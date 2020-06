Kad otram dzīvē viss ir labāk. Kāpēc jūtam skaudību un kā to pārvarēt

No rīta pamosties, atver "Instagram" un ieraugi paziņu, kura izrāda nupat iegādāto un ārkārtīgi dārgo mašīnu. Pakrūtē sajūti riebīgu kņudoņu, domājot, ka tev atkal nāksies mērot ceļu uz darbu autobusa aizmugurē. Viss rīts sabojāts! Skaudība ir emocija, kuru mūsdienās, šķiet, izjutis ir ikviens. Skaidrojam, kur tai "aug kājas" un kā tikt galā ar nomācošo izjūtu.

Mēs dzīvojam laikmetā, kad skaudība rodas viegli. Lielākā daļa no mums visu dienu staigā apkārt ar mazmazītiņu ierīci rokā, kurā tikai ar vienu klikšķi redzam mums pazīstamo un nepazīstamo cilvēku dzīves labākos aspektus. Ideāls vīrs, perfekts ķermenis, paklausīgi bērni, sasniegumi karjerā, ceļojumi uz tāltālām zemēm. Ir gandrīz neiespējami nesalīdzināt mūsu pašu dzīvi ar to, ko mēs redzam sociālajos medijos. Citiem dzirdēšana par kāda cilvēka atvaļinājuma plāniem vai jaunu darbu var izraisīt pat ļoti negatīvas emocijas, kas ietekmē pašvērtējumu.

Skaidrs, ka neviens negrib atzīt, ka jūt skaudību. Ieraudzīt sevī neglīto, ir ļoti grūti! Taču pie vainas lielākoties ir mūsu tieksme pastāvīgi salīdzināt. Skaudība var likt mums aizmirst vai mazināt mūsu pašu labo pieredzi vai pievērst uzmanību sliktajām lietām, kas ar mums ir notikušas. Cilvēki mēdz negatīvāk domāt par nākotni, uzklausot kāda cita labās ziņas. Tas ir gluži kā sava veida "aizsardzības pesimisms", lai pasargātu sevi no vilšanās, raksta "Forbes".

Lai cik skarbi tas neizklausītos, skaudība visbiežāk veidojas saistībā ar aspektiem, par kuriem mēs paši esam vismazāk pārliecināti. Tā ir negatīva, nepastāvīga emocija. Gluži kā dēle, kura no cilvēka izsūc labo un baro arī nedrošību. Pieņemsim, ka esi iestrēdzis biroja darbā no 9 līdz 17, turklāt darbs tevi itin nemaz neinteresē. Savukārt tavs labākais draugs nupat saņēmis paaugstinājumu. Tā kā nejūties tik lieliski par savu pašreizējo situāciju, iespējams, apsveikt draugu varētu būt visai grūti. Skaudība būtībā ir tiešs tava nelaimīguma rezultāts. Turklāt, emocija var veidot apburto loku, kas traucē gan garīgajai, gan fiziskajai veselībai.

Visbiežāk nomācošo emociju izjūtam, kad paši esam nelaimīgi. Un skaudība situāciju padara vēl ļaunāku, ilgtermiņā tevi padarot vēl nomāktāku. "Iedomājies, ka visas tavas domas katru dienu koncentrējas tikai uz to, cik tu esi briesmīgs un cik slikti citi domā par tevi," portālam "Elite Daily" stāsta Katija Mortona, licencēta laulību un ģimenes terapeite. "Skaudība patiešām var kaitēt mūsu garīgajai veselībai, jo, kad jūtam skaudību, mums ir tikai negatīvas domas par sevi un apkārtējo pasauli."

Skaidrs, ka kontrolēt savas izjūtas ir ļoti grūti. Tas prasa lielu darbu un piepūli, taču tā nav neiespējama misija. Šī iemesla dēļ, iedvesmojoties no "Psychology Today", "Elite Daily", "Becoming Minimalist" un "Prevention", esam apkopojuši mazus soļus, kas var ilgtermiņā palīdzēt atvadīties no skaudības.

