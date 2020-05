Uzzinot par šo pilotprojektu un ņemot vērā, ka publiskajā telpā vēl pirms dažām dienām vispār nebija atrodama nekāda informācija par to, sazinājos ar Veselības ministriju, vaicājot pēc papildu informācijas. VM šo uzdevumu atstāja Nacionālā veselības dienesta rokās, kas skaidro: "Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem teritorijās, kas atrodas tālu no pilsētu centriem, un nodrošinātu iespējas nodot analīzes Covid-19 infekcijas noteikšanai tuvāk dzīvesvietai, Nacionālais veselības dienests ir izstrādājis jaunas medicīniskās manipulācijas un pakalpojumu tarifus, lai ģimenes ārstu prakses pēc brīvprātības principa varētu iesaistīties Covid-19 analīžu ņemšanā saviem pacientiem.''

NVD jau ir pieejama informācija par ārstiem, kas varētu piedalīties projektā, bet dienests konkrētus skaitļus vēl nav izpaudis. Veide atkārto, ka NVD ir uzrunājuši desmit Latgales ģimenes ārstus dalībai pilotprojektā, kur ārsti vēl gaida papildus informāciju par norisi, lai varētu izlemt, vai pieteikties vai nē. Kā arī min, ka, provizoriski runājot, no aptuveni 1300 ģimenes ārstiem, kam ir līgums ar valsti, 20 ārsti varētu pieteikties šim projektam. ''Ir ārsti, kas jau bija pieteikušies patriotisku jūtu vadīti, bet, iepazīstoties ar LĢĀA nostāju, vēlreiz apdomājuši savu dalību pilotprojektā un tomēr izstājušies, jo apzinājušies visus potenciālos riskus,'' skaidro Veide.

Plānots, ka šo pakalpojumu ģimenes ārsts varēs nodrošināt pēc brīvprātības principa, piesakoties pakalpojuma sniegšanai NVD teritoriālajā nodaļā. Pēc pieteikšanās ģimenes ārsta praksei būs pieejams video apmācības materiāls par izmeklējamā materiāla paņemšanas tehniku, kā arī papildu iespēja konsultēties par paraugu paņemšanu ar speciālistiem no Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas.

Tiem ārstiem, kuri būs izvēlējušies šo pakalpojumu sniegt saviem pacientiem, NVD nodrošinās bezmaksas komplektu Covid-19 izmeklējamā materiāla paņemšanai, kur ietilpst individuālās aizsardzības līdzekļu komplekts vienai ārstniecības personai, parauga transporta barotne, nosūtījuma veidlapa parauga izmeklēšanai un instrukcija par paņemtā parauga uzglabāšanas nosacījumiem. NVD vēlreiz uzsver, ka šis nav plānots kā obligāts pakalpojums, bet gan izvēles, un tas ir ārsta paša lēmums par pakalpojuma nodrošināšanu vai nenodrošināšanu.

Par šo jauninājumu jāsaprot un jāpatur prātā, ka iespēja veikt Covid-19 testu pie sava ģimenes ārsta būs tikai tiem pacientiem, kuru ārsti ir pieteikušies šī pakalpojuma sniegšanai. Ja tavs ārsts nebūs viens no brīvprātīgajiem, arī turpmāk ģimenes ārsts varēs izrakstīt nosūtītiju testa veikšanai, bet tas būs jāveic kādā no laboratorijām, kas šo pakalpojumu nodrošina.

Savukārt par ārkārtējās situācijas ieviestajām izmaiņām veselības aprūpē un to, ko tas nozīmē ilgtermiņā, Veide saka: "Ja runājam par attālinātajām konsultācijām, medicīnas aprūpes kvalitātei nevajadzētu samazināties, jo mēs pazīstam savus pacientus, vairāk vai mazāk zinām viņu problēmas. Telefoniski konsultējoties, ārstam būtu vēlams saprast, vai pietiek ar šo telefona konsultāciju, kas nav viegli, bet ir izdarāms. Bet, ja ir vismazākās aizdomas, ir jāaicina pacients uz praksi, kur var izvērtēt, kādas vēl pārbaudes ir nepieciešamas.

Varētu būt, ka ir pacienti, kas ir sabijušies vai nevēlas zvanīt mediķiem, jo ir dzirdējuši, ka ārsti ir ļoti noslogoti. Tad visbiežāk novēloti izsauc palīdzību, bet, ja runās par to, ka palīdzība ir jāmeklē, ja tā ir nepieciešama, cilvēki to arī darīs."

