Grupas ar lielu dalībnieku skaitu, mazas telpas un augstas intensitātes treniņi tiek saukti kā vieni no galvenajiem koronavīrusa izplatību ietekmējošajiem faktoriem. Mitrais un siltais gaiss sporta klubā kopā ar turbulentu tā plūsmu, kas rodas pie intensīvas fiziskās slodzes, var izraisīt blīvāku pilienu (sviedru, siekalu) pārnešanu no viena cilvēka uz otru. Jāuzsver, ka epidemioloģiskās izmeklēšanas ietvaros netika konstatēts neviens Covid-19 saslimšanas gadījums tiem cilvēkiem, kas apmeklēja pilates vai jogu, citiem vārdiem – zemas intensitātes treniņos ir mazāks inficēšanās risks nekā augstas intensitātes.

No pētījuma laikā iegūtajiem rezultātiem izriet – tā kā pastāv liela inficēšanās iespēja ar pilienu palīdzību, nepieciešams maksimāli izvairīties no augstas intensitātes treniņiem slēgtās telpās, kā arī no cilvēku pulcēšanās, pat nelielās grupās.

Mēģinājuma laikā saslimst teju viss koris

Savukārt 10. martā kādā baznīcā Vašingtonā uz 2,5 stundas ilgu kora mēģinājumu sapulcējās 61 cilvēks. Viens no koristiem vēl pirms mēģinājuma trīs dienas cīnījās ar šķietamu saaukstēšanos, kas pēcāk izrādījās Covid-19. Savukārt turpmākajās nedēļās 53 šī paša kora dalībniekiem arī tika konstatēta koronavīrusa saslimšana – trīs no tiem tika hospitalizēti, bet divi nomira, 12. maijā ziņoja ASV SKPC.

Žurnāls "Science" raksta, ka šis nav vienīgais gadījums, tādu ir daudz, un lielākais risks inficēties ir grupās, kas bāzējas iekštelpās, piemēram, baznīcās, restorānos, cietumos, pansionātos, gaļas kombinātos un citur. Dažreiz viens cilvēks inficē desmit citus, savukārt viena grupa infekciju var pārnest uz vairākām citām.

Kristofers Freizers no Oksfordas Universitātes skaidro, ka viens no iemesliem, kāpēc koronavīruss izplatās vairāk nekā citi patogēni, varētu būt tā izplatīšanās veids. Covid-19 galvenokārt izplatās pilienu veidā, kas atsevišķos gadījumos var uzkrāties gaisā, ļaujot vienam cilvēkam inficēt daudzus citus. Tāpat liela loma ir cilvēka organisma īpatnībām – daži, iespējams, atšķirīgas imūnsistēmas dēļ, vairāk un ilgāk pārnēsā dažādus vīrusus.

Tāpat kāds 2019. gadā veikts pētījums atklāja – daži cilvēki runājot ieelpo un izelpo biežāk nekā citi, kur viens no noteicošajiem faktoriem bija balss skaļums. No tā izriet, ka dziedāšanas laikā pastāv lielāks risks izplatīt vīrusu, nekā runājot. Jāpiemin, ka arī cilvēka uzvedībai ir nozīme infekcijas izplatībā – ja tu ļoti daudz socializējies vai reti mazgā rokas, pastāv lielāks risks inficēties vai inficēt citus. Vēl kāds būtisks faktors – iekštelpās ir krietni lielāks risks vīrusu pārnēsāt no viena cilvēka uz otru. Ja iekštelpās tiek dziedāts, bļauts vai intensīvi sportots, inficēšanās risks tikai pieaug.

Divi metri drošību paaugstina, bet negarantē

Taujāts par to, vai minētos pētījumus var attiecināt arī uz situāciju Latvijā, infektologs Uga Dumpis atbild apstiprinoši. Viņš aicina cilvēkus atcerēties, ka skaitlis 25 nenozīmē drošību. Tas ir cilvēku skaits, ko vēl ir iespējams apzināt un izolēt gadījumā, ja kādā no pulcēšanās reizēm cilvēku grupā bijis ar Covid-19 inficētais. Ārsts uzsver, ka tādos gadījumos, kas minēti pētījumos, piemēram, intensīvās sporta nodarbībās vai kora mēģinājumos, inficēšanās risks ir ārkārtīgi augsts arī tad, ja divu metru distance tiek ievērota.