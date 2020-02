Komunikācijas arhitekte Ilze Rassa: 'Mums ir jāiet un jāpārdod sevi!'

2. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks otrā publiskās runas konference "uz: RUNA", kurā ar vērtīgām zināšanām dalīsies virkne pieredzējušu lektoru, tostarp arī komunikācijas arhitekte un personīgā zīmola meistare Ilze Rassa, kura stāstīs par oratora personīgā zīmola nozīmi un trikiem, kā to kopt pirms, pēc un uzstāšanās laikā.

Ilzes Rassas profesionālās darbības pūrā, kas uzkrāts teju 20 gadu ilgā darbā, ir tādi lieli uzņēmumi kā "RB Rail", "Statoil Latvia" un "Balta", viņa veidojusi publisko tēlu Latvijas Valsts prezidentam Valdim Zatleram, pārstāvējusi Ārlietu un Aizsardzības ministriju, organizējusi starptautiska mēroga pasākumus kā NATO kandidātvalstu un NATO dalībvalstu samitus Rīgā un ASV prezidenta Buša vizīte Latvijā, bet šobrīd iedvesmo ikvienu kļūt par sava personīgā zīmola ekspertu, izmantojot digitālos brīvrīkus.

Gatavojoties konferencei, sarunā ar Ilzi Rassu centāmies izdibināt, kas slēpjas aiz vārdu salikuma "personīgais zīmols", kādu profesiju pārstāvjiem pie tā ir jo īpaši jāpiedomā un kas ir digitālie brīvrīki, ar kuriem veidot savu personīgo zīmolu.

Prasme sevi pārdot

"Personīgais zīmols ir cilvēka pašprezentācija, kuras ietvaros viņš izveido savu unikālo prasmju, zināšanu, pieredzes, vērtību, uzvedības, mērķu un misiju kombināciju," skaidro Ilze Rassa. Šī termina veidošanos veicināja amerikāņu biznesa rakstnieks un spīkeris Toms Pīterss, tālajā 1997. gadā paziņojot, ka ikviens cilvēks, jebkurā industrijā vai nozarē strādājošs, ir sava personīgā zīmola CEO. "Tieši tāpat, kā mēs tirgū pārdodam preces un pakalpojumus, mums ir jāiet un jāpārdod sevi!"

It īpaši nozīmīgi tas ir kļuvis mūsdienu sīvās konkurences apstākļos ar mākslīgā intelekta ienākšanu, darba vietu un profesiju sašaurināšanos un jaunu profesiju rašanos, tāpēc bez savas unikalitātes izcelšanas neiztikt. "Mācēt pašam par sevi pastāstīt un parādīt, izcelt un akcentēt savas īpašās zināšanas un prasmes – tā ir kombinācija, ko saucam par personīgo zīmolu. Apkārt ir daudz brīnišķīgu cilvēku, kuri neprot sevi pasniegt, jo domā, ka viss tāpat ir skaidrs pēc viņu darbiem, taču – lai mūs novērtētu, atpazītu kā īpašus un izvēlētos, vai nu tas ir darba tirgū, vai kāda projekta veidošanā, vai jau esošajā darba vietā – ir nepieciešams mācēt sevi pasniegt," stāsta eksperte.

Kas es esmu?

Personīgā zīmola pamats ir atbilde uz jautājumu "Kas es esmu?", un tas ietver gan sociālo mediju profilus un "Google" meklēšanas vēsturi ar visām no tā izrietošajām sekām, gan arī stāstu, ko mēs radām ar savu aktivitāti: "Viens ir profesionālais aspekts, bet varbūt man ir unikāls hobijs vai intereses, kas parāda manu personību. Cilvēks, kurš skrien maratonus, noteikti ir mērķtiecīgs, apveltīts ar gribasspēku, rūpējas par sevi un piekopj veselīgu dzīvesveidu."

Nākamā būtiskā personīgā zīmola sastāvdaļa ir solījums. "Es noteikti esmu par atbildīgu un jēgpilnu personīgo zīmolu, nevis vienkāršu sevis pārdošanu, lai kļūtu slavens. Atbildība par to, ko es pārdodu – tas arī ir solījums. Piemēram, arhitekts, kurš sola radīt videi draudzīgu vai gudru māju, lai cilvēkiem dzīve būtu vienkāršāka, zaļāka un mēs neatstātu pārāk lielu negatīvo nospiedumu uz vidi," skaidro Rassa.

