Divu meitu mamma par veselīgu ēdienreižu plānošanu nedēļu uz priekšu

"Pēdējā laikā arvien biežāk kādam sanāk izstāstīt par maniem ēdienreižu plānošanas paradumiem," savā blogā "Entuziasts" raksta Māra Arāja. Viņa ik nedēļu izveido ēdienreižu plānu, kurš ir ne tikai veselīgs un viegli pagatavojams, bet arī atbalsta efektīvu pārtikas lietošanu, tas ir – ēdienu pārpalikumi netiek izmesti miskastē. Māra norāda, ka par ēdienreižu plānošanu iestājas ar teicienu – "stāvu un krītu". Turpinājumā lasi apņēmīgās sievietes ieteikumus.

"Šodien es par ēdienreižu plānošanu stāvu un krītu – uzskatu to par vienu no iknedēļas svarīgākajiem momentiem. Pirmo reizi beidzu par to smīkņāt un sākt domāt, ka tam ir kaut kāda jēga, bija, kad piedzima Katrīna. Tieši nesen lasīju vecos bloga rakstus un atradu, ka ap viņas četriem mēnešiem bijām sākuši plānot vakariņas nedēļai. Pēc tam, kad strādāju LTV (Latvijas Televīzija – red.) un bieži vien mājās biju pēc vakariņu laika, nepilnus divus gadus vakariņu plānošanu atkal aizmirsām. Kad piedzima Bille, vēl mājās dzīvojot, jau atgriezāmies pie vecā labā saraksta veidošanas vakariņām. Un tad es atkal atsāku strādāt – šoreiz man birojs ir centrā, kur tuvākā apkārtnē ik dienu ēst pusdienas kafejnīcās ir diezgan neizdevīgi, turklāt, ne vienmēr tam sanāk laika.

Jūs jau ziniet, kas tad notiek – normālas pusdienas ātri vien aizstāj bulciņas un dīvaini dažādu produktu salikumi no tuvākā veikala. Tā kā man vairs nav aktuāls tēmturis "#vēlnavpat30", nedz mana vielmaiņa, nedz vannasistabas svari par šo priecājās. Arī iekšējā sajūta pēc šādām "standarta" pusdienām nekad nebija īpaši iepriecinoša. Tā, soli pa solim, domājot, kā iedibināt labākus uztura paradumus, kā padarīt sev vienkāršāku ikdienu un vienlaikus būt priecīgam par to, ko apēd, esmu nonākusi līdz tik izplānotam iknedēļas ēdienreižu grafikam, ka man ir aizdomas – draugi uzskata mani par "frīku". Taču šis ir retais mans paradums, ar ko es tiešām lepojos un esmu gatava katram, kurš klausās, izstāstīt, kāpēc! Vismaz dažas no atziņām:

Ietaupīta nauda, nervi un laiks – nopērkam visus produktus pēc saraksta vienreiz nedēļā un pārējo laiku praktiski veikalos neejam.

Darbā nav pēkšņi jāattopas, ka esi reāli izsalkusi un nekā nav. Principā – sava enerģija nav jānovirza domāšanā par ēdienu (man jau kopš studiju laikiem kaitina, cik daudz laika aizņem cilvēka nepieciešamība ēst), vienkārši, kad gribi ēst, paņem sagatavotās pusdienas un paēd.

Veselīgāks uzturs. Šis laikam ir tik pašsaprotami, ka nav jākomentē – pārdomātākas ēdiena izvēles, mazāk pusfabrikātu un regulāras ēdienreizes.

Mazāk konfliktu – nevarat iedomāties, cik ļoti mani uzvelk jautājums: "Ko ēdīsim vakariņās?" ap četriem vakarā, kad esi jau noguris darbā, gaidi ievelšanos trolejbusā un tajā brīdī vispār nedomā par ēdienu.

Mazāk izmesta ēdiena – ledusskapī un plauktos visam ir savs mērķis un tam arī tas tiek izlietots. Protams, ne simtprocentīgi, bet noteikti daudz labāk nekā, ja sapērk veikalā "visu pēc kārtas", no kā neko pēc tam nemaz negribas.

