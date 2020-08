Iemācies mīlēt sevi – paņēmieni, kas palīdzēs to izdarīt

Dzīvojot laikā, kad ikviens tiecas paveikt vairāk, pēc iespējas ātrāk un labāk, ir itin viegli aizmirst rūpes par sevi. Taču sevis mīlēšana ir visa pamatā – ja nespēj sevi pieņemt, kā gan vari izturēties labi pret citiem?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmais solis, lai iemācītos mīlēt sevi, ir saprast sevis mīlēšanas jēgu, raksta "Good Housekeeping". Padomā par to, kāda ir tava mīlestība pret savu partneri vai tuvu draugu – tu apzinies viņa trūkumus, bet novērtē, kā šīs nepilnības veido cilvēku, kas tev rūp, kam uzticies un kuru atbalsti. Tagad visu šo līdzjūtību, piedošanu un izpratni pavērs pret sevi. "Sevis mīlēšana nozīmē pieņemt savas stiprās un vājās puses, un visu, kas ir pa vidu," teic psihoterapeite Hanna Roze. Ja mīli sevi, vari atzīt savas kļūdas un strādāt, lai tās mainītu vai izdarītu labojumus. Taču būtiski ir piedot sev, nevis gadiem ilgi kavēties pie saviem trūkumiem.

Kas ir svarīgi – ja trūkst mīlestības pašai pret sevi, tas var negatīvi ietekmēt tavu labsajūtu. Pētījumos ir atklāts, ka zems pašnovērtējums ir saistīts ar depresiju un sliktāku garīgo un fizisko veselību kopumā. "Depresija ievelk rutīnā, kurā sevi vērtē ļoti negatīvi," skaidro klīniskā psiholoģe Melānija Grīnberga. "Ja mīli sevi, tad šo ieradumu izaicini. Tādā gadījumā ir mazāk ticams, ka nāksies kavēties pie saviem trūkumiem." Pat ja neizjūti depresijas simptonus, Grīnberga stāsta, ka mīlestība pret sevi padarīs tevi izturīgāku pret negatīviem dzīves notikumiem. "Mīlestība pret sevi samazina ciešanas," viņa teic. Citiem vārdiem sakot, tā var palīdzēt nomierināt tevi smagos brīžos.

Daži ieteikumi, kā sevi mīlēt vairāk:

Pievērs uzmanību stājai

Autors Deivids Hamiltons analizēja jaunākos pētījumus neirozinātnē, psihoterapijā un personīgajā attīstībā. Viņš izmēģināja dažādas metodes, izmantojot sevi kā "jūrascūciņu". Savus rezultātus Hamiltons aprakstīja 2015. gadā izdotā grāmatā "I Heart Me: The Self-Love Science". Viens no, viņaprāt, svarīgākajiem soļiem pretī sevis mīlēšanai ir harmonija ķermeņa valodā un stājā. "Starp tavu prātu un ķermeni ir divvirzienu attiecības," viņš skaidro. Katru rītu aptuveni mēneši viņš praktizēja dažādas "spēka pozas", piemēram, novietojot rokas uz gurniem un izstiepjoties garumā. Dienas laikā viņš vairākkārt pieķēra sevi, ka atkal ir saliecis muguru, taču tajā brīdī tūliņ atkal iztaisnoja plecus. Šie vienkāršie soļi Hamiltonam deva iekšēju vērtības izjūtu un pārliecību. Pozai tik tiešām ir liela nozīme! Ja staigāsi sašļukusi, tā arī jutīsies.

Foto: Shutterstock

Pievērsies nodarbēm, kuras tevi aizrauj

Psihoterapeite Roze iesaka cilvēkiem, kuriem ir grūtības iemīlēt sevi, darīt to, kas viņiem liek justies labi – cept cepumus, apmeklēt jogas nodarbības, doties uz terapiju – der pilnīgi jebkas!

Iemācies pateikt "nē"

Saprast, ko tu nevēlies darīt, ir tikpat svarīgi, kā pievērst uzmanību nodarbēm, kuras sagādā prieku. Piemēram, izvairies no attiecībām, kuras nemaz negribi veidot, tāpat arī neuzņemies vairāk darbu, nekā spēj pavilkt. "Cilvēks, kurš praktizē sevis mīlēšanu spēj novilkt robežas un pateikt "nē", kad to vēlas, pat ja tas ir neērti," skaidro Roze.

Dodies pie terapeita, ja tas nepieciešams

Dažkārt grūtības sevi mīlēt ir cilvēkiem, kuri piedzīvojuši toksiskas attiecības vai kurus vajā sāpīgas bērnības atmiņas. Šādos gadījumos, iespējams, jāapsver ideja par vēršanos pie speciālista. "Ja sliktas domas par sevi nopietni ietekmē tavas spējas turpināt dzīvi, tu nebaudi ikdienu, bet pastāvīgi gremdējies negatīvās emocijās un pamani, ka izolē sevi no citiem, ir vērts saņemt terapeita vai ārsta novērtējumu," iesaka Grīnberga. Savus klientus viņa mudina veikt vingrinājumu, kurā uzdod šādus jautājumus – kā balsi tu dzirdi, kad sevi kritizē? Vai kāds pagātnē pret tevi šādā veidā izturējās?"Ja tas nāk no bērnības, iedomājies sevi kā bērnu un esi līdzjūtīga," skaidro Grīnberga. "Mīlēt sevi nozīmē kļūt par labu vecāku sev, lai varētu nomierināt savu iekšējo bērnu."

Necenties būt ideāla it visā

Ja atbalsti sevi, tas nenozīmē, ka nekad nevari piedzīvot sliktas domas par sevi. Kad tevī rodas instinkts kritizēt sevi, pieņem to, taču padomā par to, kā tādā pašā situācijā izturētos pret savu mīļoto. Grīnberga teic, ka bieži vien šāda metode ļauj būt iecietīgākai pašai pret sevi. Pēc tam strādā pie tā, lai piedotu sev. "Dari kaut ko produktīvu, kas liek justies labi. Piemēram, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, ziedo labdarībai vai parūpējies par kādu," viņa iesaka. "Kad esi to izdarījusi, dodies tālāk. Piedošana var būt process. Tā var aizņemt ilgu laiku. Tev vienkārši jāturpina pie tās strādāt."

Pēc tam, kad būsi paveikusi smago darbu – sevis iemīlēšanu – tik un tā nāksies saskarties ar dažāda veida izaicinājumiem. Piemēram, iedomājies, ka tev darbā ir jāvada liela prezentācija. Tad, ja būsi pieņēmusi sevi, jutīsies krietni pārliecinātāka par saviem spēkiem. Diemžēl ne vienmēr viss izdodas, kā iecerēts, un tādā gadījumā var rasties sarūgtinājums. Tieši tāpēc ir īpaši svarīgi arī ne pārāk labam iznākumam mainīt uzskatus par savu vērtību. Visi kļūdās – tas ir vienkārši jāpieņem. Jo ātrāk to izdarīsi, jo pašai būs vieglāk!