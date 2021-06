Ko darīt jau šodien, lai attiecības būtu harmoniskas ilgtermiņā?

Partnerattiecības reizēm mēdz salīdzināt ar dārzu – lai tas zeltu un plauktu, jāiegulda laiks un pūles. Tāpat arī kopdzīvē, jo tikai no abiem "dārzniekiem" būs atkarīgs tas, cik piepildītas un laimīgas būs attiecības. Šoreiz aplūkojam vairākus ieteikumus, ko pāri var darīt jau šodien, lai kopābūšana sagādātu vairāk prieka un gandarījuma.

Atvēliet laiku – jautrībai un apskāvieniem

"Kopīgas nodarbes, kas uzjautrina un veselīgs humors nenoliedzami cilvēkus satuvina," portālam "People.com" atzīst pāru terapeite Karena Valdmane. Lūk, vairākas itin vienkārši īstenojamas idejas jautrākai ikdienai: ziņa ar uzjautrinošu animācijas video, "stand-up" komēdija, galda spēle vai "Twister".

Ne mazāk svarīgs aspekts ir pieskārieni, jo šāds kontakts ļauj justies pieņemtiem, tā ir maiguma un mīļuma izpausme. Jo īpaši, ja iemīlēšanās fāze sen jau aiz muguras un piesātinātajā ikdienas ritmā neatliek daudz laika kopābūšanai. Iespējams, sākumā šādi apzināti apskāvieni un skūpsti prasīs vairāk piedomāšanas, bet, laikam ritot, kļūs par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Komandas princips un sarunas par nākotni

Problēmas ir vieglāk atrisināt, ja jau no paša sākuma plānojat nonākt pie risinājuma, kas ir izdevīgs visiem komandas dalībniekiem. Kāds ir optimālais variants, ar ko jūs abi būtu mierā? "Raugoties uz lietām no viedokļa, ka "mēs esam kopā, un mēs kopā atrisināsim šo problēmu vai situāciju," izveidojas draudzība," saka laulību un ģimenes terapeite Džeina Grēra.

Allaž paturiet prātā mērķi! Sīki sarūgtinājumi vai pārpratumi ik pa laikam gadās visiem, bet nereti nozīmīgākus, nekā tie ir patiesībā, padarām tieši ar saasinātu reakciju. Ja jūsu partneris, vēl lāga nepaspējis ienākt pa durvīm, izdara kaut ko tādu, kas jums šķiet kaitinošs, pirms vērt vaļā muti, lai pateiktu ko negatīvu – nesteidzieties. Tā vietā apdomājiet: "Paga, paga, mans mērķis ir pavadīt jautru vakaru/ieturēt nesteidzīgas vakariņas/pamīlēties. Ja es tagad sarīkošu traci, tas mani tuvinās mērķim vai no tā attālinās?"

Būt komandai nozīmē arī spēt dalīties cerībās un sapņos, jo, apmainoties ar tik sensitīvu informāciju, cilvēki var justies neaizsargāti. Neatkarīgi no tā, vai ir runa par centieniem karjerā vai kādiem citiem personīgajiem mērķiem, dalīšanās ar partneri satuvina un sniedz iespēju labāk atbalstīt vienam otra personīgo attīstību. Vēl labāk, ja abi izrunājas un noskaidro, kāda veida atbalsts ir nepieciešams, ko vēlētos saņemt no partnera.

Kritikas "smagā artilērija" vai tomēr konstruktīva saruna?

Šis hamburgers noteikti nāks par labu veselībai. Par ko īsti ir runa? Par to, ka laba taktika, risinot nopietnas sarunas, kas ietver arī zināmu devu kritikas, ir ievērot tā dēvēto "hamburgera principu": slavēt, kritizēt, slavēt. Jo kritizēt arī ir jāmāk. Piemēram: "Tas man sagādātu prieku/ļoti palīdzētu, ja šovakar pēc vakariņām tu novāktu un nomazgātu netīros traukus", nevis "Tu jau nekad nenovāc galdu, visu laiku tikai es te ņemos, tagad ir tava kārta!" Tēma viena, bet tik atšķirīgas pieejas!

Dienas beigās vērts pastāstīt partnerim trīs labas lietas, ko viņš ir jūsu labā paveicis un pateikties par to. Tie var būt pat šķietami vismazākie sīkumi, piemēram, "paldies, ka ielēji man kafiju", "paldies, ka uzpildīji manas automašīnas benzīna bāku" utt., taču pateicības izrādīšana par tiem ļauj mīļotajam justies novērtētam. Sirsnīgu paldies, ir viena no pirmajām pozitīvajām un proaktīvajām lietām, ko ikviens var darīt harmonisku un veselīgu attiecību labad.

Visbeidzot, neaizmirstiet par laiku sev. Tikai sev. "Ja mūsu prieks un labsajūta ir atkarīga tikai no partnera, mēs neuzņemamies atbildību par sevi," saka Valdmane. Darot to, kas palīdz piepildītu jūsu enerģijas kausu un liek justies priecīgam, garastāvoklis būs mazāk atkarīgs no tā, ko dara vai nedara (būsim godīgi, biežāk jau redzam to, ko nedara) partneris.