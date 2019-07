'Gheto Games', izvietojot rupjus un aizskarošus plakātus, pārkāpj likumu, uzskata tiesībsargs

"Īsta sieviete nelaidīs izsalkušu vai nogribējušos vīrieti uz "Ghetto Games", "Stprākais uzvarēs" – tie ir daži no vēstījumiem, kas nolasāmi plakātos, kas izvietoti Grīziņkalna laukumā, kurā saimnieko biedrība "Ghetto Games". Kamēr paši plakātu izvietotāji gatavo skaidrojumu par to, kāds ir plakātu vēstījums, dažādas organizācijas, kā arī Labklājības ministrija (LM) izsaka nosodījumu organizācijai par vardarbības un dzimumu stereotipu veicināšanu, bet Tiesībsarga birojā arī norāda, ka tas pārkāpj likumus.

Savu neizpratni un sašutumu par plakātiem, kuros nolasāmas seksistiskas un vardarbīgas ziņas,izteica kāds "Delfi" lasītājs, vīrietis no Francijas, kas pašlaik dzīvo Rīgā. Viņš, apmeklējot Grīziņkalnu, pamanījis uzrakstu "Dažas kuces vienmēr ir gatavas jaunām iespējām". Uzraksts gan redzams angļu valodā. Latviešu valodas tulkojumā vārds "biches", kas tiešā tulkojumā nozīmē "kuces", gan ir izlaists. Viņš Grīziņkalnu un "Ghetto Games" redz ne tikai kā vietu, kas saņem pašvaldības atbalstu, bet arī, kā vietu un organizāciju, kam ir ietekme uz jauniešu un bērnu domāšanu.

Banāla un vardarbību veicinoša ziņa

Viņam piekrīt arī vairāki eksperti, piemēram, biedrība "Centrs Marta" sociālajā tīklā ""Facebook" ir aicinājusi organizāciju plakātu novākt, norādot: "Minētie plakāti ir klajš dzimumu līdztiesības pamatprincipu pārkāpums un uzskatāmi par sieviešu un meiteņu cieņu aizskarošiem. Tajos paustie saukļi, vardarbīgās ainas un seksistiskie puskailu meiteņu zīmējumi ir absolūti nepiemēroti jauniešu auditorijai, kuru priekšstati un uzvedība šajā vecumā ir īpaši viegli ietekmējami."

Tāpat arī "Centrs Marta" atgādina, ka "Ghetto Games", bija vieni no partneriem LM organizētajā kampaņā pret vardarbību "Vardarbībai patīk klusums". Centra jauniešu programmas vadītāja Marta Kanasta sarunā ar "Delfi" uzsver, ka jaunieši ir viegli ietekmējami un mēdz atdarināt to, ko viņi redz. Ir būtiski tas, ka plakāti ir izvietoti vidē, kur uzturas jaunieši un kur tiek veidots viņu priekšstats par to, kas ir pieņemami, bet kas ne.

Kanasta plakātus vērtē kā agresīvus un stereotipus veicinošus. Tie neveicina vienlīdzību, bet gan akceptē un popularizē vardarbību, kā arī vardarbīgu attieksmi pret sievietēm. Tāpat viņa aicina aizdomāties par to, vai stiprākajam ir jādara pāri citiem.

Arī LM par plakātiem izsakās kritiski. "Ir ļoti slikti, ka jauniešu vidū populārā "Ghetto Games" tik banāli un primitīvi reklamē sevi. Tas noteikti ir pretrunā ar viņu pašu pasludinātajām vērtībām, kur cita starpā ir tādi vārdi, kā "mīlestība", "līdzcietība" un "cieņa". Dzimumu stereotipi reklāmās var veicināt nevienlīdzību sabiedrībā un radīt ačgārnas vērtības, par ko maksājam mēs visi," norāda ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.

Viņš pauž nožēlu par to, ka cilvēku uzmanība un atbalsts tiek piesaistīts ar šādu plakātu palīdzību. "Jo vairāk tāpēc, ka "Ghetto Games" bija viens no Labklājības ministrijas partneriem kampaņā "Vardarbībai patīk klusums". Protams, ka LM neatbalsta šādu plakātu popularizēšanu. Un runa jau nav tikai par ministrijas pozīciju. Šāda veida plakāti ir pazemojoši jebkurai normālai, demokrātiskai sabiedrībai. Ne velti pirms mēneša Lielbritānija, piemēram, aizliedza reklāmas, kurās ir kaitnieciski dzimumu stereotipi," viņš uzsver.

