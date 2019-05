Dzirkstele pārmaiņām: sievietes, kas iedvesmo sportam, veselībai un sevis pieņemšanai

Brīdī, kad rokas nolaižas, domājot par kārtējo treniņu vai apēsto kaloriju skaitu pusdienās, ir vērts brīdi apstāties un mazliet aizdomāties – kāpēc to dari, kādi ir tavi veselības mērķi un ko tu par sevi vispār domā. Lai iegūtu kāroto augumu vai kļūtu veselāka, nav jābadojas un jāspītē pašai sev, noderēt var arī mazliet iedvesmas no citiem. Tāpēc, ņemot vērā "Glamour" un "Elite daily" rakstīto, piedāvājam ieskatīties sešu sieviešu "Instagram" kontos, kas sniegs vajadzīgo dzirksteli dzīvesveida pārmaiņām vai to turpinājumam.

Austrālijas pludmaļu un muskuļu pavēlniece – Amanda Biska

Dažkārt pārlieku perfekti un izskaistināti "Instagram" konti var likties nevajadzīgi tavā attēlu joslā, taču reizēm tieši tāds ir nepieciešams, lai gūtu pamatīgu iedvesmu un sāktu rīkoties arī savā dzīvē. Viens no tādiem ir Amandas Biskas konts "amandabisk". Viņa dzīvo Austrālijā, tāpēc fotogrāfijās nereti redzama krāšņa pludmale ar tirkīzzilu ūdeni un baltām smiltīm. Savukārt pati Amanda bieži redzama vingrojumu vai jogas laikā.

Savā mājaslapā Amanada raksta par pieredzi brīdī, kad viņa vēl bijusi profesionāla kārtslēcēja. Hroniska noguruma dēļ Amanadai nācās paņemt pauzi no sporta un veltīt laiku sev, kas bijis pietiekami sarežģīts lēmums. Savukārt savā "Instagram" kontā aptuveni 725 tūkstošiem cilvēku sieviete dalās padomos par sportošanu, veicinot tās nozīmi. Turklāt viņa paspējusi izveidot arī savu lietotni, kur šos padomus var izzināt un likt lietā katra.