Koncentrējies uz sevi, kad sāc salīdzināšanu

Salīdzināt to, kas ir tev un kas ir citiem, ir izcils veids, kā likt sev justies slikti. Kad nopērc jaunāku automašīnu vai iegūsti labāku darbu nekā kāds cits, tas lieliski pabaro tavu ego, un kādu brīdi jūties ļoti labi. Bet tas ilgst vien uz brīdi, jo šis domāšanas veids, kas koncentrējas uz salīdzināšanu, vienmēr notiek vēlreiz un vēlreiz, tiklīdz, kā tu pamanī kādu, kuram ir vairāk nekā tev. Vēl labāks darbs vai mašīna. Un tāpēc izjūtas drīz vien atkal ir draņķīgas. Bet svarīgi saprast, ka vienmēr būs kāds, kurš ir "veiksmīgāks", tātad nekādi nav iespējams "uzvarēt". Tā vietā, lai salīdzinātu sevi ar citiem, koncentrējies tikai uz savu izaugsmi. Novērtē to, ko esi paveicis un to, kas tev ir. Tas, iespējams, padarīs tevi pozitīvāku un emocionāli stabilāku, jo vairs nav jāsalīdzina un jājūt skaudība par to, kas gan labāks ir citam.

Esi pateicīgs

Ir ļoti svarīgi apzināties un novērtēt labo, kas atrodams mūsu dzīvēs. Tāpēc velti kaut divas minūtes no savas aizņemtās dienas, lai koncentrētos pateicībai par visu jauko savā dzīvē. Dienas sākumā vai beigās izveido sarakstu ar šiem pozitīvajiem aspektiem, ideālajā gadījumā arī pieraksti tos. Kad atkal izjutīsi skaudību, varēsi ieskatīties un saprast, ka arī tavā dzīvē ir viss kārtībā.

Atrodi sevī motivāciju mainīties

Nereti mēs uzturam negatīvas emocijas, jo domājam, ka esam godīgi pret sevi un esam tiesīgi sajust visu, ko jūtam. Tas tiesa – ikvienam ir tiesības uz savām jūtām, bet vari sev pajautāt – ko gan tev šāda skaudība dod? Vai šī ir tāda emocija, kuru tu vēlētos, lai izjūt arī tev mīļie cilvēki? Vai tu varētu nosūtīt kartīti: "Es ceru, ka nākamgad jutīsi skaudību!"? Diezin vai. Tev ir atļauts izjust savas emocijas, bet tev arī ir tiesības tās mainīt.

Izvairies no cilvēkiem, kuriem ir ačgārnas vērtības

Ja visu laiku pavadi kopā ar cilvēkiem, kuri salīdzina jaunākās modes, ar laiku arī tu alksi pēc tām. Ja bieži esi kopā ar cilvēkiem, kuri runā par savām algām, jaunajām automašīnām vai ekstravagantām brīvdienām, tu nonāksi neizbēgamā slazdā, salīdzinot viņu mantu ar savu. Taču ir daudz svarīgaki mērķi, pēc kuriem tiekties. Izslēdz sevi no šādas sarunas – un arī attiecībām –, ja tas ir nepieciešams.

Apzinies, ka apkārt valda reklāma un mārketings

Viens no visefektīvākajiem reklāmdevēju rīkiem mūsu kultūrā ir skaudības veicināšana cilvēku starpā. Galu galā – ja viņi var likt mums pārgalvīgi vēlēties citu īpašumus, viņi var mudināt mūs arīdzan rīkoties, lai šos īpašumus iegūtu arī savās rokās. Esi gudrāks! Nav nepieciešamības sekot patērētāju kultūrai. Saproti, ko tev patiesi vajag.

Svini arī citu panākumus

Patiesi un no sirds centies priecāties arī par citu cilvēku laimi. Kad kāds saņem kaut ko tādu, ko vēlies tu, pacenties būt priecīgs par viņu. Ja reiz tu to gribēji, visticamāk, arī otrs cilvēks bija juties līdzīgi. Pārtrauc skatīties uz dzīvi kā konkurenci. Prieks nav ierobežots resurss! Kad tu iemācīsies izjust laimi par citu sasniegumiem, tad būsi spēris milzīgu soli, lai vienreiz un uz visiem laikiem pārvarētu skaudību.

Esi dāsns

Pat ja tev sākumā ir sevi jāpiespiež, padari dāsnumu par savas dzīves ieradumu. Dod citiem savu laiku. Finanses, ja vari. Sniedz savas spējas, talantus un prasmes. Palīdzot citiem, mazāk domāsi par to, kā trūkst tev.

Pieraksti savas izjūtas

Paņem rokā pildspalvu vai piesēdies pie datora. Un uzraksti visu, ko jūti. Jā, arī neglītās domas, kuras kauns pat nodomāt. Kad izliekam sevi uz papīra, prāts gluži vai atbrīvojas.