Tikpat svarīgs personīgā zīmola aspekts ir vizuālais tēls – izskats, verbālā un neverbālā komunikācija, stāja, balss tembrs u.c. elementi, ar ko mēs apzināti vai reizēm neapzināti veidojam savu vizuālo identitāti. Šie paši nosacījumi attiecas arīdzan uz digitālo vizuālo identitāti, kam mūsdienās nereti ir vēl lielāka nozīme, ņemot vērā, ka sociālie mediji vai "Google" bieži ir pirmā informācijas ieguves vieta ne tikai par produktu vai pakalpojumu, bet arī par cilvēku. "Tāpēc ir interesanti apzināties, ka pirmais iespaids iegūts no fotogrāfijas ilgst sešus mēnešus un rodas pirmajās septiņās sekundēs. 55% no tā spēlē vizuālais tēls, 38% audiālais, bet tikai 7% – runas saturs."

Mūsdienās personīgais zīmols ir svarīgs teju ikvienam cilvēkam, taču jo īpašie tiem, kuri pārdod savas zināšanas un pakalpojumus. "Ārsti, juristi, arhitekti, kouči, psihoterapeiti – visi, kuri pārdod savu unikālo zināšanu, prasmju un pieredzes krājumu, kā arī jaunuzņēmumu veidotāji. Viņi ir sava produkta smadzenes, jo radījuši tā konceptu," stāsta komunikācijas eksperte.

Personīgā un korporatīvā zīmola mijiedarbība

"Savā plašajā pieredzē komunikācijas nozarē bieži esmu novērojusi, cik uzņēmumi ir piesardzīgi un baidās publiski rādīt savus cilvēkus, jo domā, ka konkurenti viņus aizvilinās. Es domāju, ka šī situācija drīzumā mainīsies. Jau šobrīd ir redzamas pirmās vēsmas. Piemēram, darbinieki tiek saukti par jaunajiem influenceriem. Kāpēc? Jo tieši darbinieks ir tas, kurš var nodot tālāk informāciju par uzņēmumu. Korporatīvajam zīmolam vairs tik ļoti neuzticas. Uzticas darbiniekiem, reāliem cilvēkiem ar pieredzi," atklāj Rassa.

Līdz ar to līdztekus jau esošajiem B2B (Business-to-Business) un B2C (Business-to-Consumer) mārketinga komunikācijas modeļiem veidojas vēl viens – Person-to-Person. "90% izvēlas uzticēties cilvēkam no konkrētā uzņēmuma, nevis korporatīvajam zīmolam."

Vaicāta, vai un kā savā starpā sadzīvo personīgais un korporatīvais zīmols, Rassa uzskata, ka tā ir iespēja abiem diviem zīmoliem: "Ja uzņēmumā būs spēcīgas personības, proti, cilvēki ar personīgajiem zīmoliem, pirmkārt, viņi veicinās uzticamību un cieņu, kā arī piesaistīs jaunus klientus un sadarbības partnerus. Un tas ir tas, ko vajag uzņēmumam – cilvēkus-ekspertus. Savukārt darbiniekam ir svarīga uzņēmuma vide, jo tā piedāvā platformu, kur attīstīt savu personīgu zīmolu un augt. Uzņēmums ir iespēju skatuve, kur tikties ar klientiem, pasniegt sevi nozares pasākumos un gūt kontaktus. Ja uzņēmums respektēs sava darbinieka personīgo zīmolu, viņš nekur citur negribēs iet!"

Instrumentu kaste

Viegls, ērts un ikvienam pieejams veids, kā izkopt savu personīgo zīmolu, ir digitālie brīvrīki: "Tie ir dažādi bezmaksas interneta resursi – aplikācijas, programmas, mājaslapas –, kas palīdz veidot un stiprināt un veidot personīgo zīmolu. Liela daļa no tiem saistās ar vizuālā materiāla izveidi, tostarp savas krāsu gammas un fonta izveidi, kā arī dažādi CV veidošanas rīki. Šie rīki lieliski noder, ja personīgo zīmolu izkopjam digitālajā vidē."

No digitālajiem CV veidošanas brīvrīkiem minami tādi kā "Atbox", "Rezoomo" un "Not.A.CV". Ja komunikācijas valoda ir angļu, var izmantot bezmaksas "ProWritingAid" lietotni kvalitatīva angļu valodas eksperta raksta, bloga vai pat komercsarakstes radīšanai. Savukārt, ja nepieciešams izmantot dažāda rakstura fotogrāfijas, piemēram, prezentācijas izveidei, tad te lieti noderēs bezmaksas foto bankas kā "Unsplash", "Pexels" vai "Pixabay".

Ja kādreiz brīvrīki pārsvarā bija mārketinga nozares darbinieku un dizaineru ikdienas darba instrumenti, tad mūsdienās tie ir pieejami ikvienam. "Jebkurš ātri un vienkārši var uztaisīt savu blogu, mājaslapu vai digitālu portfolio ar īstenotajiem projektiem. Brīvrīki dod iespēju nograut robežas, pavērt jaunus apvāršņus un efektīvāk pārdot savu personīgo zīmolu," rezumē Ilze Rassa.

