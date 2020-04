Jauns soctīklu trakums pandēmijas laikā: atkritumu izvešana balles kleitās

Laikā, kad daudzās pasaules valstīs cilvēkiem nav ļauts bez pamatota iemesla iziet no mājas, viens no ikdienišķākajiem mājas darbiņiem – atkritumu iznešana – ieguvusi ļoti šiku veidolu. Fotogrāfijās, kas publicētas feisbuka slēgtajā grupā "Put Your Bins Out in Your Ballgown", redzamas dāmas, kas izcēlušas no skapjiem balles un pat kāzu kleitas un graciozā gaitā dodas izvest miskasti, raksta "Daily Mail".

Grupas sekotāju skaits šobrīd sasniedz 12 tūkstošus lietotāju. Uz jautājumu, kā radusies ideja par šādas grupas nepieciešamība, tās izveidotāja un autore Endžija Emrisa-Džonsa (Angie Emrys-Jones) skaidrojusi – pirms pandēmijas izsludināšanas viņa bija iegādājusies skaistu kleitu, taču karantīnas dēļ nevarējusi to uzvilkt plānotajā pasākumā. Tērpusies jaunajā kleitā, Endžija iznesusi atkritumus, bet pēc tam bildes parādījusi draugiem, kas ideju atbalstījuši.

Lielāko popularitāti trends ieguva pēc tam, kad atkritumus garajā kleitā iznesusi britu TV personība Amanda Holdena. Publicētajā video un attēlā redzams, kā viņa izved atkritumu konteineru, tērpusies rozā krāsas balles tērpā un augstpapēžu kurpēs.

Zem video, kas līdz šim apskatīts aptuveni 560 tūkstošus reižu, Holdena pievienojusi mirkļbirkas #BallgownBinsout un #GlamForYourBinman.

Ar mākslīgo matu veidojumiem un sievišķīgiem tērpiem populārajā traukumā iesaistījušies arī kungi. Komiķis Alans Kars publicējis video, kurā viņš atkritumus izved spīdīgā kostīmā un oranžā parūkā.

Taču dāmas neapstājas arī pie balles tērpiem – soctīklu īsajos video rullīšos iespējams apskatīt, kā atkritumi tiek iznesti pat kāzu kleitās! Tāpat interneta plašumos skatāmi arī vizuāli materāli, kā cilvēki svētku drēbēs uzkopj savas mājvietas.



