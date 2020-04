saturs

Valstī un pasaulē valdošais satraukums un arī Latvijā izsludīnāta ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ir mudinājusi apskatīt vairākus tematus par to, kā efektīvāk vadīt darba dienas mājās, ko ievērot iepērkoties utt. Taču kāds temats ir atstāts novārtā – kas notiek ar alkohola patēriņu šajā laikā? Šī brīža situācija rāda, ka ne tikai oficiālo bezdarbnieku skaits strauji pieaug, bet arī taksometru šoferi, tālbraucēji u. c. paliek bez darba, kas nereti var izraisīt vēlmi ķerties pie alkohola glāzes.

Protams, ar alkoholismu saistītas problēmas var skart kā sievietes, tā vīriešus, turklāt alkohola patēriņš Latvijā no gada uz gadu tikai aug. Kā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētie dati, visās organizācijas valstīs 2016.gadā vidēji 3,7% pieaugušo bija atkarīgi no alkohola. Un izrādās, ka tieši vīriešiem šī problēma ir aktuālāka – kamēr vidēji 1,6% sieviešu ir atkarība no alkohola, atkarīgo vīriešu daļa sasniedz jau 6%. Dati liecina, ka atkarība visizplatītākā ir Latvijā, Ungārijā un Krievijā, kur alkoholu patērē vairāk nekā 9% pieaugušo. Šajās valstīs dzimumu atšķirības ir visai lielas – vīriešu, kas atkarīgi no alkohola, īpatsvars ir apmēram piecas reizes lielāks nekā sieviešu. Iepriekš jau rakstījām, ka Latvijā teju katrs piektais vīrietis ir atkarīgs.



Lai saprastu, vai un kā alkohola patēriņu un atkarības "barošanu" veicina šī brīža situācija, "Delfi" vērsās pie speciālistiem.

Emocionāls izaicinājums un dusmu izlāde

"Sociālās distancēšanās nepieciešamība šobrīd ir liels izaicinājums visiem. Tas ir īpaši bīstami tiem, kas savā ikdienā vai dzīves ritējumā ir izmantojuši vienveidīgus un neveselīgus veidus, kā atpūsties. Pie tiem pieder neaktīvs dzīvesveids un arī alkohola lietošana. Daudziem, paliekot bez darba vai strādājot mājās, var rasties vēlme kavēt brīvo laiku un mazināt psihoemocionālo stresu ar alkoholiskā dzēriena malku, bet jāatceras, ka ne visi zina vai ir padomājuši par atkarības attīstību veicinošiem riskiem un skaita devas, kuras varētu raksturot kā mazāk kaitīgas. Ja izolācija ir 2 nedēļas un ilgāk, tad pa šo laiku, regulāri lietojot alkoholu, var panākt neatgriezeniskas negatīvas izmaiņas organismā," norāda narkoloģe Ilze Maksima.

Psihoterapeits Jānis Ozols norāda, ka cilvēki bieži alkoholu lieto, kad ir dusmīgi. Viņi paši bieži vien nemaz nesaprot, kas dusmas ir izraisījis, vai, tieši pretēji, viņu "rokas ir par īsu", lai tiktu klāt to avotam. Knifs slēpjas tajā, ka dusmas novirzīt uz dažādiem blakus objektiem, citām personām pilnībā nevar. Tajā mirklī cilvēks dusmas pavērš pats pret sevi.

Ozols akcentē, ka dusmu pavēršana pret sevi parasti notiek četrās fāzēs:

cilvēkam parādās vainas sajūta

parādās depresija

novērojamas psihosomatiskās slimības

"es esmu tik slikts, ka mani jāiznīcina" - demonstratīvais suicīds vai realizētais suicīds

"Starp trešo un ceturto fāzi gan var ievietot starpfāzi – alkohola un citu vielu lietošana. Kad cilvēks ar kaut ko netiek galā, alkohols no tiesas vairāk iet pie sirds. Tā kā alkoholam ir arī anestezējošas īpašības, tas dod iespēju aizmirsties."

Kā novērots, ārkārtējā situācija vairo cilvēku dusmas. Visbiežāk iemesls ir ierobežojumi, kuru kļūst arvien vairāk un vairāk.

Pašreizējā situācija daudziem ļauj strādāt no mājām vai nestrādāt nemaz. Šāda ikdienas rutīnas maiņa dod vairāk vaļas, un dažreiz tas var nozīmēt arī alus, sidra, vīna vai arī grādīgāka dzēriena biežāku iedzeršanu ar mājiniekiem, tuvākajiem draugiem vai pat vienatnē. Kā saka – tagad neviens izelpā alkoholu nesajutīs.

Ozols gan norāda, ka sociālā distancēšanās nebūs galvenais iemesls iedzeršanai, jo viens otrs neiedzer tieši tāpēc, ka nav kompānijas, bet tas var būt katalizators.

Runājot par speciālistu bažām, ka pašizolācijas laikā cilvēki vairāk lieto un lietos alkoholiskos dzērienus, Maksima norāda: "Ja persona domā par alkoholu kā glābēju garlaicības, bezmiega un trauksmes gadījumā, tad tas ir ļoti bīstami, jo ārstu speciālistu pieejamība šobrīd ir aktuāla problēma, tāpēc var tikt pazaudēts laiks un iegūti paliekoši veselības traucējumi – fiziski un psihiski."

Alkohola piegāde uz mājām – paškaitējuma veicinoša

Jau dažas dienas pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī un lūguma pašizolēties sasparojās dažādi komersanti, kas piedāvā sava produkta iegādi ar interneta starpniecību un bezkontakta piegādi uz mājām. To starpā ir arī alus brūži, vīna darītavas un specializētie alkoholisko dzērienu veikali. Kāpēc gan neizmantot iespēju, ja pat Saeima to atļāvusi?

