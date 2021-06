Kā cimds ar roku - astoņas emocionālās vajadzības, kuras ņemt vērā attiecībās

Lai izdzīvotu, mums ir nepieciešams ūdens, gaiss un pārtika. Šīs lietas mums dod dzīvību, taču, lai dzīve būtu baudpilna un laimes piepildīta, ar to vien nepietiek. Mums katram ir emocionālās vajadzības – cits sajūt lielu vēlmi kādam pieķerties, cits attiecībās vēlas justies droši, bet cits – vēlas sadzirdēt atzinību par saviem darbiem. Otra cilvēka vajadzību apmierināšana nereti ir tā, kas nosaka, cik stipras un ilgstošas būs attiecības.

Pieķeršanās



Pieķeršanās palīdz tev un tavam partnerim kļūt par vienu veselumu, vēsta portālā “Healthline”. Lielākā daļa pāru pieķeršanos attiecībās izrāda vairākos veidos.

Pieskaroties viens otram.

Izjūtot pret otru dzimumtieksmi.

Sarunās izmantojot dažādus mīlestību apliecinošus vārdus un komplimentus.

Izturoties laipni vienam pret otru.

Tomēr ne visi cilvēki pieķeršanos savam partnerim izrāda vienādi. Visbiežāk laika gaitā cilvēki pierod pie tā, kā savas emocijas un jūtas pauž viņu partneris, jo cilvēki taču galu galā ir dažādi. Ir cilvēki, kuriem nepatīk teikt “es tevi mīlu”, taču tas nenozīmē, ka viņi tā nedomā – šādi cilvēki savas jūtas labprātāk pierāda darbībās, nevis vārdos. Tomēr, ja tevi māc sajūta, ka tavs partneris no tevis ir attālinājies, neļaujies domām par sliktāko, bet tā vietā uzsāc sarunu – iespējams, ka iemesls slēpjas vienkārši grūtā darba nedēļā.

Pieņemšana



Zināt, ka tavs partneris pieņem tevi tieši tādu, kāda esi, rada patiesu laimes sajūtu. Tu vari justies brīva un ļauties savai personībai. Taču atceries, ka ne tikai partnerim ir tevi jāpieņem – arī tev pašai jājūtas iederīgai viņa dzīvē un jājūtas brīvi starp viņa tuviniekiem un draugiem.

Piederības sajūta attiecībās pieaug, ja tu un tavs partneris:

iepazīstināt ar savu ģimeni un draugiem;

plānojat kopā brīvdienas un atpūtas plānus;

dalāties ar saviem sapņiem un nākotnes mērķiem;

jautājat padomus, pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas.

Ja tevi moka aizdomas, ka neesi pieņemta viņa dzīvē, var rasties sajūta, ka staigā kā cirka mākslinieks pār gaisā novilktu trosi un jebkurā brīdī vari piedzīvot sāpīgu, negaidītu kritienu. Un šī sajūta nepavisam attiecībās nerada komfortu. Dažkārt cilvēki cits citam spēj atvērties pavisam lēni, un iespējams, ka tas ir iemesls, kādēļ viņš tevi savos dzīves notikumos iesaista vēlāk, nekā gaidīji. Sajūta, ka neesi iederīga sava partnera dzīvē, var būt iemesls, kādēļ apšaubi ilgstošu attiecību turpinājumu. Tomēr uzreiz nepadodies, bet pamēģini partneri uzaicināt satikties ar taviem draugiem, izmantojot šo tikšanos kā iespēju sarunas iesākšanai par to, ka vēlies satikt arī viņa draugus un ģimeni.

Viedokļa respektēšana



Tas, ka ar partneri esat ļoti tuvi, nenozīmē, ka vienmēr satiksiet kā cimds ar roku. Situācijās, kad par kādu tematu jūsu viedokļi atšķiras, ir svarīgi zināt, ka partneris sadzirdēja tavu teikto un izprata tevis minētos argumentus. 2016. gadā veiktais pētījums norāda, ka pāriem ir svarīgi visos jautājumos justies uz viena viļņa, un situācijās, kad partneris nevēlas saskatīt tavu perspektīvu, tu vari sajusties ignorēta un necienīta.