Foto: Privātais arhīvs

Es sagatavoju nedēļas plānu, kurā paredzu brokastis, pusdienas, vakariņas un arī uzkodas. Pēdējās nosauktās ir visfleksiblākās plānā, jo katru rītu izdomāju – ko "graužamu" gribēšu paņemt uz darbu, bet sarakstu variantus, lai produkti būtu mājās. It kā pavisam vienkārši – augļi, rieksti, galetes, bet to nopirkšana jāparedz, citādi ātri vien attapsies ar bulciņām vai šokolādēm rokās. Daži pieturas punkti, par to, kā plānoju ēdienreizes ģimenei:

Receptes izvēlos laika posmā no piektdienas līdz svētdienai, kad ir "noskaņojums". Tomēr neatstāju uz svētdienas pēcpusdienu, kad tā jau ir daudz nākamās nedēļas gatavošanās darbu, kā arī ātrāk vajag sarakstu, lai vīrs vēl paspētu doties uz veikalu.

Darbdienās, braucot trolejbusā, kad ir vēlme, aptuveni desmit minūtes skatos "Pinterest" receptes un saglabāju interesantākās, lai vēlāk ir no kā izvēlēties.

Liekot sarakstu, piedomāju, lai receptes ir dažādas – zupa, vakariņās vairāk dārzeņu ēdienu, lai dažādu veidu gaļas, zivis. Svarīgi, lai pusdienas ir viegli pagatavojamas, jo to daru iepriekšējā vakarā.

Ņemu vērā nedēļas plānus – piemēram, otrdienas un ceturtdienās Katrīnai ir tautas dejas, tāpēc mājās esmu ar Billi un tāpēc vajadzīgs viegli, ātri pagatavojams ēdiens.

Brokastis un pusdienas ir absolūti mana valstība, jo Jānis (Māras vīrs – red.) brokastis neēd, meitenes ēd bērnudārzā, es ēdu no rīta, kamēr visi vēl guļ, tāpēc vajag ko ļoti ātri un viegli pagatavojamu.

Savukārt pusdienās bieži lieku visādus "jocīgos" ēdienus, ko zinu – manējie varētu neatbalstīt, bet mani interesē. Notestēju un saprotu, vai citreiz varu ieplānot arī vakariņu sarakstā.

Visas nedēļas ēdienkartes saplānošana un iepirkuma saraksta sagatavošana man aizņem aptuveni stundu. Es esmu gatava saderēt, ka, ja par to domā katru dienu, tad iztērētais laiks ir krietni ilgāks. Un, ja vēl salīdzini, ka aizbrauc uz veikalu pusotru stundu vienreiz nedēļā vai ieskrien pusstundu katru dienu – beigās ietaupi gana daudz laika lēnām un labām vakariņām.

Man droši vien ir visneglītākais ēdienu plāns, jo sapratu, ka "pareizās lapas", pildspalvas un krāsu izvēle man uzreiz liek negribēt plānot ēdienu. Tāpēc plānoju uz visparastākās lapas, pat nemēģinot rakstīt skaisti un skaidri.

Pēc recepšu saraksta salikšanas, atliek tikai iepirkumu saraksts un vīra aizsūtīšana uz veikalu. Starp citu, iepirkuma sarakstu es vēl papildu kodēju, pieliekot punktus ar flomāsteriem, piemēram, dārzeņiem zaļus, piena produktiem zilus u. tml. Tas tik ļoti atvieglo iepirkšanos.

Foto: Privātais arhīvs

Es noteikti iesaku katram pamēģināt savā līmenī, iespējams, ne uzreiz ieplānojot piecas ēdienreizes (ja uzkodas arī tā saucam) dienā. Man regulāri ir slinkums taisīt sarakstu, bet nedēļās, kad iztiekam bez tā, es saprotu, kāpēc tas ir jādara. Nepaēstas pusdienas, ātrie makaroni, pelmeņi vakariņās, brokastīs – gatavās veikalu sviestmaizes nav nekas foršs – vismaz ne regulāri. Tāpat ir slinkums vakaros gatavot rītdienas pusdienas, bet otrā dienā es esmu vienmēr tik priecīga, ka saņēmos.

Mēs pamainām receptes vietām pēc noskaņojuma. Atzīstu – kādreiz kaut kas paliek nepagatavots, jo plāni mainās. Tāpat ne vienmēr iznāk izcili garšīgas vakariņas, bet vismaz esam pamēģinājuši ko citu. Man ēdienreižu plānošana ir bijis diezgan liels pagrieziena punkts attieksmei pret uzturu vispārīgi, sākot par to domāt daudz nopietnāk. Pamēģini! Tam nevajag nekādu lielu apņemšanos vai pārdomāto pieeju – vienkārši jāsāk!"