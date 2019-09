Foto: Latviešu grima māksliniece iedzīvina gleznu

Šogad notika ikgadējais konkurss “Face Awards 2019”, kurā grima meistare no Latvijas Jeļena Pidjaša izcīnīja titulu “Baltic artist 2019”, naudas balvu un iespēju doties uz Ameriku, lai sacenstos ar pasaulē labākajiem grima māksliniekiem. Piedāvājam ielūkoties tajā, kā izskatījās uzvarētājas veikums.

Kopā konkursā bija trīs posmi. Pirmajā no tiem mākslinieki varēja izpausties pēc sirds patikas, veidojot grimu, kas atstāt iespaidu uz žūrijas locekļiem. Jeļena visus pārsteidza ar savu grima mākslas darbu, kurā tika iesaistīti dzīvi tauriņi.

Tie, kuri iekļuva pirmajā divdesmitniekā, tika konkursa nākamajā kārtā. To skaitā bija arī māksliniece no Latvijas.

Otrās konkursa kārtas tēma bija "Proud Sould". Tajā Jeļena sievietei uzklāja grimu, kas atgādināja kristālus, un iekļuva top 10.

Savukārt trešās kārtas tēma bija "Living art" jeb dzīvā māksla. Šajā konkursa kārtā Jeļena atdzīvināja Vinsentu van Gogu.

Jeļena atzīst, ka grūtākais katrā konkursa posmā bija iekļauties striktajā laika limitā, jo vienlaicīgi viņa nodevās arī citam projektam. Neskatoties uz to, grima māksliniece atzīst, ka konkursi ir viņas vājība. "Konkursi ir mana atkarība. Tomēr viss ir viegli izskaidrojams – tas ir ļoti uzmundrinoši, liek man maksimāli izspiest visu un palīdz daudz ātrāk attīstīties," pirms gada "Delfi Women" sacīja Jeļena.

Pateicoties savam ieguldītajam darbam un talantam, Jeļenai būs iespēja no 15. līdz 18. oktobrim doties uz Losandželosu, kur notiks konkursa pēdējais posms. Tajā uzvarētāji no visas pasaules sacentīsies par titulu "Gada labākais grima mākslinieks 2019". Tāpat Jeļenai būs iespēja tikties arī ar vienu no Amerikas slavenākajiem kosmētikas māksliniekiem – Ve Neilu.

Šī nav pirmā reize, kad Jeļena izcīna godalgotu vietu pasaules mēroga konkursā. Arī pērn viņa ar komandu pasaules čempionātā ķermeņa mākslā ieguva trešo vietu vissarežģītākajā un iespaidīgākajā nominācijā. Togad Latvija kausu šajās sacensībās izcīnīja pirmo reizi. Vairāk par šo girma mākslinieces uzvaru lasi šajā rakstā.

Foto: kā Jeļena iedzīvināja gleznu