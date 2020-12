Labāk paliktu bešā. Dāvanas, kuras nevēlas saņemt neviens

Atzīstam to vai ne, ikkatram Ziemassvētku vakarā sirds satraukumā nedaudz ietrīsas, stāvot pie eglītes un gaidot, kādu tad dāvaniņu šoreiz būs sarūpējis Ziemassvētku vecītis. Skaidrs, ka labai dāvanai nav jābūt dārgai – arī par milzu naudu iespējams iegādāties kaut ko pagalam nejēdzīgu. Pasniedzot dāvanu, svarīgi ir pārdomāt, kas otram varētu patikt un sagādāt prieku. Turpinājumā, iedvesmojoties no "The Spruce", esam apkopojuši sarakstu ar dāvanām, kuras labāk atstāt veikalu plauktos.

Vai esi kādreiz saņēmusi dāvanu, kas ir aizvainojoša? Vai tev ir gadījies atvērt dāvanu un prātot, ko gan tās devējs bija domājis? Vai esi piedalījusies pasākumā, kurā ar draugiem vai kolēģiem apmaināties ar dāvanām, un neatbilstoša dāvana liek nedaudz nosarkt?

Ja vien neesat piekrituši apmainīties ar muļķīgām dāvanām, tev vajadzētu padomāt par to, kā dāvanu uzlūkos tās saņēmējs. Dāvanu pasniegšanai vajadzētu būt pozitīvai pieredzei kā dāvinātājam, tā arī saņēmējam. Būtiski ir atcerēties, ka tas, ko tu uzskati par smieklīgu, var šķist aizvainojoši citam.

Izvērtē apstākļus



Izvēloties dāvanu, vienmēr padomā par etiķeti un manierēm. Papildus tam, ka izvēlies dāvanu atbilstoši tās saņēmēja gaumei, ņem vērā arī "skatītājus", kas piedalīsies dāvanu apmaiņā. Ja tavs kolēģis birojā atvērs seksuālu vai divdomīgu dāvanu, tad, visticamāk, jums abiem nāksies sniegt paskaidrojumus par savām attiecībām. Tāpat arī ievēro piesardzību, izvēloties dāvanas bērnu skolotājiem, kā arī cilvēkiem, kurus tik labi nepazīsti.

Dāvana saimniekam vai saimniecei



Apmeklējot kādu pasākumu vai ballīti (protams, tad, kad ierobežojumi būs atcelti), ir ieteicams pasniegt dāvanu saimniecei vai saimniekam. Izvairies no pārāk liela radošuma, jo tad nejauši vari uzdāvināt kaut ko tādu, kas otram nemaz netīk. Ja neesi pārliecināta, ko ņemt līdzi, vienmēr vari iet drošāko ceļu un pasniegt kāda dzēriena pudeli, sveces vai kādu gardu našķi.

Kādas ir nevēlamas dāvanas?

Saņēmēju aizvainojošas

Ja tavai draudzenei ir problēma, ar ko viņa cīnās, piemēram, liekais svars, depresija vai finansiālas grūtības, tad nedāvini neko tādu, kas kaut nedaudz atgādina par dzīves izaicinājumiem. Tā vietā atrodi kaut ko pozitīvu, kas tuvinieku iepriecinās. Piemēram, sieviete, kura cīnās ar liekā svara problēmām, varētu novērtēt efektīgu kaklarotu, kas pievērš uzmanību viņas skaistajai sejai. Savukārt kāds, kurš cieš no depresijas, varētu pozitīvi novērtēt dāvanu karti uz masāžu vai kādu labsajūtu veicinošu aktivitāti. Centies iejusties otra ādā. Visticamāk, tava tuvinieka domas jau tā ir itin bieži nomāktas ar grūtībām, kuras jāpārvar. Kāpēc gan likt otram justies vēl sliktāk?

Pašpalīdzības grāmatas



Neatkarīgi no tā, cik ļoti tavam draugam ir nepieciešama emocionāla, psiholoģiska vai fiziska palīdzība, izvairies dāvināt grāmatu par viņa problēmām, ja vien viņš to tev konkrēti nelūdz. Tā vietā tuviniekam vari uzdāvināt dāvanu karti grāmatnīcai un ļaut pašam izvēlēties to, kas tobrīd šķiet vajadzīgs.

Šķietami lētas

Arī bez liela budžeta ir iespējams atrast labi izgatavotas lietas, kas nemaksā veselu bagātību. Lēta apģērba vietā uzdāvini kāda žurnāla abonementu, kur smelties iedvesmu jaunām idejām. Lielākajai daļai izdevniecību uz svētku laiku ir īpaši piedāvājumi. Ja nezini, kādu žurnālu dāvināt, iespējams, ļauj izvēli veikt dāvanas saņēmējam pašam. Protams, ka dāvanas vērtība nav tās cenā, taču, pirms kaut ko dāvini, pārdomā kārtīgi, vai otru tas iepriecienās. Arī tev noteikti ir nācies saņemt dāvanu, ko pēcāk vien iestūmi skapī, atstājot krāt putekļus. Lieki un nevajadzīgi!

Higiēnas preces



Varbūt tavas paziņas nāsis rotā daudzas tumšas spalviņas vai arī ik reizi viņam tuvojoties, sajūti spēcīgu ķermeņa smaku. Taču tas nenozīmē, ka ir labi viņu apkaunot (it īpaši, ja dāvanu pasniedz citu cilvēku klātbūtnē). Iztēlojies, kā tu justos, ja brīdī, kad entuziastiski plēs vaļā dāvanas iesaiņojumu, atklāj, ka tajā paslēpts deguna trimeris vai dezodorantu komplekts. Pasniedz tādu dāvanu, kas viņu iepriecinās, nevis liks justies slikti.

Pārdāvinātas dāvanas

Lietota dāvana – ja vien noteikums neparedz dāvināt ko tādu, no kā vēlies atbrīvoties – nekad nav laba doma. Protams, nav ne vainas iegādāties lietotas preces, taču uzdāvināt dāvanu, kas ir jau atvērta, it īpaši iepriekšējā dāvinātaja priekšā, parāda ļoti sliktas manieres.

Dāvanas, ko otrs nevar izmantot

Tas var būt teju jebkas – sākot ar vīna glāžu komplektu cilvēkam, kurš nelieto alkoholu, un beidzot ar pelnu trauku nesmēķētājam. Ja otrs cilvēks tev patiesi rūp, velti laiku, lai uzzinātu, kas viņam patīk, kas nepatīk. Galu galā – kāda jēga no dāvanas pasniegšanas, ja otrs to pat nevar vai nevēlas izmantot?

Apģērbs ar nepieklājīgiem izteikumiem



T-krekli vai citi apģērbi ar rupjiem vai aizvainojošiem izteikumiem nav labākā dāvanas izvēle. Pat ja dāvanas saņēmējam ir laba humora izjūta, tas negarantē, ka viņš priecāsies par negaidīto pārsteigumu. Padomā arī praktiski – cik bieži gan ir iespējams uzvilkt t-kreklu, uz kura ir rakstīts kaut kas apkaunojošs?

Ja tu saņem aizvainojošu dāvanu



Ja esi saņēmusi dāvanu, kura ir aizvainojoša, pacenties to pārāk neņemt pie sirds. Varbūt, ka dāvinātājs neiedomājās, kā tu varētu justies, saņemot šādu dāvanu. Tā vietā pieklājīgi pasaki "paldies" un turpini savas dienas gaitas.