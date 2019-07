Kādas ir sievietes un kas viņām jāzina. Interneta žurnālam 'Viņa' – 5 gadi

Lai arī jau vairākus gadus esmu interneta žurnāla "Viņa" redaktore, šī ir pirmā reize, kad esmu ķērusies pie redaktores slejas rakstīšanas. Un ne jau tāpēc, ka uzskatu par nevajadzīgu pastāstīt par to, kā un kāpēc top šis žurnāls, bet gan tāpēc, ka vienmēr esmu nolēmusi, ka būtiskāk ir intervēt citus un atspoguļot ekspertu sacīto. Tomēr žurnāla piecu gadu dzimšanas diena laikam ir pietiekami nozīmīgs notikums, lai pastāstītu arī nedaudz par to, ko mēs darām.

Īsumā par mums. "Viņa" ir dzīvesstila žurnāls, un tas nozīmē, ka tajā tiek rakstīts par ļoti daudzām aktuālām ikdienas lietām – attiecībām, karjeru, modi, veselību. Pašlaik "Viņa" veido divas redaktores –Dita Vinovska un Justīne Jurcika. Nereti tēmas aktualizējam caur cilvēku pieredzes stāstiem un intervijām. Manuprāt, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā pastāstīt par to, kas notiek un kā var notikt, cik dažādi ir cilvēki un viņu dzīves ceļi, un to, ka ikviens ir vērtība, neatkarīgi no viņu sapņiem, iespējām, izvēlēm un sasniegtā.

Varētu domāt, ka žurnāls "Viņa" raksta par to, kas ir sievietes un kas viņām būtu jāzina, bet realitātē tā nebūt nav. Ja nu vienīgi mēs apstājamies pie tā, ka sieviete, tāpat kā visi pārējie cilvēki, ir cilvēks un viņai ir jāzina tas, kas cilvēku interesē un satrauc. Jā, mēs uzrunājām savu lasītāju sieviešu dzimtē, kas nav gramatiski pareizi, ja tiek uzrunāta dzimumneitrāla publika, bet ko nu tur padarīsi. Sauksim to par iespēju sievietēm uzzināt, kāda ir sajūta, ko, iespējams, vīrieši izjūt katru reizi, lasot, ka cilvēku uzrunā ar vārdu "viņš".

Ikviens projekts, kam ķeramies klāt, tiek lolots un izpildīts ar milzu atdevi, mācoties no savām kļūdām un ieklausoties kolēģu, līdzcilvēku un lasītāju viedokļos. Tas palīdz augt gan mūsu radītajam, gan mums pašām. "Viņa" šo gadu laikā ir augusi gan saturiski, gan tehniski, jo rakstiem ir pievienojušies videomateriāli, raidījumi un podkāsts "Laimes laboratorija". Tāpat savas lasītājas un lasītājus esam lutinājušas ar vairākiem specprojektiem. Varbūt atceraties, rakstu sērijas "Krātiņš", "Klosteris" un "Dzīve. Neapstājas"? Tieši šāda veida rakstu sērijas mēs saucam par specprojektiem.

Tāpat par mūsu izaugsmi liecina arī tādi projekti kā "Našķis vai veselīgs produkts" un "Veselības un spēka izaicinājums", kā arī ""Viņa" skaidro". Pēdējais no minētajiem no video sērijas par vardarbību ir pāraudzis raidījumā, kurā ar speciālistiem pārrunājam dažādas cilvēka dzīvē aktuālas tēmas. Tāpat šogad "Viņa" nolēma spert vēl vienu soli tuvāk saviem lasītājiem, organizējot pasākumu sēriju "Sarunas spēkam".

Viss, ko mēs radām, man pašai ir ļoti tuvs un mīļš, un visa rakstītā mērķis ir ne tikai informēt par svarīgāko, bet arī palīdzēt dzīvot vieglāk, atbrīvojoties no stereotipiem un sevis pelšanas.

Domāju, ka tu jau esi pietiekami nogurdināta ar manu prātošanu un lielīšanos par to, cik cītīgi strādājam. Nu ja tiki līdz beigām, te būs kaut kas patīkamāks – daži mūsu raksti, kas patīk mums pašām un sniedz ieskatu tajā, ko darām. Paldies, ka esi kopā ar mums!