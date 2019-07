Kādas ir sievietes, un kas viņām jāzina. Interneta žurnālam 'Viņa' – 5 gadi

Lai arī jau vairākus gadus esmu interneta žurnāla "Viņa" redaktore, šī ir pirmā reize, kad esmu ķērusies pie redaktores slejas rakstīšanas. Un ne jau tāpēc, ka uzskatu par nevajadzīgu pastāstīt par to, kā un kāpēc top šis žurnāls, bet gan tāpēc, ka vienmēr esmu nolēmusi, ka būtiskāk ir intervēt citus un atspoguļot ekspertu sacīto. Tomēr žurnāla piecu gadu dzimšanas diena laikam ir pietiekami nozīmīgs notikums, lai pastāstītu arī nedaudz par to, ko mēs darām.

Īsumā par mums. "Viņa" ir dzīvesstila žurnāls, un tas nozīmē, ka tajā tiek rakstīts par ļoti daudzām aktuālām ikdienas lietām – attiecībām, karjeru, modi, veselību. Pašlaik "Viņa" veido divas redaktores –Dita Vinovska un Justīne Jurcika. Nereti tēmas aktualizējam caur cilvēku pieredzes stāstiem un intervijām. Manuprāt, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā pastāstīt par to, kas notiek un kā var notikt, cik dažādi ir cilvēki un viņu dzīves ceļi, un to, ka ikviens ir vērtība, neatkarīgi no viņu sapņiem, iespējām, izvēlēm un sasniegtā.

Varētu domāt, ka žurnāls "Viņa" raksta par to, kas ir sievietes un kas viņām būtu jāzina, bet realitātē tā nebūt nav. Ja nu vienīgi mēs apstājamies pie tā, ka sieviete, tāpat kā visi pārējie cilvēki, ir cilvēks un viņai ir jāzina tas, kas cilvēku interesē un satrauc. Jā, mēs uzrunājām savu lasītāju sieviešu dzimtē, kas nav gramatiski pareizi, ja tiek uzrunāta dzimumneitrāla publika, bet ko nu tur padarīsi. Sauksim to par iespēju sievietēm uzzināt, kāda ir sajūta, ko, iespējams, vīrieši izjūt katru reizi, lasot, ka cilvēku uzrunā ar vārdu "viņš".