Šajā ziņā mēs, latvieši, varētu mācīties no Rietumeiropas, īpaši Francijas, kur 17. gadsimtā Kardināls Rišeljē izveidoja franču valodas izkopšanas un attīstības institūtu. Tas ļautu mums akcentēt savas dzimtās valodas izkopšanu, meklēt precīzākas un bagātākas nianses domas izteikšanai. Lēnām atbrīvoties no kalpu sabiedrībā pārsvarā lietotās vajadzības un pavēles izteiksmes. Līdz ar to mēs varam neakceptēt, ja kāds pie mums vēršas ar pavēli, jo tas nav cieņpilni. Patiesībā, kā Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem mums pienākas tās pašas tiesības, kas visiem, – tiesības uz cieņu, kas, kā zināms, gadsimtos bijusi, ja ne pati galvenā Rietumeiropas vērtība, tad viena no. Mums kā ES pilsoņiem būtu ne tikai tiesības uz to, bet arī pienākums sekot tam, lai mēs to saņemtu.''

Šķiet, darot daudz un nemitīgi, var iestāties pagurums, kā arī tas var būt neproduktīvi, jo visa enerģijas varētu tikt vērsta uz vienu, bet tā vietā tiek likta lietā, veicot dažādas aktivitātes. Tāpēc neviļus nākas prātot, vai jauniem hobijiem, nodarbēm ir sava robeža. Daktere Ancāne stāsta: "Iespējams, šīs daudzās aktivitātes ir cilvēku sevis meklējumi, jo ne visi atrod savu lietu jau bērnībā. Cilvēku smadzenes ir uzbūvētas dažādi – ir tādi, kam ir plašas un daudzpusīgas zināšanas dažādās jomās, bet ir arī tādi, kuru zināšanas aptver pārsvarā vienu jomu, bet ir dziļas un pamatīgas. Un šeit pateikt, ka kāds ir labāks vai sliktāks, ir liela muļķība, ļaundarība un nejēdzība.

Paturot prātā iepriekš minēto, mums nav tiesību aprunāt, ko katrs dara, – vai tā ir par daudz vai par maz. Mēs varam novērot, cik daudz enerģijas un spēka ir citiem, un mēs varam par to priecāties. Izvirzot ideju, ka kāds dara par daudz, varam panākt pretēju iespaidu – aicināt cilvēkus darīt mazāk, līdz ar to mazāk attīstīties, kas var novest pie sabiedrības degradācijas.

Ja cilvēks to dara un daudz, tā ir viņa izvēle, un vispirms tās ir viņa tiesības ES. Līdz ko mēs sākam iztirzāt, kāpēc kāds kaut ko dara, mēs izturamies necienīgi vispirms pret sevi, bet pēc tam pret otru. Tādā veidā mēs mēģinām pārkāpt otra robežas, esam vardarbīgi, izturamies necienīgi, prasti, neizglītoti un neinteliģenti. Tajā pašā laikā mēs varētu iedziļināties savā dzīvē, ko tajā varētu izmainīt, lai kaut kā nebūtu par maz vai par daudz, bet tas jau ir grūtāk. Un šobrīd viena labā lieta ir tā, ka ir parādījies laiks iedziļināties savā dzīvē."

Vainas izjūta var paralizēt

Lai arī nav nekas slikts sociālajos tīklos vai privāti ar draugiem padalīties savā jaunākajā veikumā, piemēram, uztamborētajā sedziņā, noskrietajā attālumā vai pagatavotajā ēdienā, ir cilvēki, kuriem, to redzot, parādās vainas sajūta, jo paši neko no tā nedara. Iespējams, kādā gadījumā tā ir pamatota, bet ir arī tādi gadījumi, kur sakne meklējama bērnībā. "Ja, augot ģimenē, bērns vienmēr jūtas pārāk aprūpēts, mācīts, aizsargāts, viņš saņem signālu, ka ir dumjš, nevarīgs, visu dara nepareizi. Tad bērnam parādās milzīgi pašcieņas traucējumi. Viens no pašcieņas trūkuma izraisītājiem ir iracionāla vainas izjūta, kur cilvēks jūtas vainīgs par pilnīgi visu. Rezultātā viņš kļūst par perfekcionistu, mēģina visu izdarīt izcili, bet cilvēka būtībā ir patoloģiska vainas izjūta. Šajā gadījumā viņa dzīvē notiek daudz smagu lietu, kur viena no tām ir – cilvēkam sāk kļūt svarīgi tas, ko teiks citi.

Normālam cilvēkam ir puslīdz vienalga, ko teiks citi. Normāls cilvēks darīs to, ko grib, respektējot sabiedrībā pieņemtās sociālās vērtībās. Tam, kuram ir pastāvīga vainas izjūta, sāk attīstīties dažādi patoloģiski un dzīvi traucējoši uzvedības modeļi, piemēram, "pirms es kaut ko daru, man jānoskaidro, ko citi par to teiks, jo viņu viedoklis ir tik svarīgs". Beigās cilvēks var arī nedarīt pilnīgi neko. Tas nedara neko labu ne tikai pašam cilvēkam, bet arī visai sabiedrībai," skaidro profesore Ancāne. Runājot par vainas izjūtas cēloņiem, viņa turpina: "Tā pavisam noteikti ir tēva un mātes attiecību kultūra pret bērnu – cik tā ir cieņpilna. Un, protams, skolotāju, it īpaši pirmajās klasēs. Šie ir cilvēki, kas ir atbildīgi par bērnu attīstību pirmskolas vecumā. Diemžēl Latvijā bērni skolās jūtas sliktāk nekā citās valstīs agresivitātes un bulinga dēļ. Taču tas viss nesākas no bērna, tas sākas no vecākiem un skolotāja, piemēram, ja vardarbība notiek skolā, ir vecāki, kas pret to cīnās un pastāv par savu bērnu, dodot viņam drošības izjūtu, bet ir arī tādi vecāki, kas savu bērnu nodod varmākas rokās – ''Lūdzu, neplēsiet manu bērnu aiz ausīm, jo viņam tās ir jutīgas. Tā vietā labāk kniebiet.''"