Maksima norāda, kāpēc: "Tā ir ļoti liela problēma, jo alkohola iegādes pieejamības palielināšana ir liela kļūda, nepārdomājot sabiedrības veselības sekas. Kategoriski nostājos pret atvieglojumiem alkohola iegādes ziņā. Te es negribu runāt par totālu tirdzniecības aizliegumu, bet gan par apgrūtinātu alkoholisko dzērienu iegūšanu, kas mazinātu spontānus un impulsa vadītus pirkumus. Alkohola lietošana tomēr vērtējama kā paškaitējums."

Arī Ozols pauž, ka alkohola piegāde uz mājām būtu kategoriski jāaizliedz, jo tas veicinās patēriņu, līdzīgi kā akcīzes nodokļa pazemināšana.

Stereotipi un slēptas emocijas, jo "puiši taču neraud"

Kāpēc tomēr tieši vīrieši statistiski visvairāk pakļauti alkohola atkarībai? Un kur meklējams iemesls tam, ka alkoholisma rādītāji vīriešu vidū Latvijā ir tik nesamērīgi augsti? "Bieži vien atbilde būs meklējama audzināšanā," pauž Ozols, "jo vīrieši nav mācīti savas emocijas izlādēt tā, kā to dara sievietes. Viņi pieraduši tās vērst paši pret sevi."

Tomēr Maksima atgādina, ka šī problēma skar abu dzimumu pārstāvjus. Atšķirība slēpjoties tajā, ka sievietes ilgstoši cenšas pašas atrisināt savu alkohola lietošanas problēmu, nevis meklē palīdzību, taču tas ir ļoti grūti un var novest pie fiziska un garīga izsīkuma. "Vīriešus vada lietošanas stereotipi, rituāli un ne vienmēr pārdomāta rīcība, kas palīdz tikt galā ar psiholoģiskām problēmām, piemēram, mazotnē galvā iekaltie vārdi "puiši taču neraud" var draudēt ar to, ka vēlāk viņi nodzeras. Sievietes savu trauksmi bieži spēj sublimēt dažādos veidos, ne tik introverti, kā to dara vīrieši. Tas var palīdzēt."

Ko darīt, ja tu vai tavs tuvinieks pārāk bieži sāk "cilāt glāzi"

Dienu skaits, ievērojot pašizolāciju un sociālo distancēšanos, katram ir citāds – kādam dažas dienas, kādam nedēļa, kādam jau teju mēnesis. Lai kāds arī nebūtu ilgums pašreiz un kāds vēl tikai nesagaidītu priekšdienās, noteikti jau vari veikt šādus tādus novērojumus. Padomā, vai pēdējā laikā nav sanācis lietot pārāk daudz alkoholisko dzērienu. Varbūt jūti, ka tā ir problēma tev vai kādam tuviniekam? Tad nebaidies par to runāt un vērsties pēc palīdzības.

Narkoloģe norāda: "Svarīga ir atklātība, tiešums un atbalsts plānam, lai tiktu ar to galā. Aicinājums būtu mainīt alkohola lietošanas paradumus, jo tie sociālās distancēšanās gadījumā ļoti tieši un pastāvīgi skars visu ģimenes sistēmu, tātad arī bērnus, kuri šobrīd atrodas mājās. Svarīgi ir pārrunāt alternatīvas laika pavadīšanai kopā un atsevišķi. Plānot dienas ritmu, sākt darīt lietas, kas bieži tika atliktas vai par kurām tika sapņots, bet neatlika laika tās īstenot. Piemēram, ne vienmēr ir vajadzīgi materiālie līdzekļi, lai sāktu regulāri mājās vingrot."

Viņa aktualizē arī to, ka labāk padomāt divreiz, pirms lielos daudzumos patērēt alkoholu nepilngadīgu bērnu klātbūtnē, jo tas atņem spējas par viņiem pienācīgi parūpēties un palielina traumu iespējamību. Turklāt normatīvie akti paredz vecāku tiesību ierobežošanu, ja viņi ir reibuma stāvoklī kopā ar nepilngadīgiem bērniem.

Aktuāla problēma, kuru nereti izraisa alkohola patērēšana, ir agresijas uzplūdi. Kā jau ziņojām, Labklājības ministrijas (LM) informācija liecina, ka ārkārtas situācijas laikā vardarbība ģimenēs ir pieaugusi.

Ja problēma saasinās tiktāl, ka ar sarunām savā starpā nepietiek, vislabāk vērsties pie psihoterapeita, psihiatra vai narkologa. Vardarbības gadījumā arī pie policijas vai kāda no krīžu centra konsultantiem.

Domā par sevi, bet saproti arī citus

"Sabiedrībai šajā ne tik patīkamajā un satraucošajā laikā būtu ieteicams doties pie dabas, svaigā gaisā, pasportot, izkustēties, nevis nedēļām ilgi sēdēt četrās sienās," pauž Ozols, "bet nedrīkst aizmirst par ieteicamo distanci starp cilvēkiem, kā arī citiem piesardzības pasākumiem."

Savukārt Maksima iesaka: "Būsim atbildīgi par sevi un savu uzvedību, bet sapratīsim arī otra vajadzības, problēmas un sadarbosimies visi kopā, kaut arī attālināti. Viegli nav nevienam, bet vielu lietošana nekādā veidā nepadarīs mūsu dzīvi labāku."