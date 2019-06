"Man to nevajag, es būšu jūtūberis," ir viena no atbildēm, ko jaunieši mēdz sniegt uz aizrādījumu par uzcītības trūkumu skolā. Tomēr, vai tiešām būt jūtūberim, blogerim vai influencerim ir tik vienkārši? Lai arī patiešām netrūkst piemēru, kas parāda – sociālo tīklu platformas ir labs rīks pelnīšanai un karjerai –, ne katrs šajā jomā var gūt panākumus. Turklāt jāņem vērā arī, ka latviski runājošo cilvēku nav tik daudz, lai saturs latviešu valodā nodrošinātu slavu pasaulē un milzu panākumus.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati, 73,5 procenti Latvijas iedzīvotāju pērn izmantojuši internetu ar mērķi pavadīt laiku kādā no sociālo tīklu platformām. To popularitāti jauniešu vidū noteikti nevar apšaubīt, jo pērn sociālos tīklus lietojuši 94,2 procenti jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Tomēr tas, ka sociālo tīklu platformas izmanto ļoti daudzi, nebūt nenozīmē, ka viss, ko tajās publicēsi, kļūs populārs, turklāt jāņem vērā, ka arī šo platformu uzturētāji ir ieinteresēti nopelnīt, kas nozīmē – bez līdzekļu ieguldījuma iecerēto auditoriju vari arī nesasniegt.

Tiesa, arī Latvijā cilvēki, kas spējuši iegūt ievērojamu atpazīstamību. Pavisam nesen medijus pāršalca ziņa, ka dziedātāja Mailija Sairusa, kurai platformā "Instagram" seko 94 miljoni, ir dalījusies ar Latvijā populārās sociālo tīklu zvaigznes Evelīnas Pārkeres ierakstu. Tas, protams, ir uzskatāms par vērā ņemamu panākumu, tomēr visiem, kas vēlas sekot Pārkeres piemēram, der atcerēties, ka šādu notikumu nevar uzskatīt par vienkāršu veiksmi. Nozares eksperti uzsver – aiz spožās influenceru dzīves, kas redzama sociālo tīklu platformās, stāv pamatīgs darbs.