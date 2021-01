Drosmīgajiem pieder pasaule: ieteikumi baiļu pārvarēšanai

Jaunā gada sākumā cilvēki allaž pieņem dažādus lēmumus, lai mainītos uz labo pusi. Diemžēl daudziem ar savu mērķu piepildīšanu veicas ne pārāk liela labi, turklāt, daudzi padodas, pirms ir mēginājuši. Dažus biedē iespējamas neveiksmes, citus – panākumi. Neatkarīgi no problēmas saknes, bailes neļauj sasniegt vēlamo un nepieciešamo.

Viens ir skaidrs – drošākais ceļš uz izgāšanos – nemēģināt itin nemaz. Iespējams, šis gads ir īstais, lai beidzot nostātos pretim savām bailēm un patiešām piepildītu savus sapņus un mērķus. Turpinājumā, iedvesmojoties no "Forbes", esam apkopojuši ieteikumus, kā pārvarēt bailes un izdzīvot šo gadu tieši, kā vēlies.

1. Izproti bailes un atpazīsti tās

Vispirms ir būtiski saprast, ka bailes pastāv, lai aizsargātu mūs, tāpēc pēc būtības tās nav nekas slikts vai labs, bet gan drīzāk rīks, kuru izmantot, lai pieņemtu labākus lēmumus. Bailes neeksistē, lai nomāktu mūsu potenciālu, bet gan lai palīdzētu mums rīkoties tādā veidā, kas rada vēlamos rezultātus. Ļauj bailēm tevi informēt, tomēr neļauj tām pārņemt kontroli pār tavu dzīvi.

2. Nerīkojies bezprātīgi

Mums ir tendence apbrīnot cilvēkus, kuri ir spējīgi rīkoties ātri, tomēr apzināta rīcība, plāna izveide un sagatavošanās process arī ir ārkārtīgi nozīmīgas darbības. Daudzu veiksmīgu uzņēmēju lielākās neveiksmes un kļūdas ir saistītas ar steigu. Kad jūti, ka bailes piezogas, apsver kārtīgi, kas ir labāk – pārdomātas izvēles veikšana vai lēmuma pieņemšana mirkļa karstumā.

3. Nosauc savas bailes

Dažkārt vien savu baiļu atzīšana dod spēku tikt ar tām galā. Izteic savu satraukumu skaļi vai pieraksti savas pārdomas dienasgrāmatā. Ja mēģināsi ignorēt to, kas tevi biedē, bailes vien augs plašumā, taču, ja sastapsies ar tām aci pret aci, tās ar laiku mazināsies.

4. Domā ilgtermiņā

Ja esi uzņēmēja un tavas apņemšanās ir saistītas ar pārmaiņām darbā, iespējams, baidies, ka varētu saskarties ar finansiālām problēmām. Tāpēc apdomā kārtīgi – kāds ir tavs plāns nākamajiem trīs mēnešiem vai gadiem? Domājot ilgtermiņā, īstermiņa problēma nepazudīs, tomēr tādējādi varēsi gūt objektīvāku skatpunktu un atrast pareizo risinājumu.

Foto: Shutterstock

5. Izglīto sevi

Mēs visvairāk baidāmies no tā, ko nezinām. Ja tavas bailes ir saistītas ar informācijas trūkumu, pacenties gūt sev nepieciešamās zināšanas, lai gūtu priekšstatu par situāciju, balstoties uz faktiem nevis mītiem.

6. Sagatavojies un mēģini

Interesanti, ka Rietumpasaulē sen pastāvošas ir bailes no publiskas uzstāšanās. Daudzās aptaujās tās ierindojas pirmajā vietā, bailēm no nāves ieņemot vien otro vietu. Ja tavas bailes ir saistītas ar tavām spējām noteiktās darbībās, veic sagatavošanās darbus un kārtīgi izmēģini to, kas tevi biedē. Piemēram, grāmatu autore Karmīne Gallo savu slaveno "TED" runu (tai ir vairāk nekā 27 miljonu skatījumu) izmēģināja vairāk nekā 200 reizes. Ja neesi gatava veltīt tik daudz pūļu, autore mudina satraucošo nodarbi praktizēt vismaz 10 reizes.

7. Ignorē apkārtējo spiedienu

Vai esi kādreiz izdarījusi kaut ko muļķīgu tikai tāpēc, ka biji kopā ar draugiem, kas mudināja tevi iesaistīties nepārdomātās darbībās? Tās varētu būt jebkādas – lēciens nezināmā upē, pārgalvīga braukšana vai kāda cilvēka izjokošana. Vienaudžu spiediens, tāpat kā paša bailes, var būt pozitīvs vai negatīvs – viss atkarīgs no tā, kā to izmanto. Centies pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, kuri iedrošina tevi pārvarēt bailes, tomēr attur no nevēlamas uzvedības.

8. Vizualizē panākumus

Daudzi sportisti izmanto metodi, kurā viņi vēl pirms mērķa sasniegšanas tūkstošiem reižu prātā vizualizē veiksmīgu startu. Tas var būt labs variants arī tev, jo šāda prakse sagatavo iespējamiem panākumiem.

Foto: Shutterstock

9. Izvērtē savas bailes kritiski

Vai tas, no kā baidies, patiešām ir tik šausminošs? Dažkārt mēs tik ļoti ieslīgstam kādā jautājumā vai problēmā, ka pārvērtējam tā patieso nozīmi. Pajautā sev – kas ir sliktākais, kas var notikt? Dažreiz realitāte ir slikta, tomēr bieži vien atklājas, ka bailes ir krietni lielāks traucēklis nekā to avots.

10. Meklē palīdzību

Lai arī kas tevi biedētu, tev šīs grūtības nav jāpārvar vienai. Iespējams, ir vērts atrast sev mentoru vai atbalsta grupu, kas varētu sniegt palīdzību brīžos, kad tā ir nepieciešama. Padomā – tas patiesībā ir pavisam loģiski – sportistiem ir treneri, studentiem ir pasniedzēji – ikvienam ir vērtīgi meklēt atbalstu kādā uzticamā cilvēkā.

11. Seko citu piemēram

Vai tu dari kaut ko, kas iepriekš vēl nekad nav darīts? Varbūt tomēr tev ir iespēja sekot kāda cita piemēram, kurš ir paveicis to iepriekš? Mūsdienās ir bezgala daudz informācijas – atliek vien to atrast.

12. Esi pozitīva

Braiens Treisijs savā grāmatā "The Power of Self-Confidence: Become Unstoppable, Irresistible, and Unafraid in Every Area of Your Life" vaicā: "Ko tu darītu citādi, ja skaidri zinātu, ka tevi sagaida panākumi jebkurā jomā? Vai tu izmēģinātu kaut ko jaunu? Vai turpinātu strādāt vēl tad, kad citi ir padevušies?" Cilvēki, kuriem ir pozitīva attieksme, gūst panākumus, jo viņiem ir spēks darboties pat tad, kad citi jau ir nolaiduši rokas. Līdz ar to – pacenties uz dzīvu raudzīties no gaišāka skatpunkta!

13. Esi gatava piekāpties

Ir tāds teiciens – ja neizdodas, mēģini vēlreiz! Tomēr ir būtiski arī atpazīt brīdi, kurā visbeidzot piekāpties. Ja baidies kaut ko darīt tāpēc, ka iepriekš tev neveicās, noskaidro, kas īsti nogāja greizi. Ākārtīgi būtiski ir izmēģināt arī citus darbošanās veidus, pirms padodies pavisam.