Kamēr citi līksmo, gribas skumt. Padomi vientulības mazināšanai svētku laikā

Šodien atzīmējam pirmo adventi, kas nozīmē, ka nu ar prieku varam gaidīt tuvojošos svētkus. Un tomēr – ne visiem cilvēkiem svētki rada pozitīvas emocijas, jo ne visiem ir iespēja pavadīt šo īpašo laiku kopā ar saviem tuviniekiem. Kā mazināt vientulību svētku laikā?

Kā atklāj pētījumi – vientulība negatīvi ietekmē veselību, turklāt, izrādās, ka svētki situāciju pasliktina vēl vairāk, raksta "Thrive Global". "Cilvēkiem, kuri jau tā jūtas vientuļi, svētki var būt īpaši nomācoši, jo viņi redz, kā cilvēki komunicē un dalās priekā ar sev mīļajiem, kas viņu pašu izolētības sajūtu padara vēl izteiktāku un mokošāku," skaidro Arizonas Universitātes Sociālo un biheiviorālo zinātņu koledžas profesors Korijs Floids.

Ja neesi attiecībās, tad svētki var pastiprināt vientulības izjūtu, piebilst Kalifornijas Universitātes vadošā zinātniece Bella Dipaulo. "Cilvēkus, kuri ir bez attiecībām, nomoka kaitinoša sajūta, ka svētku dienās būt vienam ir nepareizi." Tā, protams, nav. Eksperti arīdzan ir vienisprātis, ka ir svarīgi saprast, ka būt vienam nav tas pats, kas būt vientuļam. Dažkārt šie aspekti tiek jaukti kopumā. "Daudzi cilvēki izbauda laiku, ko pavada vienatnē. Citi jūtas vientuļi par tad, kad ir kopā ar savu dzīvesbiedru vai lielu cilvēku grupu," teic Dipaulo. Tas ir izšķirošs punkts – vientuļiem cilvēkiem, liekot komunicēt, problēma ne vienmēr tiks atrisināta. Floids skaidro, ka tas var šķist pretrunīgi, taču "vientuļniekiem savas labsajūtas veicināšanai ir svarīgi ieskatīties sevī un reflektēt uz notiekošo".

Komunicē ar mēru

Nespied sevi piedalīties visos pasākumos. "Viena no lietām, kas vientuļam cilvēkam padara svētkus tik grūtus, ir tā, ka viņi izjūt milzu pienākumu iesaistīties ikvienā komunikācijā, kaut arī to nevēlas. Ir pavisam normāli nepiedalīties kādā ģimenes sanāksmē vai draugu saietā, ja jau sākotnēji zini, ka pēc tam jutīsies vēl sliktāk," uzsver Floids. Tas arī attiecas uz attālinātajām komunikācijas iespējām, piemēram, video zvaniem vai čatošanu. "Piefiksē, cik ilgu laiku un uzmanību velti šīm situācijām." Mēs katrs esam personība, un tas, kas der vienam, neder otram, tāpēc ir svarīgi pašam izprast, cik daudz laika vari pavadīt socializējoties. Vienlaikus nevajadzētu sevi izolēt pilnībā un izvairīties no jebkādām svētku aktivitātēm.

Pārdomāti izmanto tehnoloģijas

Digitālā sabiedrība ir zobens ar diviem galiem, teic Floids. No vienas puses sociālie mediji var veicināt vientulību. "Sociālajos medijos mēs atklājam, ka gandrīz ikvienam ir jaukāki svētki nekā mums, kas, protams, ir tikai priekšstats, un, visticamāk, nav patiesība, tomēr tādas ir sajūtas." Ja pacentīsies nedaudz samazināt laiku, ko pavadi, lūkojoties uz draugu un paziņu bildēm svētku laikā, iespējams, jutīsies labāk un nedomāsi, ka kaut ko palaid garām.

Turklāt, ierobežojot sociālo mediju lietošanu, mazinās depresīvs noskaņojums, tā pierādīts "Journal of Social & Clinical Psychology" publicētā pētījumā. Profesors Floids arī mudina pievērst uzmanību tam, kā ikdienā lieto tehnoloģijas. "Ja sociālos medijus un tehnoloģijas izmanto kā tukšuma aizpildītājas, efektīvāk būtu to darīt, iesaistoties reālā mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. No otras puses ir būtiski saprast, ka cilvēkiem, kuri nav fiziski tuvu saviem mīļajiem, sociālie mediji var būt glābiņš," viņš stāsta. Tas ir īpaši vērtīgi, ja tuvinieki dzīvo attālos rajonos, pilsētās vai pat valstīs, tālu no ģimenes un draugiem, un komunikācijas iespējas ir ierobežotas. "Komunikācija ar sociālo mediju starpniecību – "Skype", "Facebook", "Instagram" vai jebko citu – var būt viena no tām lietām, kas mazina vientulību." Līdz ar to var secināt, ka galvenais ir ievērot samērīgumu. Ja nevēlies pļāpāt ar draudzenēm "Zoom", tad nedari to!

Veido draudzības ar kolēģiem

Pētījumi atklāj, ka sev tīkama darba veikšana, kā arī labas attiecības ar kolēģiem var mazināt vientulību, jo lielāko dienas daļu mēs pavadām kopā tieši ar viņiem. "Pētījums rāda, ka ir svarīgi attīstīt attiecības ar saviem kolēģiem. Iesaistoties vērtīgās sarunās un arī šķietami ikdienišķā komunikācijā, jutīsies mazāk vientuļi," paskaidro garīgās veselības pētnieks Dogs Nemeks. Šajā nolūkā viņš iesaka uzaicināt kolēģi uz kafijas pauzi vai pusdienām (ievērojot distanci un drošības pasākumus, protams).

Palīdzi citiem

Vientulība mēdz cilvēkiem likt pārmērīgi koncentrēties uz sevi, kas var aizvest pa tumšu taku, kurā sāc apšaubīt savu vērtību. "Vientulība mēdz radīt sajūtu, ka neesam nozīmīgi citiem cilvēkiem un ka citiem ir vienalga. Viens no veidiem, kā cīnīties ar šo kļūdaino pārliecību, ir sniegt palīdzīgu roku, kādam, kam tas ir vajadzīgs," uzsver Floids. Protams, pandēmijas dēļ daudz varianti atkrīt, tomēr iespēju tik un tā ir daudz. Pat telefona zvans kādam vientuļam tuviniekam var būt ārkārtīgi vērtīgs. Tāpat arī vari palīdzēt ar pārtikas iegādi vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem, kas šobrīd atrodas riska grupā. Kas ir būtiski – zinātne pierāda, ka, atbalstot citus, paši jūtamies labāk.

Pievērsies darbībām, kas novērš tavas domas

No vientulības nevajag baidīties. Ja nākas pavadīt dienu vienatnē, pievērsies nodarbēm, kas tevi iedvesmo (piemēram, zīmēšanai), kas stimulē tavu intelektu (izlasi jaunu grāmatu), vai izaicina tavas fiziskās spējas (izdancojies pie jautras mūzikas). "Dari kaut ko tādu, kas tev liekas tik interesants un aizraujošs, ka pat neatliek laika domāt par tādām lietām kā vientulību. Tā vietā ir vien pozitīvas emocijas," teic Dipaulo.