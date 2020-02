Pavasara ieskaņā, 2. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks otrā publiskās runas konference "uz:RUNA", kurā meistarklasi vadīs komunikācijas arhitekte, personīgā zīmola meistare un digitālo brīvrīku entuziaste Ilze Rassa. Viņa viesojās DELFI raidījumā "Lai spriestu, jāzina" un atklāja savas meistarklases tēmu.

Ilzei Rassai ir bagātīga profesionālā pieredze komunikācijas sfērā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī – viņa rīkojusi NATO kandidātvalstu un NATO dalībvalstu samitus Rīgā un ASV prezidenta Buša vizīti Latvijā, kā arī veidojusi publisko tēlu Latvijas Valsts prezidentam Valdim Zatleram, savukārt šobrīd palīdz cilvēkiem izveidot savu personīgo zīmolu un iedvesmo izmantot digitālos brīvrīkus, lai pats pie sava zīmola radīšanas varētu veiksmīgāk strādāt.

Lai arī konferences mērķauditorija ir oratori, proti, cilvēki, kuru ikdienas darba pienākumos ietilpst sevis un savu prasmju prezentēšana publikas priekšā, taču aicināts ir ikviens, interesents, jo Ilze Rassa savā meistarklasē dalīsies ar zināšanām, kas nepieciešamas vēl pirms kāpšanas uz skatuves. Piemēram, viens no meistarklases uzdevumiem būs pirmā iespaida radīšana, kas svarīga ikvienas profesijas pārstāvim.

"Mācīties, kā labāk runāt, kā trenēt savu balsi, kā sevi pasniegt – patiesībā tas ir mūža darbs. Un tas ir vajadzīgs katram cilvēkam. (..) Prezentējot savu projektu kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem, pat studentam, prezentējot savu projektu, aizejot uz vecāku sapulci un stāstot savu ideju, (..) tostu teikt starp draugiem un paziņām – tās visas ir publiskās runas, un mēs ar tām ikviens saskaramies ikdienā," skaidro komunikācijas eksperte.

Vairāk par to, kas ir personīgais zīmols un digitālie brīvrīki