Plakātos redzamais – ārpus likuma

Daudz skarbāku vērtējumu plakātiem sniedz Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste Anna Krasanova, norādot, ka tie pārkāpj Reklāmas likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu.

Viņa skaidro, ka reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas. Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta pirmā daļa noteic, ka aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai. Šāda veida materiāli bērnam nedrīkst būt pieejami.

""Ghetto Games" plakātos tiek attēloti tādi vizuālie attēli, kas ilustrē vardarbību un pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas (piemēram, sieviešu kautiņš, sievietes ar šaujamieroci izteiktie lamu vārdi). Turklāt, vērtējot "Ghetto Games" plakātu saturu kopumā, var secināt, ka sieviete tiek attēlota kā seksa objekts. Savukārt skatītājs kā reklāmas patērētājs var iejusties subjekta lomā un rīkoties atbilstoši savām vēlmēm," skaidro Krasanova.

Tiesībsarga birojā secināts, ka šāda veida plakāti var kaitēt ne tikai pilngadīgas personas garīgajai veselībai un veicināt stereotipu rašanos, bet arī ietekmēt bērnu fizisko, psihisko un morālo attīstību sabiedrībā un kļūt par cēloni vardarbības izpausmēm vai pāragrai seksualitātei.

''Ghetto Games'': mākslai ir jāraisa diskusija

"Ghetto Games" direktore Sanda Gertnere skaidro, ka plakāti ir mākslas darbi, ko veidojis viens no labākajiem sporta māksliniekiem pasaulē Vladislavs Lakše. Viņa piedāvā iepazīties ar mākslinieka viedokli.

"Laikmetā, kad visu cenšas izskaistināt, apstrādāt ar filtriem un pievērt acis uz neērto neglītumu, "Ghetto Games" vienmēr ir izvēlējies patiesuma ceļu. Var, protams, aizmirst Avotu ielas apkaimes vēsturi, var arī grieķu statujām uzvilkt veļu, bet Lusjena Freida gleznām uzlikt melnas drapērijas, jo kā gan šādus plikņus var gleznot mākslinieks, kas portretēja angļu karalieni. Var cenzēt grāmatas un filmas, bet vai šajā gadījumā jauna paaudze nepazaudēs svarīgāko – kritisko domāšanu ar veselīgu humora devu? Pasaule nav tikai balta vai melna, šeit ir citas tonalitātes un pat krāsas – rozā, zils, dzeltens.

Mākslā ir bīstama remdenība, tā garlaiko, tā liek noslinkot prātam. Mākslas darbs jau sen nav interjera aksesuārs vai smukuma bilde noskaņai, mākslas darbs uzrunā, izraisa diskusiju, liek domāt, mākslas darbs arī provocē. Var aizkrāsot neērtus grafiti, noplēst plakātus, noņemt gleznas no sienām, vai mēs izveidosim šādi savu perfekto pasauli?" skaidro mākslinieks.

Viņš ir pārliecināts, ka pretējais viedoklis ir svarīgs un ir labi, ja veidojas konstruktīvs dialogs, jo par neērtām lietām esot jārunā. "Sievieti māti un pavārda turētāju ir nomainījusi neatkarīga sieviete, bet vai tas nozīmē, ka visi citi tēli ir jāizsvītro, pat ja tie pastāv?" viņš vaicā. '"Mākslas darba ideja atklājās tā ideju slāņos, jo ne viss ir tā, kā šķiet pirmajā acumirklī. "Ghetto Games" dalībnieks ir domājošs intelektuālis, kas saskata ironiju un nolasa zemtekstu," skaidro Lakše.

Gertnere arī norāda, ka "Ghetto Games" lieliski pārzina, kā komunicēt ar jauniešiem, jo to dara jau desmit gadus: "Mūsu sadarbības partneri ir informēti par mūsu komunikācijas veidu un tā ir kopīga sadarbība, lai sasniegtu mērķi. Šis mākslas darbs nav pretrunā ar mūsu kopīgi veikto kampaņu ar Labklājības ministriju "Vardarbībai patīk klusums". Tieši pateicoties šai kopīgajai sadarbībai, mēs īpaši aicinājām meitenes pievienoties ielu sporta veidiem un uzsvērām dzimumu līdztiesību sportā. To arī šobrīd turpinām darīt un domājam īpašas aktivitātes, kā vēl vairāk meitenes iedrošināt piedalīties."

""Ghetto" šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu kustība valstī. Zem "Ghetto" karoga tiek organizēti teju 70 pasākumi sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri sportot un veselīgi pavadīt laiku," teikts biedrības aprakstā. "Ghetto Games" pastāv kopš 2008. gada.