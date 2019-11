Kungi rāda – skaistuma standarti sagādā ciešanas arī viņiem

Ķermeņa pozitīvisms ir kustība, kuras pamatā ir sevis pieņemšana un mīlēšana arī tad, ja cilvēks neiekļaujas noteiktos skaistuma standartos. Parasti to asociē ar stāstiem par sievietēm, kas nebaidās atklāti parādīt savus ķermeņus, neslēpjot rētas, strijas, tauku krunciņas vai citas lietas, ko mēdz dēvēt par trūkumiem vai kaut ko nevēlamu. Tomēr arī vīriešu dzīves ietekmē skaistuma standarti un pieņēmumi par to, ko tad nozīmē būt "īstam vīrietim". Tāpēc šoreiz pievērsīsimies kungiem, kas izmanto sociālo tīklu platformas, lai veicinātu pozitīvāku attieksmi pret vīrieša ķermeni.

Jau iepriekš rakstīts, ka ķermeņa pozitīvisms nereti tiek uzlūkots pretrunīgi. No viens puses tas veicina cilvēka labsajūtu un aicina iemīlēt savu ķermeni, tādā veidā vairojot garīgo veselību. Tomēr šai kustībai pārmet arī liekā svara normalizēšanu, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas ilgtermiņā. Te der atgādināt, ka ķermeņa forma un izmēri, nav vienīgais, par ko iestājas šī kustība. Piemēram, šeit vari izlasīt par Emmu Fordu, kas aicina sevi pieņemt bez kosmētikas arī tad, ja tava āda nav vesela un neatbilst skaistuma standartiem.

Šoreiz, iedvesmojoties no "Very Well" apskata par 50 influenceriem, kas iestājas par ķermeņa pozitīvismu, piedāvājam iepazīties ar četriem kungiem. Viņi sociālajā tīklā "Instagram" publicē ierakstus un attēlus ar mērķi veicināt pozitīvāku attieksmi pret vīrieša ķermeni, norādot, ka arī viņi ikdienā cieš no sabiedrībā valdošajiem stereotipiem un pārliecībām par to, kā tad ir jāizskatās īstiem vīriem.