Miglāne lasa komentārus un tādā veidā dara sev pāri. "Tad man kaut kā tas vilnis pārgāja. Laikam vajadzēja izdzīvot to pārdzīvojumu. Man tas pārgāja, un tagad man vienkārši nāk smiekli, es uzjautrinos par to."