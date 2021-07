Katru gadu aptuveni 11 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju tiek noteikta diagnoze – ļaundabīgs audzējs. Ārstēšanas procesā pacientiem jāsaskaras ar nepatīkamu blakni – matu, skropstu un uzacu izkrišanu. Matus zaudē ne tikai onkoloģiskas saslimšanas rezultātā – to izkrišanu var veicināt arī citas saslimšanas, piemēram, alopēcija. Vai esi aizdomājies, cik gan vienkārši dažkārt ir darīt labu?

Tā vietā, lai pēc friziera apmeklējuma matus izsviestu atkritumos, aizsūtot tos nebūtībā, sameklē sev pieejamāko un atbilstošāko labdarības organizāciju, kurai ziedot savu nogriezto zirgasti parūku izveidei, kas priecēs mazos slimniekus un krāšņi rotās viņu galvas. Tev tas būs mazs, bet labs darbiņš, viņiem – neizsakāms prieks un attālināšanās no diagnozes.

Latvijā iespēju ziedot nav

Sociālajos tīklos ik pa laikam parādās jautājumi par to, vai Latvijā ir iespējams ziedot savus garos, ilgi lolotos matus, lai palīdzētu slimniekiem, kas slimību vai ārstēšanās gaitā savu galvas rotu ir zaudējuši uz laiku, vai dažkārt – pavisam.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe pauž, ka ar šādu jautājumu cilvēki nereti vēršas arī pie viņiem: "Pie mums vairākkārt ir vērsušies cilvēki, kas vēlas ziedot matus parūkām onkoloģiskajiem pacientiem, taču mums nav zināms, ka kaut kur Latvijā gatavotu parūkas no ziedotiem matiem." Un patiešām – Latvijā šādu organizāciju, kas parūpētos par parūku izveidi, lai vēlāk tās priecētu pacientus, nav. "Es domāju, ka iespēja iegūt parūku no dabīgajiem matiem kādam pacientam varētu būt nozīmīga – īpaši, ja šos matus kāds ziedojis ar pozitīvu vērtējumu," pauž Berķe. "Taču, pat ja matus saziedotu, parūkas izgatavošana prasīs ilgu laiku un līdzekļus, līdz ar to – parūka arī atbilstoši maksās."