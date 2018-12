Latvieši ir izlaidušies. Etiķetes eksperte par cieņpilnu attieksmi svētkos un ikdienā

Svētku pasākumi, balles un svinības mājās rosina domāt arī par to, kā mēs izturamies pret tradicionālo notikumu sastāvdaļām – tērpiem, ielūgumiem, uzvedības un izturēšanās priekšrakstiem. Tāpēc šoreiz "Viņa" uz sarunu aicinājusi etiķetes eksperti Aiju Strautmani, kura norāda ne tikai uz tipiskākajām kļūdām, bet arī cieņpilnas attieksmes trūkumu vairākos aspektos.

"Etiķete ir vajadzīga tāpēc, lai mēs otram cilvēkam nenodarām pāri. Pareizāk būtu teikt – lai mēs viens otram nenodarām pāri," norāda etiķetes eksperte. Ņemot vērā pieredzi ar Saeimas deputātiem, Strautmane norāda, ka daži etiķeti ievēro, citi to nedara aiz slinkuma, bet vēl daļa – spītības dēļ. "Zem etiķetes apakšā ir visas iespējamās zinātnes, kādas vien eksistē," stāsta eksperte.

Ielūgumi – latviešu nacionālā traģēdija

Strautmane ielūgumus dēvē par latviešu nacionālo traģēdiju. Tie visbiežāk uzrakstīti pat četrās valodās: "Latviešiem ir tendence visu savu noniecināt un nezin kāpēc iznīcināt to, kas nav nīcināms. Bieži vien, varētu pat teikt, 99,9 procenti ielūgumu Latvijā ir rakstīti četrās valodās." Kā vienu no piemēriem etiķetes eksperte min vārda "dreskods" rakstību – daži raksta atsevišķi, citi – kopā. "Tas ir vārds kroplis. Latviešu valodā no leksikas nav izņemti vārdi – tērps vai apģērbs. Tas nav noticis," uzsver eksperte.

Kā otru lielāko ielūgumos pieļauto kļūdu Strautmane min franču valodā lietoto "R.S.V.P.", kas latviski nozīmē – lūdzu, atbildiet. Eksperte stāsta, ka nereti cilvēki šo saīsinājumu raksta gan ar maziem, gan lieliem burtiem, gan iestarpinot punktus: "Latviešu valoda ir tik etiķetiska, ka mums nav jāmeklē citas valodas palīdzība. Kādi mēs bijām pirms 1000 gadiem, tādi esam. Mums ir mūsu apģērbs, jautājums tikai – kāds, un vienlaikus mūsu valoda ir atbilstoša tam, ko no mums prasa 21. gadsimtā."