Hronisku slimību pacientiem jau novērojamas pirmās sekas



Ārkārtējā situācija, neapšaubāmi, ir prasījusi izmaiņas ierastajā ģimenes ārstu darbā, un konsultāciju norise, šķiet, ir mainījusies visvairāk. Zane Rēvalde, "Veselības centra 4" klīniku – "Baltijas Vēnu klīnika", "Dermatoloģijas klīnika", "Anti-Aging Institūts" – vadītāja par šī brīža konsultācijām stāsta: "Ģimenes ārstu konsultācijas kopš ierobežojumu ieviešanas tika nodrošinātas – pēc iespējas pārvirzot uz attālinātām (videozvanu platformas, telefoniski), bet notiek arī klātienē, ievērojot stingrus piesardzības pasākumus. Šobrīd vairāk atjaunojas klātienes konsultācijas, taču drošības pasākumi joprojām ietver apliecinājuma parakstīšanu (nav būts kontaktā ar Covid-19 pacienu, nav Covid-19 raksturīgās simptomātikas vai nav būts ārzemēs pēdējo 14 dienu laikā), sejas maskas valkāšanu pacientam un ārstam, kā arī no ārstniecības iestādes puses tiek nodrošināta pacientu plūsmas regulēšana, lai izvairītos no drūzmēšanās. Starp pieņemšanām tiek liktas pauzes telpu vēdināšanai, virsmu dezinfekcijai, kā arī nolūkā nodrošināt, ka pacienti pēc iespējas mazāk savstarpēji satiekas.

Kopš ārkārtējās situācijas sākšanās strauju attīstību piedzīvoja attālinātā konsultēšana, kas, protams, nevar pilnvērtīgi aizvietot klātienes konsultāciju. Ja pacientam ir akūtas vīrussaslimšanas pazīmes, joprojām aicinām izmantot attālinātās konsultācijas, lai mazinātu infekcijas izplatīšanās risku, jo zināms, ka Covid-19 saslimšana var noritēt ar maz izteiktiem vai netipiskiem simptomiem. Ja pārrunājami analīžu rezultāti vai iepriekš nozīmētās terapijas efektivitāte, attālinātās konsultācijas ir piemērotas un ērtas gan ārstam, gan arī pacientam, jo var ietaupīt laiku, kas jāpavada ceļā."

Kā jau tika minēts, neatkarīgi no tā, kā ģimenes ārsta konsultācija notiek – attālināti vai klātienē –, ārstam par to ir jāsaņem samaksa. Klātienes konsultācijās tās iekasēšana nav mainījusies, taču attālināto konsultāciju apmaksas iekasēšana ne visos gadījumos ir vienkārši izsekojama. "Šobrīd ērtākais veids, kā realizēt attālināto konsultēšanu, ir dažādas tam speciāli veidotas platformas. Pirmkārt, notiek droša pacienta identificēšana, izmantojot dažādus plaši izmantotus autentifikācijas rīkus, – pirms tiek pārrunāta jebkāda sensitīva informācija, ārsta pienākums ir pārliecināties, ka tā tiek izpausta attiecīgajai personai, personas datu aizsardzība ir būtisks aspekts. Otrkārt, maksājumi notiek platformā, izmantojot banku norēķinu iespējas, – apmaksu par vizīti var veikt ar bankas karti vai internetbankas starpniecību. Sarežģītāk ir ar telefonkonsultācijām ārpus platformām, jo personas identifikācija šādā gadījumā ir apgrūtināta. Ārstniecības iestāde var izvēlēties pacientam nosūtīt arī rēķinu par pakalpojumu, taču tad norēķinu kārtība ir uz iestādes pleciem un prasa papildu administratīvo darbu. Mēs "Veselības centrā 4" izmantojam "doconline.lv" un "piearsta.lv" platformas, kur norēķinu kārtība ir skaidra un bez riskiem," skaidro Rēvalde.

Jaunās izmaiņas ģimenes ārstu praksēs ir prasījušas arī izglītošanos gan ārstu, gan pacientu vidū. Rēvalde atzīst: "Informācija par to, kā organizēt ģimenes ārstu darbu, no Veselības ministrijas un tās pakļautībā esošajām iestādēm ir gana saprotama. Grūtāk ir ar pacientiem, sevišķi senioriem, kuriem ir sarežģītāk ne tikai pielāgoties, bet arī izprast un izpildīt jaunās prasības, – pacienti pēc ieraduma mēdz ierasties praksē bez pieraksta, tā apgrūtinot drošības pasākumu izpildi. Pacientu informēšanas jomā lielākais slogs gulstas tieši uz ārstniecības iestādēm. Atsevišķs jautājums ir administratīvos nolūkos veicamās pārbaudes – t.s. šoferkomisijas, obligātās veselības pārbaudes utt. Daudzi godprātīgi vēlas ievērot noteiktos termiņus, jo baidās no soda sankcijām, taču ne vienmēr ir informēti, ka šobrīd šīs pārbaudes nenotiek un termiņi tiek pagarināti. Šobrīd varu jau teikt, ka arī šo pakalpojumu sniegšana ir atsākta. Kopumā jāsaka, ka pacienti apzinās un labprāt ievēro ierobežojumus."