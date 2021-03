Kā veicināt laimes hormonu pieplūdumu organismā

Cilvēki allaž ir meklējuši veidus, kā dzīvi padarīt laimīgāku. Tas ir loģiski – galu galā itin visi vēlamies justies labi. Šajā jautājumā liela nozīme ir endorfīniem, kurus saista ar labsajūtas vairošanu. Kur tos meklēt? Par to raksta turpinājumā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā dēvētie laimes hormoni ir atbildīgi par sajūtu, kas rodas pēc lieliska treniņa, pēc garda tumšās šokolādes gabaliņa notiesāšanas vai labas izsmiešanās kopā ar draugu. Tās ir ķīmiskas vielas, kas atrodamas mūsu smadzenēs, un kuras palīdz tikt galā ar sāpēm un kopumā justies labi.

Vārds "endorfīni" ir cēlies no diviem vārdiem: endrogēns (tātad – tāds, kas nāk no ķermeņa) un morfīns (opiātu sāpju mazinātājs). Līdz ar to visai loģiska šķiet ideja, ka endorfīni ir dabiski ķermeņa sāpju mazinātāji, raksta "Very Well Mind". Kāpēc tā? Endorfīni ir peptīdu grupa, ko ražo hipofīze un centrālā nervu sistēma, kas iedarbojas uz opiātu receptoriem smadzenēs. Šie neirotransmiteri (kurus mēdz dēvēt arī par hormoniem) darbojas, lai palielinātu prieku un labsajūtu, kā arī mazinātu sāpes un diskomfortu. Vai esi kādreiz pieredzējusi endorfīnu pieplūdumu? Tas parasti notiek, reaģējot uz konkrētu notikumu. Piemēram, mielojoties ar gardu ēdienu, iesaistoties fiziskā treniņā, nododoties mīlas priekiem, saskaroties ar satraucošu situāciju vai piedzīvojot kaut ko fiziski sāpīgu. Piemēram, ja esi regulāra skrējēja un kādā no savā izkustēšanās reizēm sastiep potīti, iespējams, palielināsies endorfīnu daudzums, kas, neskatoties uz traumu, palīdzēs droši tikt mājās.

Endorfīni arī izskaidro, kāpēc cilvēku grupa pēc ceļu satiksmes negadījuma var pacelt smagu transportlīdzekli no cietušā gājēja. Normālos apstākļos tas fiziski nebūtu iespējams. Jāsaka, ka endorfīni ir ļoti nepieciešami organisma funkcionēšanai, un bez tiem, visticamāk, pasaule šķistu mazāk krāsaina un dienas krietni garākas.

Kādas ir endorfīnu priekšrocības?

Laimes hormonam var būt liela pozitīva ietekme uz tavu veselību un labsajūtu. Iedomājies, ka esi atvaļinājumā un tevi ir sakodusi čūska, tomēr nejūti sāpes. Vai tā tiešām var būt? Jā, patiesi – pieplūstot endorfīniem, vari pārvarēt satraukuma piepildītas situācijas. Endorfīnus arīdzan saista ar samazinātu depresiju, trauksmi, uzlabotu pašvērtējumu, apetītes regulēšanu un samazinātām sāpēm. Tieši šī iemesla dēļ regulāra fiziska izkustēšanās (piemēram, mērenas intensitātes treniņš vismaz 45 minūtes dienā) var būt lieliska izvēle tiem, kuriem nākas saskarties ar garīgās veselības problēmām.

Savukārt, ja tavā ķermenī nav gana daudz endorfīnu, palielinās depresijas veidošanās risks, paaugstinās trauksme, nākas piedzīvot biežākas garastāvokļa maiņas, paaugstinātas sāpes, problēmas ar atkarībām, kā arī sliktu miegu. Kas ir svarīgi – stress var pasliktināt spēju radīt endorfīnus.

Ko darīt, lai paaugstinātu endorfīnu daudzumu?

Pretēji tam, ko, iespējams, domā, tev nav jānoskrien maratons, lai baudītu endorfīnu priekšrocības. Protams, ir taisnība, ka augstākas intensitātes treniņi radīs vairāk laimes hormonu nekā vieglāki izkustēšanās veidi, tomēr joprojām ir gana daudz iespēju, kā padarīt sevi laimīgāku, nemokot sevi nežēlīgos treniņos. Lūk, daži varianti.

Ēd tumšo šokolādi

Ja esi kārumniece, tad novērtēsi šo faktu – tumšā šokolāde var palīdzēt palielināt endorfīnu daudzumu organismā

Mīlējies

Dzimumakta laikā ķermenis atbrīvo endorfīnus. Kas ir būtiski – kamēr nododies mīlas izpriecām ne tikai nākas fiziski izkustēties (kas veicina laimes hormonu veidošanos), bet arī izveidot sociālo saikni ar otru cilvēku, kas arī ir svarīgi kopējai labsajūtai.

Foto: Shutterstock

Radi vai klausies mūziku



Mūzika nav paredzēta izklaidei vien. Tā arīdzan var uzlabot tavu pašsajūtu un paaugstināt endorfīnu daudzumu organismā.

Pievērsies mākslai



Līdzīgi kā ar mūzikas radīšanu, arī pievēršanās mākslai var būt veids, kā organismā izraisīt laimes hormonu pieplūdumu. Līdz ar to – ir pēdējais mirklis atmodināt savu iekšējo Pablo Pikaso! Galvenais atceries – izbaudi procesu, nevis satraucies par rezultātu.

Izkusties dejā



Ja tev netīk skriešana vai smagi un regulāri treniņi, pamēģini kaut ko vienkāršāku. Arī nododoties trakulīgām dejām mājās apstākļos, ir iespējams paaugstināt endorfīnu daudzumu, tāpēc uzslēdz savu iemīļotāko dziesmu un ļauj ķermenim kustēties!

Kārtīgi izsmejies



Vai tev patīk smieties? Droši vien lielākā daļa cilvēku atbildētu apstiprinoši. Kā izrādās, smiekli arīdzan stimulē laimes hormonu veidošanos, tāpēc centies ik dienu nodoties kārtīgai izsmiešanās sesijai. Noskaties muļķīgus kaķu video, jautras intervijas vai vienkārši pavadi laiku ar cilvēkiem, kuru joki spēj uzmundrināt pat drūmākajās dienās.

Baudi pikantu ēdienu



Visticamāk, pat nenojauti, ka pikantu pārtikas produktu un ēdienu iekļaušana uzturā arīdzan var radīt endorfīnu pieplūdumu. Tieši tāpēc – nākamajā reizē, kad nevari izvēlēties, kur pavakariņot, priekšroku dod vēl iepriekš neizmēģinātam indiešu (vai varbūt meksikāņu?) restorānam, kurā iepazīt jaunas un pikantas garšas.

Masāža



Masāžai ir līdzīgs efekts kā akupunktūrai, kurai arī ir pozitīva iedarbība uz laimes hormonu veidošanos. Kas ir svarīgi – lai novērtētu tās priekšrocības masāžai nav jābūt profesionāli veiktai, tāpēc pēc garas darba dienas vari lūgt savu partneri nedaudz pamasēt saspringtos muskuļus.

Pirts



Izrādās, ka arī saunai var būt ietekme endorfīnu radīšanā. Tas gan nav pārsteidzoši – atrodoties karstajā telpā, ne tikai izsvīsti jebkādas pa dienu sakrātās raizes, bet arī reizē uzlabo savu pašsajūtu.