Ja šādas situācijas piedzīvo reti, visticamāk, ka tavam partnerim konkrētajā dienā nav bijusi laba diena darbā vai kādu citu iemeslu dēļ garastāvoklis ir nīgrāks, kā parasti. Taču, ja pastāvīgi jūties nesadzirdēta, izrunā šo situāciju pēc iespējas ātrāk ar savu partneri, paužot savas izjūtas.

Brīvības sajūta



Jo ciešākas kļūst tavas un partnera attiecības, jo vairāk kopīgu interešu jums ir – kopīgi brīvdienu plāni, draugi, darba dienu vakari. Tomēr, neatkarīgi no tā, cik labi kopā jūtaties un cik labas ir jūsu attiecības, saglabājat brīvības un pašpietiekamības sajūtu. Tas nekas, ka dzīvojat kopā un jums ir daudz kopīgu interešu – jūs abi esat divi unikāli cilvēki, kuru mērķi, hobiji, draugi un sapņi var atšķirties.

Bieži vien kopdzīves laikā dabiski pietuvojamies partnera dzīves modelim, taču dažkārt pārlieku sākam līdzināties partnerim brīžos, kad uzskatām, ka vienotas intereses un hobiji būs solis pretī veiksmīgām un harmoniskām attiecībām. Patiesībā tas, ka katram no jums ir savas intereses, var tikai paaugstināt ziņkāri un aizrautību vienam pret otru, attiecības padarot tikai stiprākas.

Drošības sajūta



Drošības sajūta ir veselīgu attiecību pamatakmens. Un drošības sajūta nenozīmē tikai to, ka ar savu partneri kopā jūties fiziski droši, bet arī:

zini, ka partneris respektē tavas vērtības;

jūties droši, daloties savās emocijās un sajūtās;

tici, ka partneris atbalstīs tavas izvēles.

Uzticība



Bieži uzticība un drošība iet roku rokā - ir grūti justies fiziski un emocionāli droši kopā ar cilvēku, kuram nevari simtprocentīgi uzticēties. Ja partnerim uzticies, tu esi pārliecināta, ka viņš rūpēsies ne tikai par sevi, bet arī par tevi. Parasti uzticēšanās tiek izkopta laika gaitā, tomēr pazaudēt uzticību ir iespējams vienā mirklī.

Ja tevi māc šaubas par to, vai savam partnerim vari uzticēties, mēģini ar viņu šo problēmu izrunāt, piedāvājot konkrētus piemērus, kur, tavuprāt, viņa uzvedība bijusi aizdomīga. Piemēram, kādēļ partneris bez paskaidrojuma vēlu pārrodas mājās.

Empātija



Empātija nozīmē, ka tu spēj iekāpt sava partnera kurpēs un saprast to, kā viņš jūtas. Empātija ir viens no ilgstošu attiecību pamatakmeņiem. Iedomājies, kā tu justos, ja tavs partneris aizmirstu apsveikt tevi dzimšanas dienā? Noteikti, ka sākumā tevi pārņemtu kārtīgs dusmu mutulis, taču, sākot analizēt to, ko partneris pēdējā laikā pārdzīvojis, iespējams, sapratīsi, ka pie vainas ir jaunais projekts darbā, kuru tavs partneris ir apņēmies izstrādāt, un pavada negulētas naktis, lai šo darbu padarītu teicami. Aizmirst tavu dzimšanas dienu nebija viņa motīvs, turklāt visdrīzāk par šo notikumu viņš jutīsies gaužām slikti. Šādos mirkļos ir svarīgi partneri atbalstīt un piedot viņam par nejaušību, lai attiecības kļūtu tikai stiprākas.

Prioritātes



Ir normāli, ja vēlies, lai partneris tevi izvirzītu par savu prioritāti jebkuros jautājumos, taču atceries, ka visbiežāk mums ir daudz nozīmīgu attiecību, un dažkārt tavam partnerim var nākties prioritāri parūpēties par nelaimē nonākušu radinieku vai draugu.

Ja tevi māc sajūta, ka partneris tevi tomēr gana nenovērtē, aprunājies ar viņu. Pastāsti, kas tev liek tā justies, un piedāvā savu risinājumu. Piemēram, ja tu neesi apmierināta ar to, ka partneris daudz laika pavada ar saviem draugiem, piedāvā pāris nedēļas dienas, kuras tu vēlētos pavadīt kopā ar viņu, bet pārējās, ja viņš to vēlas, viņš droši var doties satikties ar draugiem.