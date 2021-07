'Draudzējamies jau 20 gadus' jeb kādēļ baidāmies pārtraukt nelaimīgu draudzību

Gluži tāpat kā romantiskās un ģimenes attiecības, arī draudzība laika gaitā var piedzīvot tuvības attīstīšanos un stagnāciju. Dažkārt nemākam pārtraukt draudzību pat tad, ja tā kļuvusi acīmredzami neveselīga vai pat toksiska. Bet kāpēc? Iemeslus skaidro portāls "Psychology Today".

Jums ir kopīga vēsture



Vienādas rokassprādzes, slepeni rokasspiedieni, kopīgi noslēpumi un daudzās filmas par bērnu draudzību bieži norāda par to, cik nozīmīgai un izturīgai ir jābūt draudzībai, kas izveidojusies agrā bērnībā.

Lai gan nostalģija un ētika, ko draudzības laikā cilvēki piekopj, spēj raisīt tuvības sajūtu, kas laika gaitā spēj ne tikai saglabāties, bet arī pieaugt, kopīgas atmiņas var būt kavēklis un milzīgs šķērslis, lai pārtrauktu attiecības, kas nu kļuvušas neveselīgas, zaudējušas iepriekšējo sajūtu un nozīmi un kļūst abpusēji toksiskas. Bērnības draugi var nespēt pārtraukt savu draudzību, jo viņi jūtas vainīgi par tik ilgi izkoptu attiecību saišu pārraušanu.

Viņa bija mans plecs grūtā brīdī



Ja draudzene ir bijusi tev klāt un palīdzējusi brīdī, kad neviena cita blakus nebija, tev var rasties sajūta, ka esi viņai parādā neizsīkstošu lojalitāti un draudzību līdz mūža galam. Tieši tāpat kā kopīgās atmiņas un piedzīvojumi, arī lojalitātes sajūta vienai pret otru var būt stiprs balsts ilgai draudzības saglabāšanai vai arī kļūt par pēdējo pavedienu, kas to satur kopā.

Ja liekas, ka draudzībā vairs nejūties tā, kā iepriekš, un, tavuprāt, attiecības kļuvušas acīmredzami neveselīgas, ir īstais laiks pajautāt sev, kāpēc un cik ilgi savai draudzenei vēl būsi parādā? Vai iepriekš sniegtais atbalsts patiešām nozīmē, ka attiecības nekad nevar mainīties? Vai tu esi priecīga par to, kādas attiecības starp jums bija kādreiz un kādas tās ir šobrīd? Atbildi uz šiem jautājumiem godīgi.

Vienāds draugu loks



Pārtraukt draudzību var būt īpaši sarežģīti, ja tev un tavai draudzenei ir vienāds draugu loks. Šajā gadījumā atliek izvēlēties, vai atvadīties no draudzenes un pavisam iespējams – arī no citiem draugiem, vai tomēr uzturēt draudzību par spīti tam, ka savstarpējās attiecības ir pasliktinājušās un sevi kā tuvu draugu konkrētajam cilvēkam vairs neredzi.

Vieglāk draudzēties, nekā pateikt "atā"



Draudzības pārtraukšana nozīmē atklātas un godīgas sarunas par to, kādēļ šo draudzību vairs nav iespējams glābt un kāpēc dzīves ceļus vairs savstarpēji nekrustot. Cilvēki, kuri baidās no konflikta situācijām un to radītajām diskomforta sajūtām, labāk izvēlēsies paciest draudzeni, nekā atklāti tai pavēstīt iemeslus draudzības izjukšanai. Aiziet no attiecībām ir grūti un visbiežāk ļoti sāpīgi. Tas prasa pārvarēt neērtības – tiek izjaukta ierastā rutīna un tradīcijas, tomēr dažkārt drosme būt patiesiem pret sevi un citiem var būt veids, kā kļūt par labāku cilvēku.

Neviens nav mācījis, kā pārtraukt draudzību



Salīdzinājumā ar pilnajiem grāmatu plauktiem par to, kā pārtraukt neveselīgas attiecības ar savu partneri un saistības ar toksiskiem ģimenes locekļiem, par neveselīgu draudzību pamešanu tiek runāts gaužām maz, tādēļ rodas ilūzija, ka draudzību nepieciešams saglabāt par spīti visam.

Biežākie iemesli draudzības pārtraukšanai



Rūpes un dalīšanās svarīgajā. Draudzībā daudziem ir svarīgi justies aprūpētam. Tieši tāpat kā partnerattiecībās, arī draudzībā katrs no cilvēkiem savas rūpes var izrādīt savādāk, taču līdzko vienam no draugiem liekas, ka otrs par viņu nerūpējas tikpat lielā mērā, sākas pārprašana un konflikta situācijas. Arī pārmērīga dalīšanās sev svarīgajās lietās var būt par iemeslu draudzības izjukšanai.

Piederība un dzīvesveids. Cilvēki laika gaitā mainās, un lietas, kas iepriekš jūs saistīja, var vairs nepastāvēt. Tāpat var mainīties arī paradumi, kas iepriekš bija draudzības balsts, piemēram, nedēļas nogaļu pavadīšana pie dabas kopā ar draugiem vai nodarbošanās ar kopīgiem hobijiem.

Attālums. Protams, mūsdienās ir iespējams turpināt regulāru saziņu caur tālruņa zvaniem, īsziņām vai sociālo mediju aplikācijām, tomēr saziņa caur "ekrānu" var mazināt ciešo saikni, kas bija izveidojusies kādreiz.