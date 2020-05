Jādara pat tad, ja šķiet – neizdosies: paradumi, kas palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti

Neapšaubāmi, teju ikviens kaut reizi iedomās ir izspēlējis savas ideālās dzīves scenāriju, pēc kura, atgriežoties realitātē, šķietami sašļūkam, jo patiesība no sapņa atrodas pārāk tālu. Ir cilvēki, kas pēc šīm iedomām, sapni necentīsies īstenot, bet ir arī tādi, kas sāk dzīties pēc lietām, kas, viņuprāt, darīs viņus laimīgus. Taču emocionālās inteliģences pētnieks Treviss Bredberijs skaidro – aklā tiekšanās pēc laimes, visticamāk, tevi aizvedīs neceļos.

Viņš piemin kādu pētījumu, kurā atklāja, ka tie cilvēki, kas gūst vislielāko gandarījumu par darbā paveikto, nav tie, kas dienas aizvada smalkās biroju ēkās un zemapziņā savu darbu necieš. Tie ir tie, kas pret darbu attiecas kā pret savu aicinājumu, neskatoties uz to, kādi ir darba pienākumi.

Bredberijs uzsver, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ieviešot savā ikdienā dažādus paradumus, jo tie agri vai vēlu veido mūs kā cilvēku. Izvēloties tos, kas ikdienā vairāk palīdz nekā kaitē, varēsim augt, attīstīties, un būt laimīgi. Turpinājumā iepazīsties ar Bredberija uzskaitītajiem paradumiem, kas var palīdzēt uzlabot tavu kopējo dzīves kvalitāti.

Dari to, kas tev atgādina – kas esi

Gana daudz tiek runāts par to, ka nepieciešams atvēlēt laiku sev, taču ko patiesībā nozīmē ''laiks sev''? Tas ir laiks, kad darām to, kas mums patīk, ko mīlam un kas liek justies kā mums pašām. Tas ir laiks, kad visas ''maskas'' ir nokritušas un varam vienkārši būt. Neatkarīgi no tā, vai tu skrien, dejo, glezno, šuj vai dari jebko citu, svarīgākais ir atvēlēt laiku šiem mirkļiem. Tie ir neticami atjaunojoši.