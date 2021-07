Kā zināt, ka ir īstais laiks partnerim teikt maģiskos vārdus 'es tevi mīlu'

Saskaņā ar kādu aptauju, vīriešiem nepieciešamas aptuveni 88 dienas, lai pateiktu savai mīļotajai sievietei vārdus "es tevi mīlu", savukārt sievietēm atzīšanās prasa ilgāku laiku - 134 dienas. Un patiesībā nav vienas vienotas receptes, kas noteiktu īsto brīdi, kad atzīties mīlestībā. Pats galvenais – brīdī, kad esi gatava izpaust savas jūtas, respektē savu partneri un negaidi atzīšanos arī no viņa tikai tādēļ, ka to izdarīji tu.

"Mana galvenā dzīves nožēla ir tā, ka pietiekami bieži neteicu "es tevi mīlu"," tā reiz teikusi japāņu dziedātāja un multimediju māksliniece Joko Ono.

Mirklis, kad pirmo reizi dzirdām savu partneri sakot vārdus "es tevi mīlu", tiek uzskatīts par vienu no romantiskākajiem notikumiem attiecībās, taču bieži cilvēki nezina, kad atzīties savai otrajai pusītei mīlestībā. Vai to darīt pirmajam, vai tomēr gaidīt, kad pirmo soli spers mīļotais cilvēks? Vai gaidīt mājienus, kas liecinātu, ka partnera jūtas ir tikpat stipras, kā manas? Vai ir kāds specifisks mirklis, kad atklāt savas jūtas? Uz šiem jautājumiem atbildes rod portāli "Psychology Today" un "Heatlhline".

Vispirms nogaidi – ieteicams trīs mēnešus

Atzīšanās jūtās ir viens no veidiem, kā savam mīļotajam cilvēkam parādīt savu attieksmi pret viņu un attiecībām, kas starp partneriem veidojas. Atzīšanās mīlestībā var padarīt tevi neaizsargātu un nostādīt neērtā situācijā, it īpaši, ja pēc atzīšanās saproti, ka tava simpātija pret tevi nejūt to pašu, ko tu.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi pagaidīt un tikai tad teikt šos trīs maģiskos vārdus "es tevi mīlu". Pat tad, ja tevī valda sajūta, ka esi patiesi iemīlējies, nesteidzies notikumiem pa priekšu un noskaidro, vai šīs jūtas nav radušās tikai iekāres vai partnera idealizācijas dēļ. Sākumā ir svarīgi otru pusīti iepazīt līdz sirds dziļumiem, kopā piedzīvot ne vien labas un jautras dienas, bet arī domstarpības, nesaprašanos un situācijas, kad tavs partneris nejūtas labi. Tāpat pārliecinies, vai varat sadzīvot, ja kopā pavadāt ilgāku laiku, piemēram, ceļojot vai paliekot viens pie otra dažas dienas.

Kā jau tika minēts - nav konkrētas receptes tam, kad un kā paziņot partnerim par savām jūtām, tomēr ņem vērā šos ieteikumus:

Noteikti kopā aizejiet uz vismaz pieciem randiņiem, un vislabāk pirms atzīšanās mīlestībā būtu nogaidīt vismaz trīs mēnešus, lai iepazītu partneri pēc iespējas labāk;

Mīlestībā atzīsties tad, kad tavas jūtas gluži vai laužas uz āru;

Nesaki to pirms un pēc seksa, kā arī seksa laikā;

Neatzīsties mīlestībā brīžos, kad esi ļoti emocionāls vai nespēj domāt racionāli;

Nesaki to partnerim tad, kad vēlies viņu par kaut ko apbalvot.



Uzskaitītie ieteikumi uzsver laika nozīmīgumu, bet vai patiešām nogaidīšana ir svarīgāka par patiesumu un savu jūtu paušanu? Ja patiešām jūti, ka tu šo cilvēku no sirds mīli, atzīsties mīlestībā, taču agra atzīšanās var norādīt, ka tu pret attiecībām neizturies nopietni. Savukārt laiks, kas dots partnera iepazīšanai un maģisko vārdu teikšanai, dod iespēju palielināt savstarpējo uzticēšanos un godīgumu, un tātad arī tuvību starp mīlniekiem.

No "es" uz "mēs"



Ja kopā ar parteri esi jau ilgāku laiku un kopā esat pārdzīvojuši arī mazāk ideālus brīžus, un tā vai tā partneri uzlūko mīlestības pilnām acīm, tu vari būt drošs, ka tā ir mīlestība. Ja patiesi mīlam cilvēku, mēs jūtamies ērti blakus viņam un dalāmies savās visdziļākajās bailes un kvēlākajās vēlmēs un vajadzībās. Tu esi gatava atzīties mīlestībā tad, kad tavas domas no "es" ir pārgājušas uz "mēs" – mirklī kad patstāvīgi domā par savu partneri un novērtē gan viņa stiprās, gan vājās puses, kā arī samierinies ar viņa trūkumiem.

Mīlu – pat ja man neatbild ar to pašu



Pirms atzīšanās saproti, vai tu jutīsies ērti arī tad, ja partneris tev vēl neatbildēs ar to pašu. Dažkārt ir labi iepriekš pabrīdināt partneri par to, ka tu šos vārdus negaidi atpakaļ tieši tagad un uzreiz, jo jūs taču esat divi individuāli cilvēki, un dzīvē reti gadās situācijas, kad divi cilvēki vienlaicīgi jutīs pilnīgi vienādas emocijas. Tas ir viens no attiecību stūrakmeņiem – sapratne par to, ka jūs, iespējams, dažādām lietām būsiet gatavi atsevišķos laikos, piemēram, pirmajam skūpstam, seksam vai kopdzīves uzsākšanai.

Ja vien simpātija pēc tavas atzīšanās nenorāda, ka viņa jūtas nav tādas, kā tev un viņš nesaredz iespēju attiecības attīstīt tālāk, nesatraucies par to, ka atzīšanos izteici tikai tu. Iespējams, ka partneris vēl nezina, vai viņš tevi mīl tikpat stipri, kā tu viņu, toties tu viņam ļoti patīc. Iespējams, ka viņš ir kautrīgāks cilvēks par tevi, un viņam savu jūtu izpaušanai nepieciešams ilgāks laiks. Turpiniet izkopt attiecības un veltīt laiku viens otra iepazīšanai – godīgs un patiess "es tevi mīlu" no cilvēka, kuru mīli, ir gaidīšanas vērts.